पेपालले भेन्मोलाई छुट्टै इकाई बनाउदै, व्यापार पुनर्गठनको घोषणा

पेपालले आफ्नो व्यवसायलाई तीनवटा सञ्चालन इकाईहरूमा पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरेको छ, जसमा लोकप्रिय भुक्तानी एप ‘भेन्मो’ का लागि छुट्टै विभाग समावेश गरिएको छ।
नयाँ सीईओ इन्रिके लोरेसले कम्पनीको संरचनालाई सरल बनाउन र वृद्धिमा बढी केन्द्रित हुन यो कदम चालेका हुन्। भेन्मोलाई छुट्टै खण्ड बनाउँदा यसको कार्यसम्पादन ट्र्याक गर्न सजिलो हुने र भविष्यमा यस व्यवसायलाई बिक्री गर्न सकिने सम्भावनालाई समेत बलियो बनाउने विश्लेषण गरिएको छ।
‘विकासलाई तीव्रता दिन र हाम्रो पूर्ण क्षमतालाई उजागर गर्न, हामीले हाम्रा आधारभूत कुराहरूमा पुन: प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ,’ लोरेसले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्। गत मार्चमा सुस्त वृद्धि र बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बीच तत्कालीन सीईओ एलेक्स क्रिस्लाई हटाएपछि कम्पनीले लोरेसलाई नियुक्त गरेको थियो।
पुनर्गठित संरचनामा भेन्मोबाहेक अन्य दुई इकाईहरूले पेपालको उपभोक्ता र मर्चेन्ट शाखाहरूका साथै भुक्तानी सेवा (जसमा ब्रेनट्री र क्रिप्टो डिभिजन पर्दछन्) लाई समेट्नेछन्।
यो पुनर्गठनको खबर त्यस्तो समयमा आएको छ जब भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी ‘स्ट्राइप’ ले पेपाल वा यसको केही हिस्सा खरिद गर्न सक्ने चर्चा चलिरहेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार पेपालको ठूलो आकारका कारण पूरै कम्पनी खरिद हुनुभन्दा केही सम्पत्तिहरू बिक्री हुने सम्भावना बढी छ।
पेपालले अर्को हप्ता सार्वजनिक गर्ने आफ्नो ‘अर्निङ्स कल’मा यस पुनर्गठनबारे थप विस्तृत विवरणहरू उपलब्ध गराउनेछ।
यस वर्ष ठूला प्रविधि कम्पनीहरू र नयाँ फिनटेक प्रतिस्पर्धीहरूको दबाबका कारण पेपालको सेयर मूल्यमा करिब १२.७ प्रतिशतको गिरावट आएको छ। यद्यपि, बुधबार व्यापार पुनर्गठनको घोषणापछि कम्पनीको सेयर मूल्य २.६ प्रतिशतले बढेको छ। सन जोसे, क्यालिफोर्नियामा आधारित यस कम्पनीले सन् २०२६ को लागि गरेको नाफाको पूर्वानुमान वाल स्ट्रिटको अपेक्षाभन्दा कम रहेको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्न यो नयाँ रणनीतिक परिवर्तन गरिएको हो।
