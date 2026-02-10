पूर्वसचिव बिकेको समानुपातिक समावेशिता पुस्तक बजारमा

काठमाडौं । पूर्वसचिव डा. मानबहादुर बिकेको ‘समानुपातिक समावेशिता, जेनजी आन्दोलनको अपेक्षा र संरचनात्मक रुपान्तरण पुस्तक’ बजारमा आएको छ ।
५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि उनले पुस्तक प्रकाशित गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय दलित कर्मचारी समाज नेपालले प्रकाशन गरेको पुस्तक राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विमोचन गरेका थिए ।
पुस्तकमा समानुपातिक समावेशिता र जेनजी आन्दोलनको अपेक्षाका बारेमा लेखिएको छ ।
बिके बागमती प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव समेत थिए ।
