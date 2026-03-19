राष्ट्रपतिले आह्वान गरे संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २८ गते दिउँसो २ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
- मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २८ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो।
- राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले अधिवेशन आह्वान गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
२२ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
आज मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही वैशाख २८ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
सोहीअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २८ गते दिउँसो २ बजेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए ।
