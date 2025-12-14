सञ्चारमन्त्री खरेलले दिए राजीनामा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले राष्ट्रिय स्वन्तत्र पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
- उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
- पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
५ माघ, काठमाडौं । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वन्तत्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेदवार बन्ने पक्का भएसँगै उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनलाई रास्वपाले ललितपुर-२ बाट उम्मेदवार बनाउँदै छ ।
कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट यसअघि ऊर्जामन्त्री रहेका कुलमान घिसिङ र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
घिसिङ आफ्नै नेतृत्वमा उज्यालो नेपाल पार्टी गठन गरेर चुनावी तयारीमा छन् भने गुप्ता रास्वपाबाटै चुनाव लड्ने तयारीमा छन् ।
