इन्स्टाग्राममा स्टिकरहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो पोस्ट र स्टोरीलाई कसरी थप आकर्षक बनाउने ?

यी स्टिकरहरूले तपाईँको मुड, स्थान वा सन्देशलाई थप जीवन्त बनाउँछन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते २१:२६

इन्स्टाग्रामले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्न र साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया (Interact) गर्न विभिन्न प्रकारका स्टिकरहरू उपलब्ध गराएको छ। यी स्टिकरहरूले तपाईँको मुड, स्थान वा सन्देशलाई थप जीवन्त बनाउँछन्।

इन्स्टाग्राममा उपलब्ध स्टिकरका प्रकारहरू:

  • अन्तर्क्रियात्मक (Interactive) स्टिकर: यस अन्तर्गत क्विज, पोल (Poll), प्रश्न सोध्ने फिचर र ‘Add Yours’ जस्ता स्टिकरहरू पर्दछन्। नयाँ ‘Magic Ball’ स्टिकरमार्फत तपाईँले आफ्ना प्रश्नहरूको उत्तर सार्वजनिक रूपमा साझा गर्न सक्नुहुन्छ।

  • एक्स्प्रेसिव स्टिकर: यसमा इमोजी, एनिमेटेड एभाटार (Avatars), र चल्ने खालका GIF स्टिकरहरू पर्दछन्, जसले तपाईँको व्यक्तित्व र भावनालाई प्रस्ट पार्छन्।

  • यूटिलिटि स्टिकर: यसमा समय, स्थान (Location), र मौसम देखाउने स्टिकरहरू हुन्छन्। साथै, कुनै विशेष कार्यक्रमको लागि ‘Countdown’ स्टिकर प्रयोग गरेर फलोअर्समा उत्साह जगाउन सकिन्छ।

  • म्युजिक स्टिकर: आफ्नो मनपर्ने गीत वा संगीतलाई स्टोरीमा जोड्न यसको प्रयोग गरिन्छ। तपाईँले गीतको नाम, एल्बम आर्ट वा घुमिरहेको रेकर्डको रूपमा संगीत राख्न सक्नुहुन्छ।

रचनात्मक स्टिकरहरू कसरी खोज्ने?

  • किवर्डको प्रयोग: स्टिकर ट्रे खोलेर “Birthday”, “Food”, वा “Mood” जस्ता शब्दहरू टाइप गरी आफूलाई चाहिएको स्टिकर खोज्न सकिन्छ।
  • विशिष्ट खोज: राम्रो नतिजाका लागि “Sports” को सट्टा “Basketball” जस्ता ठोस शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
  • GIPHY को प्रयोग: यसले ट्रेन्डिङ GIF र नयाँ डिजाइनका स्टिकरहरूको विशाल पुस्तकालयमा पहुँच दिन्छ।

स्टिकर कस्टोमाइज गर्नुस :

इन्स्टाग्राममा रहेको ‘Cutouts’ वा ‘Your Stickers’ फिचर प्रयोग गरेर तपाईँले आफ्ना फोटोहरूलाई स्टिकरमा बदल्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना सेल्फी, घरपालुवा जनावर वा मनपर्ने तस्बिरलाई क्रप (Crop) गरेर सुरक्षित राख्न सकिन्छ र तिनलाई पटक-पटक प्रयोग गर्न मिल्छ।

इन्स्टाग्रामले समय-समयमा नयाँ र ट्रेन्डिङ स्टिकरहरू थपिरहने हुनाले नयाँ कुराहरूका लागि आफ्नो स्टिकर ट्रे चेक गरिरहनु उपयुक्त हुन्छ।

इन्स्टाग्राम इन्स्टाग्राम स्टिकर
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
'सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन'

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

