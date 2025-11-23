शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राष्ट्रपतिले दिए सबैलाई धन्यवाद

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सन्तोष प्रकट गर्नुभएको छ।
- उहाँले निर्वाचन सफल बनाउन सक्रिय सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, मतदाता, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सबै पक्षलाई धन्यवाद दिनुभएको छ।
- प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिले निकास पाएको भन्दै सन्तोष प्रकट गरेको जानकारी दिनुभएको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सन्तोष प्रकट गरेका छन् ।
उनले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिले निकास पाएकोभन्दै सन्तोष पनि प्रकट गरेको प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले निर्वाचन सफल बनाउन सक्रिय सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, मतदाता, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सम्बद्व सबै पक्षसहित आम नागरिकलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4