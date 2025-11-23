काठमाडौं–३ अपडेट : ९ बजे सर्वदलीय बैठक बस्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा मतदान सकिएपछि मतपेटिका संकलनको काम भइरहेको छ।
- निर्वाचन कार्यालयले सबै वडाबाट मतपेटिका चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयमा ल्याउने काम जारी रहेको बताएको छ।
- राति ९ बजे सर्वदलीय बैठक बस्नेछ र बैठकको निर्णयपछि मात्र मतगणना सुरु गरिनेछ।
काठमाडौं । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा मतदान सकिएसँगै मतपेटिका संकलनको काम भइरहेको छ ।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार सबै वडाबाट मतपेटिका संकलन गरेर चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयमा ल्याउने काम जारी छ ।
कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार राति ९ बजे सर्वदलीय बैठक बस्नेछ । उक्त, बैठकको निर्णयपछि मात्र मतगणना सुरु गरिने जनाइएको छ ।
