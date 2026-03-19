ज्याकाराण्डाले गुलजार राजधानी (तस्वीरहरू)

सडक किनारामा हाँगा फिंजिएका रूखभरि निलाम्य फूल फुल्दा शहर सुन्दर, गुलजार बनेको छ ।

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ वैशाख १४ गते १५:३९

  • काठमाडौंको कमलपोखरी, रत्नपार्क, टुँडिखेल, दरबारमार्ग क्षेत्रमा ज्याकाराण्डा फूलहरू ढकमक्क फुलेका छन्।
  • हरेक वर्ष वसन्त ऋतु शुरु भएसँगै काठमाडौंका सडक र तालतलैयाको वरिपरि नीलो फूलले सुन्दरता थपिएको छ।
  • फूलमा चराचुरुङ्गी, मौरी, लोखर्के समेत देखिएका छन् र फूल खसेर भुईं निलाम्य भएको छ।

१४ वैशाख । काठमाडौंको कमलपोखरी, रत्नपार्क, टुँडिखेल, दरबारमार्ग लगायत क्षेत्रमा ज्याकाराण्डा ढकमक्क फुलेको छ । हरेक वर्ष वसन्त ऋतु शुरु भएसँगै काठमाडौंका सडक, तालतलैयाको वरिपरि नीलो फूलले सुन्दरता थपिदिन्छ । सडक किनारामा हाँगा फिंजिएका रूखभरि नीलो फूल फुल्दा शहर सुन्दर, गुलजार बनेको छ ।

फूललाई पृष्ठभूमि पारेर फोटो र भिडियो खिच्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । फूल खसेर भुईं समेत निलाम्य भएको छ । ज्याकाराण्डाको फूलमा भुल्ने चराचुरुङ्गी, मौरी, लोखर्के पनि उत्तिकै छन् ।

युरोप, अफ्रिकाहुँदै ज्याकाराण्डा एशियाली मुलुकमा भित्रिएको मानिन्छ ।

चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

सम्बन्धित खबर

