इन्स्टाग्राममा स्टिकरहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो पोस्ट र स्टोरीलाई कसरी थप आकर्षक बनाउने ?

इन्स्टाग्रामले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्न र साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया (Interact) गर्न विभिन्न प्रकारका स्टिकरहरू उपलब्ध गराएको छ। यी स्टिकरहरूले तपाईँको मुड, स्थान वा सन्देशलाई थप जीवन्त बनाउँछन्।
इन्स्टाग्राममा उपलब्ध स्टिकरका प्रकारहरू:
- अन्तर्क्रियात्मक (Interactive) स्टिकर: यस अन्तर्गत क्विज, पोल (Poll), प्रश्न सोध्ने फिचर र ‘Add Yours’ जस्ता स्टिकरहरू पर्दछन्। नयाँ ‘Magic Ball’ स्टिकरमार्फत तपाईँले आफ्ना प्रश्नहरूको उत्तर सार्वजनिक रूपमा साझा गर्न सक्नुहुन्छ।
एक्स्प्रेसिव स्टिकर: यसमा इमोजी, एनिमेटेड एभाटार (Avatars), र चल्ने खालका GIF स्टिकरहरू पर्दछन्, जसले तपाईँको व्यक्तित्व र भावनालाई प्रस्ट पार्छन्।
यूटिलिटि स्टिकर: यसमा समय, स्थान (Location), र मौसम देखाउने स्टिकरहरू हुन्छन्। साथै, कुनै विशेष कार्यक्रमको लागि ‘Countdown’ स्टिकर प्रयोग गरेर फलोअर्समा उत्साह जगाउन सकिन्छ।
म्युजिक स्टिकर: आफ्नो मनपर्ने गीत वा संगीतलाई स्टोरीमा जोड्न यसको प्रयोग गरिन्छ। तपाईँले गीतको नाम, एल्बम आर्ट वा घुमिरहेको रेकर्डको रूपमा संगीत राख्न सक्नुहुन्छ।
रचनात्मक स्टिकरहरू कसरी खोज्ने?
- किवर्डको प्रयोग: स्टिकर ट्रे खोलेर “Birthday”, “Food”, वा “Mood” जस्ता शब्दहरू टाइप गरी आफूलाई चाहिएको स्टिकर खोज्न सकिन्छ।
- विशिष्ट खोज: राम्रो नतिजाका लागि “Sports” को सट्टा “Basketball” जस्ता ठोस शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
- GIPHY को प्रयोग: यसले ट्रेन्डिङ GIF र नयाँ डिजाइनका स्टिकरहरूको विशाल पुस्तकालयमा पहुँच दिन्छ।
स्टिकर कस्टोमाइज गर्नुस :
इन्स्टाग्राममा रहेको ‘Cutouts’ वा ‘Your Stickers’ फिचर प्रयोग गरेर तपाईँले आफ्ना फोटोहरूलाई स्टिकरमा बदल्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना सेल्फी, घरपालुवा जनावर वा मनपर्ने तस्बिरलाई क्रप (Crop) गरेर सुरक्षित राख्न सकिन्छ र तिनलाई पटक-पटक प्रयोग गर्न मिल्छ।
इन्स्टाग्रामले समय-समयमा नयाँ र ट्रेन्डिङ स्टिकरहरू थपिरहने हुनाले नयाँ कुराहरूका लागि आफ्नो स्टिकर ट्रे चेक गरिरहनु उपयुक्त हुन्छ।
