+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाली ‘मोटोभ्लगर’ सुरक्षा केसी इन्स्टाग्रामको रिल्समा फिचर्ड, भन्छिन्- औधी खुसी छु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ७ गते १२:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इन्स्टाग्रामले पहिलोपटक नेपाली मोटोभ्लगर सुरक्षा केसीलाई आफ्नो आधिकारिक रिल्समा प्रस्तुत गरेको छ।
  • सुरक्षाले इन्स्टाग्रामको आग्रहअनुसार रिल्स बनाएर अमेरिका पठाएकी थिइन्।
  • सुरक्षा म्याग्दीको धारापानी घर भएकी २३ वर्षिया कन्टेन्ट क्रिएटर हुन् र उनलाई इन्स्टाग्राममा ६ लाख २ हजारले पछ्याउँछन्।

काठमाडौं । चर्चित नेपाली ‘मोटोभ्लगर’ सुरक्षा केसीलाई इन्स्टाग्रामले आफ्नो आधिकारिक रिल्समा प्रस्तुत गरेको छ । युवापुस्तामाझ लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालले सम्भवतः पहिलोपटक नेपाली ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ लाई आफ्नो अफिसियल रिल्समा प्रस्तुत गरेको हो ।

इन्स्टाग्रामले उनलाई फलो समेत गरेको छ । इन्स्टाग्रामले गतमहिना रिल्स बनाएर पठाउन सुरक्षालाई आग्रह गरेको थियो । उक्त आग्रहअनुसार नै, आफूले रिल्स बनाएर अमेरिका पठाएको सुुरक्षाले बताइन् ।

इन्स्टाग्रामले बिहीबार बिहान सुरक्षाको उक्त रिल्स पोस्ट गरेको छ । ‘इन द मोमेन्ट’ क्याप्सन लेख्दै इन्स्टाग्रामले भिडियो पोस्ट गरेको छ । ‘एकदमै खुसी लागेको छ । संसारको लोकप्रिय सोसल मिडियाको रिल्समा फिचर्ड हुनु पाएकी छु’ सुरक्षाले अनलाइनखबरसँग खुसी बाँडिन् ।

म्याग्दीको धारापानी घर भएकी सुरक्षा इन्स्टाग्रामले आफूलाई यति ठूलो मौका दिनुले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन र ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ समाजलाई खुसीको कुरा भएको बताइन् । ‘तपाईंको धेरै हाइप छ । एउटा रिल्स बनाएर पठाउनुहोस्’ इन्स्टाग्रामको आग्रहलाई सम्झिँदै रिल्स पठाएको बारे सुरक्षाले भनिन् ।

२३ वर्षिया सुरक्षा नेपाली मोटोभ्लगरबीच चर्चित नाम हो । उनलाई इन्स्टाग्राममा पछ्याउनेको संख्या ६ लाख २ हजार छ । टिकटक र युट्युबमा उनलाई पछ्याउनेको संख्या पनि उच्च छ ।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Instagram (@instagram)

इन्स्टाग्राम सुरक्षा केसी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित