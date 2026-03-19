काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पेस्तोल र लागुऔषधसहित चार जना पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १९:२३

  • लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरको टोलीले काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पेस्तोल, गोली र ट्रामाडोलसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ पर्नेहरूमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–५ का कबिर देउला, सविना पोडे, संसार सिटौला र ललितपुर गोदावरी नगरपालिका–११ का सुवास शाही रहेका छन्।
  • पक्राउ परेकाहरूको साथबाट पेस्तोल एक थान, म्यागेजिन तीन थान, गोली चार राउन्ड, एसएलआर गोली दुई राउन्ड र ट्रामाडोल १६ हजार ७५० ट्याब्लेट बरामद गरिएको छ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरको टोलीले एक थान पेस्तोल, म्यागेजिन र लागुऔषधसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–५ का २३ वर्षीय कबिर देउला, ४२ वर्षीया सविना पोडे, २६ वर्षीय संसार सिटौला र ललितपुर गोदावरी नगरपालिका–११ का २६ वर्षीय सुवास शाही रहेको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मीले राससलाई जानकारी दिए ।

‘काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट हाम्रो टोलीले एक थान पेस्तोल, म्यागेजिन, गोली र लागुऔषध ट्रामाडोलसहित चार जना पक्राउ गरेको छ । उनीहरूका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार पक्राउ परेकाहरूको साथबाट प्रहरीले पेस्तोल एक थान, सोही पेस्तोलको म्याग्जिन तीन थान, सोही पेस्तोलको गोली चार राउन्ड, एसएलआर हतियारको गोली दुई राउन्ड र नियन्त्रित लागुऔषध ट्रामाडोल १६ हजार ७५० ट्याब्लेट प्रहरीले बरामद गरेको छ ।

पक्राउ परेकाहरूका सम्बन्धमा प्रहरीले थप आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

काठमाडौंको वंशीघाट बस्तीमा चल्यो डोजर (तस्वीरहरु)

काठमाडौंका कुन–कुन बस्तीमा चल्दैछ डोजर ?

काठमाडौंका सबै सुकुमवासी बस्तीमा शुक्रबारबाट डोजर चल्ने

यसो गरे, कसो होला ? काठमाडौंवासीले जोहो गर्न सक्छन् यतिधेरै पानी

ज्याकाराण्डाले गुलजार राजधानी (तस्वीरहरू)

ड्रोन भ्यूमा हेर्नुहोस् काठमाडौंका तीन ठूला सुकुमवासी बस्ती

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

दबाबमा राष्ट्रपति

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

