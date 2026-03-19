+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने व्यक्तिले देखाउँछन् यी ५ शारीरिक संकेत

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १४:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पैसा सापटी दिने र फिर्ता माग्दा सम्बन्ध बिग्रिने समस्या प्रायः चिनजानका व्यक्तिसँग देखिन्छ।

हामी प्रायः चिनजानका व्यक्ति वा आफन्तहरूले कुनै समस्या देखाएर माग्दा पैसा सापटी दिने गर्छौँ । आवश्यक पर्दा हामी पनि लिन्छौँ । यो स्वभाविक हो । आखिर लेनदेन र एक-अर्कालाई गर्ने सहयोग नै मानव समुदायको अमूल्य विशेषता हो ।

समस्या त्यतिखेर आउँछ जब सापटी लगेको पैसा फिर्ता मागिन्छ । सापटी लगेको पैसा फिर्ता मागेकै कारण आफन्त वा नजिकको साथीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको अनुभव प्राय धेरैसँग हुन्छ ।

हामीमध्ये धेरैजसो आफ्नै पैसा माग्न पनि हिचकिचाउँछौं । हामीलाई के भन्ने र के नभन्ने भन्ने थाहा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा, हामी केवल त्यो व्यक्तिले फिर्ता गर्नेछ भन्ने आशा गर्छौं । बरू त्यो व्यक्तिलाई सापटी दिएकोमा पश्चाताप गरेर बसिरहेका हुन्छौँ ।

पैसा फिर्ता नगर्ने मान्छेले त्यसका लागि अनेक बहाना बनाइरहेको हुन्छ । हामी त्यसलाई विश्वास गरेर कुनै कडा कदम चाल्न पनि हिचकिचाइरहेका हुन्छौँ ।

एक दिन पक्कै देला भनेर हामी विश्वास गरिरहेका हुन्छौँ । तर पैसा फिर्ता नदिने व्यक्तिले अनुहारका भाव र केही शारीरिक हाउभाउले संकेत गरिरहेको हुन्छ । त्यो कुरा हामीलाई थाहा भइरहेको हुँदैन ।

सापटी फिर्ता मागिरहेका बेला अर्थात यसको विषयमा कुरा गरिरहेका बेला उनीहरूले केही शारीरिक संकेत तथा हाउभाउ देखाइरहेका हुन्छन् ।

१.आँखा यताउता घुमिरहनु

अनुहारले व्यक्तिको भावना मात्र होइन, उसको मनसाय पनि प्रकट गर्छ । त्यसैले, जब तपाईं कसैलाई पैसा सापटी दिनुहुन्छ र फिर्ता माग्नुहुन्छ, उसको आँखा हेर्नुहोस् । तपाईंले सम्भवतः उसको आँखा घुमिरहेको र असुविधाको संकेत देख्नुहुनेछ । ऋण तिर्न चाहनेहरूले शान्त र संयम भाव देखाउनेछन् ।

२.कस्सिएको ओठ

तपाईंले पैसा सापटी दिइरहनुभएको व्यक्तिलाई कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ ? भनेर सोध्नुहोस् अनि उनीहरूको ओठ हेर्नुहोस् । पैसा फिर्ता गर्न नचाहने व्यक्तिको ओठ कसिएको हुन्छ । यसले आन्तरिक प्रतिरोधलाई संकेत गर्दछ ।

३.बारम्बार घाँटी वा अनुहार छुने

जब तपाईं कसैसँग पैसा सापटी दिने बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै न कुनै दिन त्यो पैसा फिर्ता गर्ने बारेमा पक्कै कुरा हुन्छ नै । त्यो समय पैसा सापटफ माग्ने व्यक्तिमा ध्यान दिनुहोस् ।

यदि तिनीहरूले बारम्बार आफ्नो अनुहार, नाक, चिउँडो वा घाँटी छुने गर्छन् भने, यो तनावको संकेत हो । यसले पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा सोच्दा त्यो व्यक्तिले धेरै तनाव महसुस गर्छ भन्ने संकेत गरिरहेको हुन्छ ।

४. बनावटी मुस्कान

यदि कसैले पैसा फिर्ता गर्ने वाचा गर्छ, तर उनीहरूको मुस्कान जबरजस्ती वा नक्कली देखिन्छ भने, तिनीहरूले तपाईंको पैसा फिर्ता नगर्न सक्छन् ।
त्यो व्यक्तिले बाहिर प्रकट गरिरहेको अभिव्यक्ति र यसको भित्री मनसाय मेल खाँदैन भन्ने कुरा यसको बनावटी मुस्कानबाट संकेत मिल्छ ।

५.सबै कुरा अति गर्नु

कोही व्यक्तिले जे कुरामा पनि सहमति जनाउँछ र त्यसलाई नकार्न सक्दैन भने पनि त्यो पैसा फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको संकेत हुन सक्छ । जे भने पनि हस्, हुन्छ मात्रै भन्ने व्यक्तिले पछि आउने परिस्थितिबारे खासै ध्यान दिएको हुँदैन । उ अहिले तपाईंलाई खुसी बनाएर फाइदा लिनेमा मात्रै उसको ध्यान केन्द्रित भएको हुन्छ ।

पैसा फिर्ता गर्ने वा सबै कुरामा हो भन्नुपर्दा धेरै टाउको हल्लाउनु तपाईंलाई मनाउने प्रयास हुन सक्छ।

पैसा फिर्ता पाउन के-के गर्ने ?

–यदि तपाईं कसैलाई पैसा सापटी वा उधारो दिँदै हुनुहुन्छ भने उसको पृष्ठभूमि र तिर्ने आधारबारे स्पस्ट हुनुहोस् ।

–सम्भव छ भने यसअघि उसले कारोबार गरेका व्यक्तिहरूसँग बुझ्नु राम्रो हुन्छ ।

–यदि रकम ठूलो छ भने कागज बनाएर मात्रै सापटी दिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

–पैसा दिँदा शर्त र समयसीमालाई स्पस्ट पार्नुहोस् ।

–यदि त्यो व्यक्तिले तिर्न आनाकानी गर्‍यो भने यो तरिकाले भए पनि उठाउँछु भनेर वैकल्पिक उपायबारे सोचेर मात्रै सापटी दिनुहोस् ।

ध्यान राख्नुहोस्– पैसा सापटी दिँदा प्रायः सम्बन्धहरू सुधार गर्नुको सट्टा बिग्रिन्छ, त्यसैले सबै कुरा स्पष्ट भएर मात्रै कसैलाई सापटी दिनुहोस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित