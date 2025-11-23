+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मतदान अधिकृत दीपा, जसले हतियारधारी सैनिकलाई मतदान केन्द्रबाट निकालिन्

केन्द्रमा खटिएकी मतदान अधिकृत दीपा गौतमले मतदान गर्ने ठाउँ नजिकै पुगेका हतियारधारी एक सैनिकलाई मतदानस्थलको गेट बाहिर पठाएकी थिइन् ।

1Comments
Shares
रामकुमार श्रेष्ठ रामकुमार श्रेष्ठ
२०८२ फागुन २१ गते १९:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर ३ को जीवनज्योती मावि मतदान स्थलमा मतदान अधिकृत दीपा गौतमले हतियारधारी सैनिकलाई मतदान केन्द्रबाट बाहिर पठाएकी थिइन्।
  • सैनिकले छिटो भोटिङको व्यवस्था मिलाउन आएको र हतियार बाहिर राख्न बिर्सिएको बताए पनि मतदान अधिकृतले समन्वयमा सेना मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गर्न नपाउने बताएकी थिइन्।
  • जीवनज्योती मावि मतदान केन्द्रमा करिब १३ सय ९० मतदाता थिए र त्यहाँ ९४० मत खसेको छ, मतदान शान्तिपूर्ण वातावरणमा भइरहेको थियो।

२१ फागुन, कावासोती । पूर्वी नवलपरासीमा एकजना मतदान अधिकृतले हतियारधारी नेपाली सेनालाई मतदान केन्द्रबाट बाहिर पठाएको भिडियो सामाजिक सन्जालमा भाइरल छ । यो भाइरल दृष्य कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर ३ को जीवनज्योती मावि मतदान स्थलको हो ।

सो मतदान स्थलको ‘क’ केन्द्रमा खटिएकी मतदान अधिकृत दीपा गौतमले मतदान गर्ने ठाउँ नजिकै पुगेका हतियारधारी एक सैनिकलाई मतदानस्थलको गेट बाहिर पठाएकी थिइन् ।

सुरुमा हतियारधारी सैनिक मतदान केन्द्रभित्र आएको देखेपछि मतदान अधिकृत गौतमले कारण सोधेकी थिइन् । त्यसक्रममा ती सैनिकले चालकलाई छिटो भोटिङको व्यवस्था मिलाइदिनका लागि आएको बताएका थिए ।

त्यसपछि मतदान अधिकृत गौतमले सामान्य अवस्थामा हतियारसहित सेना मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गर्न नपाउने भन्दै बाहिर जान भनेकी थिइन् । त्यसपछि ती सैनिकले ‘हतियार बाहिर राख्न बिर्सिएको’ र मतदातालाई सहजीकरण मात्र गर्न खोजेको भनेर बचाउ गरेका थिए ।

तै पनि मतदान अधिकृत गौतमले ‘हजुर बाहिर गएर बसिहाल्नुपर्छ । जाऔं–जाऔं’ भन्दै उनलाई मतदान स्थलको गेट बाहिर पठाएकी थिइन् । उनी आफैं ती सैनिकलाई बाहिर पठाउन गेटसम्म पुगेकी थिइन् ।

प्रत्यक्षदर्शी एक कर्मचारीका अनुसार बिहानको समयमा मतदाताको खासै भिडभाड थिएन । सामान्य ढंगले र शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान भइरहेका बेला एक जना सैनिक बन्दुक बोकेर मतदानस्थल भित्र छिरेका थिए ।

ती सैनिकले एक जना सवारी चालकलाई साथमा ल्याएका थिए । र, छिटो मतदानको पालो दिन अनुरोध गर्दै मतदान केन्द्रभित्र छिरेका थिए । त्यसैले ती सैनिकलाई सरकारले तोकेको जिम्मेवारी सम्झाउँदै मतदान अधिकृत गौतमले बाहिर बस्न भनेकी हुन् ।

‘ती सैनिकको कुरा बुझ्दा अन्जान ढंगले मतदान केन्द्रभित्र आएको पाइयो, तै पनि उहाँलाई बाहिरै रहेर सुरक्षा दिन मतदान अधिकृतले भन्नुभयो,’ एक कर्मचारीले भने ।

यसबारेमा बुझ्न खोज्दा मतदान अधिकृत गौतमको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क स्थापित हुन सकेन । हामीले मोबाइल र ह्वाट्सएपमा कल गर्दा पनि गौतमको फोन उठेन ।

जीवनज्योति मावि मतदान केन्द्रमा करिब १३ सय ९० जना मतदाता थिए । त्यहाँ ९४० मत खसेको छ ।

कावासोती नवलपरासी नेपाली सेना प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित