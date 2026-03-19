इन्स्टाग्राममा अब आफूले गरेको कमेन्ट एडिट गर्न मिल्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इन्स्टाग्रामले प्रयोगकर्ताहरूलाई कमेन्ट सम्पादन गर्न १५ मिनेटभित्र एडिट विकल्प उपलब्ध गराएको छ।
- इन्स्टाग्रामले १३ वर्षमाथिका टिन-एजर एकाउन्टमा चलचित्र रेटिङका आधारमा सामग्री प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ।
- मेटा कम्पनीलाई बाल सुरक्षा लापरबाही गरेको आरोपमा न्यू मेक्सिको र लस एन्जलसमा दोषी ठहर गरिएको छ।
इन्स्टाग्रामले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण फिचर सार्वजनिक गरेको छ। अब प्रयोगकर्ताहरूले आफूले गरेको कमेन्टमा रहेका गल्तीहरू सुधार्न एडिट विकल्प प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
यसअघि कुनै पनि सानो टाइपो वा हिज्जे सच्याउन पुरानो कमेन्ट डिलेट गरेर फेरि नयाँ कमेन्ट गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, जुन अहिले अन्त्य भएको छ।
यद्यपि, यो नयाँ फिचरमा केही सीमाहरू तोकिएका छन्। प्रयोगकर्ताले कमेन्ट पोस्ट गरेको १५ मिनेटभित्र मात्रै त्यसलाई सम्पादन गर्न पाउनेछन् । सो १५ मिनेटको समयसीमा भित्र भने जति पटक पनि सच्याउन सकिनेछ। सम्पादन गरिएको कमेन्टको मुनि ‘Edited’ लेखिएको संकेत देखिनेछ, जसले अरूलाई सो कमेन्ट सच्याइएको कुरा जानकारी दिनेछ।
तर, ‘iMessage’ जस्ता एपहरूमा जस्तो यसमा पुरानो कमेन्ट के थियो भनेर एडिट हिस्ट्री भने उपलब्ध हुने छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यो फिचरले केवल टेक्स्टलाई मात्र सच्याउन अनुमति दिनेछ, यदि कमेन्टमा फोटो संलग्न छ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न मिल्ने छैन।
कमेन्ट सम्पादन गर्ने सुविधासँगै इन्स्टाग्रामले किशोरकिशोरीहरूको सुरक्षाका लागि अर्को ठूलो कदम पनि चालेको छ।
कम्पनीले अब १३ वर्ष माथिका चलचित्रको रेटिङका आधारमा टिन-एजर एकाउन्टहरूमा देखिने निश्चित प्रकारका सामग्रीहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। यो कदम यस्तो समयमा आएको छ, जब मेटाले बाल सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा पुर्याएको असरलाई लिएर कानुनी दबाब झेलिरहेको छ।
हालै मात्र न्यू मेक्सिको र लस एन्जलसमा भएका कानुनी फैसलाहरूमा मेटालाई बालबालिकाको सुरक्षामा लापरबाही गरेको र एपलाई कुलत बनाउने गरी डिजाइन गरेकोमा दोषी ठहर गरिएको छ। हाल अमेरिकाका ४० वटा राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले मेटाविरुद्ध कानुनी कारबाही अगाडि बढाइरहेका छन्।
