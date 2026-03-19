यसो गरे, कसो होला ? काठमाडौंवासीले जोहो गर्न सक्छन् यतिधेरै पानी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १७:१३

  • काठमाडौं उपत्यकामा वर्षमा औसत १,४८० देखि १,६०० मिलिमिटर वर्षा हुन्छ र छतबाट पानी संकलनले वर्षभर पानी अभाव पूरा गर्न सकिन्छ।

हरिवंश आचार्य–मदनकृष्ण श्रेष्ठको एउटा रोचक टेलिफिल्म थियो, जलपरी । त्यसमा दुई परिवारबीच वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्ने क्रममा पानीको कुराले प्रमुखता पाउँछ ।

गाउँको खोला–झरनामा खेल्दै हुर्किएकी आफ्नी छोरीलाई काठमाडौं जस्तो काकाकुल शहरमा बिहे गरिदिँदा दुःख पो पाउँछन् कि भन्ने पीर आमाबुबालाई पर्छ ।

उनले सर्त राख्छन्, ‘काठमाडौंमा त जताततै पानीको हाहाकार रहेछ । मेरी छोरी पानीमा खेल्दै हुर्किएकी । उनले पानीको लाइनमा बस्नुपर्‍यो, पानी बोक्नुपर्‍यो भने त विवाह गराइदिन्नँ ।’

तर, जसै हुनेवाला सम्धीको घर पुग्छन् त्यहाँ त पानी छेलोखेलो देख्छन् । फूल बगैंचा पनि हरियाली, ट्याङ्कीमा पनि प्रशस्तै पानी । जताततै पानी । पानीको कुनै अभाव नै छैन ।

कसरी ?

गाउँले सम्धीले चकित भएर सोध्छन् । तब शहरिया सम्धीले कसरी पानी जोहो गर्न सकिन्छ र त्यो पानीलाई कसरी वर्षभरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी एउटा काइदा सिकाउँछ ।

यो त भयो, टेलिफिल्मको कुरा । तर, के वास्तवमै घरको छतमा जम्मा हुने पानी सजिलै संचय गरेर वर्षभर पानीको अभाव पूरा गर्न सकिएला ?

छतबाट पानी संकलनको व्यावहारिकता

काठमाडौं उपत्यकामा वर्षमा औसत १,४८० देखि १,६०० मिलिमिटर वर्षा हुन्छ, जसमध्ये ठूलो हिस्सा जुनदेखि सेप्टेम्बरको बर्खायाममा पर्छ । यदि हरेक घरले आफ्नो छतको पानीलाई खेर जान नदिई संकलन गर्ने हो भने हिउँदमा ट्यांकर किन्नुपर्ने वा मेलम्चीको भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।

विशेष गरी मेलम्चीको पानी नपुगेका वा ट्यांकर किन्न पनि गाह्रो हुने काठमाडौंका धेरै ठाउँमा यो प्रविधि अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ । फिल्मले पानीलाई मात्र आवश्यकता होइन, समृद्धिको आधारको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छ । जहाँ पानी प्रशस्त हुन्छ, त्यहाँ घर हराभरा हुन्छ, स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ र मानसिक शान्ति मिल्छ । ‘पानी धेरै भएपछि मात्र समृद्धि आउँछ’ भन्ने सन्देश फिल्मले दिएको छ ।

मह जोडीको योगदान र फिल्मको प्रभाव

नेपाली हाँस्य क्षेत्रका अमर जोडी हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठ (मह जोडी) ले अभिनय तथा निर्देशन गरेको यो छोटो टेलिफिल्म ‘जलपरी’ पानी संरक्षण र आकाशे पानी संकलन (रेनवाटर हार्भेस्टिङ) बारे जनचेतना जगाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो ।

‘जलपरी’ एउटा छोटो टेलिफिल्म भए पनि यसले काठमाडौंको पानी संकटलाई निकै प्रभावकारी तरिकाले उठाएको छ । मह जोडीको हास्यपूर्ण अभिनयले फिल्मलाई हल्का र रमाइलो बनाएको छ भने ‘जलपरी’ को पात्रले पानीप्रतिको लगाव र संरक्षणको भावना झल्काएको छ ।

आकाशे पानी संकलन : अहिले पनि सरल, सस्तो र व्यावहारिक समाधान

दुई दशक वर्षअघि बनेको जलपरि अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको वातावरण तथा जनस्वास्थ्य संस्थाका कार्यकारी निर्देशक तथा इन्जिनियर राजेन्द्रश्रेष्ठ बताउँछन् । ‘जलपरी झन्डै २० वर्षअघि बनेको भए पनि काठमाडौं उपत्यकाको पानीको समस्या अझै उस्तै छ र सन्देश आज पनि पूर्ण रूपमा समसामयिक छ’ उनी भन्छन् ।

जनसंख्या वृद्धि, बढ्दो पानी खपत गर्ने बानी र जलवायु परिवर्तनले गर्दा पानीको माग अझ बढेको छ । तर अहिले प्रविधि विकास भएकाले आकाशबाट परेको पानी संकलन गरेर पिउनयोग्य बनाउन धेरै सजिलो र व्यवहारिक भएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनका अनुसार आकाशे पानी संकलन अत्यन्त सरल र सस्तो विधि हो । घर बनाउँदा नै छतबाट पानी पाइपमार्फत तल ल्याउने व्यवस्था र अन्डरग्राउन्ड ट्यांकी १०–२० हजार लिटर अनिवार्य भइसकेको छ । नगरपालिकाको नियमअनुसार हरेक घरले छतको पानी सडकमा झार्न पाइँदैन, त्यसैले थप लगानीको खाँचो पर्दैन ।

श्रेष्ठका अनुसार पानी धमिलो भएमा सानो फिल्टर जडान गरे पुग्छ । कुल १०–१५ हजार रुपैयाँको लगानीमा नै पूर्ण व्यवस्था गर्न सकिन्छ । घर बनाउँदा एक डेढ करोड खर्च गर्ने व्यक्तिले पानीको जोहो गर्न डेढ दुई लाखसम्म खर्च गर्नु खासै ठूलो लगानी होइन ।

यो पानी दैनिक आवश्यकताको ठूलो हिस्सा शौचालय, लुगा धुने, घर पुछ्ने, भाँडा माझ्ने आदिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । पिउने पानीका लागि बजारमा उपलब्ध वाटर प्युरिफायर जडान गरेर खानयोग्य बनाउन पनि सकिने श्रेष्ठले बताए ।

‘धाराको पानी वा इनारको पानीभन्दा आकाशे पानी व्यवहारिक छ, किनकि यसमा राति उठेर धारो खोल्नु पर्दैन, इनार सफा गर्नु पर्दैन र आइरन–म्यागानिजको समस्या हुँदैन’ उनले भने ।

काठमाडौं उपत्यकामा ३० वर्षको औसत हेर्दा वार्षिक करिब १,६०० मिलिमिटर पानी पर्छ । आवश्यकता भएकाले नै मानिसहरूले यो प्रविधि व्यवहारमा उतारिरहेका छन् र यो अहिले धेरै घरहरूमा लागू भइसकेको श्रेष्ठले बताए ।

ज्याकाराण्डाले गुलजार राजधानी (तस्वीरहरू)

ड्रोन भ्यूमा हेर्नुहोस् काठमाडौंका तीन ठूला सुकुमवासी बस्ती

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

काठमाडौंको कपन क्षेत्रबाट १४ वर्षीय बालक बेपत्ता

प्रधानमन्त्री बालेनले काठमाडौं मोडल देशभर लागू गर्लान् ?

रोल्पाली कोदो काठमाडौंमा

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

