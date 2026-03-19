+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपा सांसद खरेलको चुनौती– म माथिको आरोप प्रमाणित भए राजनीतिबाट बिदा लिन्छु

उनले थप चुनौती दिँदै भने, ‘म खुला रुपमा चुनौती दिन चाहन्छु कि यो प्रमाणित गर, प्रमाणित गर्न सक्दैनौं भने पत्रकारिताको जीवनबाट पत्रिका बन्द गर्न सक्ने हिम्मत छ ?’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १४:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरणमा आफूलाई जोडिएको आरोप भ्रामक र निरर्थक भएको बताउनुभयो।
  • खरेलले उक्त प्रकरणमा आफूले कुनै बैठक वा फाइल पारित नगरेको खुलाउनुभयो र प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभयो।
  • उहाँले प्रमाणित भए सिंगो राजनीतिक जीवनबाट बिदा लिन तयार रहेको घोषणा गर्नुभयो।

२८ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्ने क्रममा सांसद खरेलले आफूविरुद्ध स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै भ्रामक समाचारहरू प्रकाशित भएको जिकिर गरे ।

उनले स्मार्ट टेलिकमको प्रकरणमा जोडिएर आफूले एउटा बैठक, फाइल पारित गर्ने कुनै काम नगरेको पनि जिकिर गरे ।

‘स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरणमा मलाई जोडेर सुटुक्क स्वीट्जरल्याण्ड भागे भनेर लेखिएको समाचार यति निरर्थक, भ्रामक र सी ग्रेडको पत्रकारिता पनि भन्न नसुहाउने हिसाबमा जसरी समाचार प्रकाशित गरियो,’ खरेलले भने, ‘यसले मेरो मान, सम्मान, इज्जत, राजनीतिक जीवन, समग्र संसद् र मेरो पार्टीभित्र अपमान गरेको महसुस गरेको छ । यो संसद्मा रेकर्ड रहोस् भनेर यसको खेद र भर्त्सना गर्न चाहन्छु ।’

उनले थप चुनौती दिँदै भने, ‘म खुला रुपमा चुनौती दिन चाहन्छु कि यो प्रमाणित गर, प्रमाणित गर्न सक्दैनौं भने पत्रकारिताको जीवनबाट पत्रिका बन्द गर्न सक्ने हिम्मत छ ?’

यदी आफू उक्त प्रकरणमा जोडिएको प्रमाणित भए सिंगो राजनीतिक जीवनबाट बिदा लिने पनि उनले घोषणा गरे ।

‘म चुनौती दिन चाहन्छु, स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा मैले एउटा मिटिङ, फाइल पारित गर्ने, मन्त्रालय वा सम्बद्ध कुनै निकायसँग एउटा बैठक मात्रै गरेको रहेछु भने मैले मेरो राजनीतिक जीवनबाट सधैं बिदा लिन चाहन्छु,’ उनले भने ।

जगदीश खरेल रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जगदीश खरेलले सांसदहरूलाई दिए अरनिको घर हेर्ने निम्तो

जगदीश खरेलले सांसदहरूलाई दिए अरनिको घर हेर्ने निम्तो
ललितपुर-२ मा पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलद्वारा मतदान

ललितपुर-२ मा पूर्वसञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलद्वारा मतदान
ललितपुर-२ बाट जगदीश खरेलले दर्ता गरे उम्मेदवारी

ललितपुर-२ बाट जगदीश खरेलले दर्ता गरे उम्मेदवारी
सञ्चारमन्त्री खरेलले दिए राजीनामा

सञ्चारमन्त्री खरेलले दिए राजीनामा
राजीनामा दिँदै सञ्चारमन्त्री खरेल, रास्वपाबाट चुनाव लड्ने

राजीनामा दिँदै सञ्चारमन्त्री खरेल, रास्वपाबाट चुनाव लड्ने
चुनाव लड्नेबारे अहिलेसम्म निर्णय लिएको छैन : सञ्चारमन्त्री खरेल

चुनाव लड्नेबारे अहिलेसम्म निर्णय लिएको छैन : सञ्चारमन्त्री खरेल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित