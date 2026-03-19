जगदीश खरेलले सांसदहरूलाई दिए अरनिको घर हेर्ने निम्तो

२५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद जगदीश खरेलले सांसदहरूलाई ललितपुरको सम्पदा हेर्ने गरी जान निम्तो गरेका छन् ।
‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मन्दिरै मन्दिरको सहर हो । सम्पदा नै सम्पदाको सहर हो’ उनले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने । यसको भ्रमण गर्नका लागि उनले प्रतिनिधिसभाका अन्य सदस्यहरूलाई समेत आग्रह गरेका छन् ।
अगाडि भनेका छन्, ‘अरनिको त्यहाँ जन्मनुभएको छ । अरनिकोको घर त्यहाँ छ । सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूलाई हेर्न जान पनि आग्रह गर्दछु ।’
ललितपुरको संपदा संरक्षण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
तर, महालक्ष्मी नगरपालिकामा भने पानीको हाहाकार रहेको बताए । यसको लागि काम गर्ने उनले वाचा गरे ।
बृद्ध र युवा सबैका लागि काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
