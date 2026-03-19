काठमाडौंका कुन–कुन बस्तीमा चल्दैछ डोजर ?

News Summary
- सरकारले काठमाडौंका २४ बस्तीमा डोजर लगाउने निर्णय गरेको छ।
- डोजर लगाउने स्थानमा खाडीपाखा, नारायणटोल, रानीबारी, बालुवाटार, धुम्बाराही लगायतका क्षेत्रहरू छन्।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख १७ गते साँझसम्म बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको छ र वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेबाट बस्ती हटाइनेछ।
१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंका दुई दर्जन बस्तीमा डोजर लगाउने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडानम्बर ३ अन्तर्गतको खाडीपाखा, नारायणटोल र रानीबारी, वडा नम्बर ४ को बालुवाटार र धुम्बाराहीको बस्ती हटाउन लागेको हो ।
त्यस्तै, काठमाडौं महानगरकै वडा नम्बर १० देवीनगर, शान्तिविनायक र शंखमुल, वडा नम्बर ११ को वंशीघाट, १४ को जागरणमार्ग, बल्खु, १५ को स्वयम्भु, १६ को बुद्धज्योति र जागृति मार्ग, २६ को संगम टोल, २९ को अनामनगर र ३२ को जडीबुटी मिलनचोकमा डोजर लगाउने निश्चित भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंकाका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
ती अधिकारका अनुसार कागेश्वरी मनोहराको गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोल, बुढानीलकण्ठको पाथिभरा र कपनका बस्ती हटाउन लागिएको हो । डोजर चलाउन लागिएका केही स्थानमा हिजोबाटै माइकिङ पनि सुरू भइसकेको छ ।
काठमाडौंका नदी किनारका अनधिकृत सबै बस्तीहरू वैशाख १७ गते साँझसम्म खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि बस्ती हटाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ ।
सरकारले थापाथाली, गैरीगाउँ (शान्तिनगर) र मनोहराको बस्तीमा डोजर लगाइसकेको छ ।
