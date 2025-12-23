सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– कांग्रेस विवादले निर्वाचन सर्दैन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले २१ फागुनको निर्वाचन यताउता नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
- उनले भने, 'निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी सरकार मात्र होइन, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलको पनि हो।'
- निर्वाचन आयोगको निर्णयको पर्खनुपर्ने र आयोगको अधिकारको विषय भएको उनले उल्लेख गरे।
२ माघ, काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले २१ फागुनको निर्वाचन नसर्ने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीले कांग्रेस विवादले निर्वाचन र मनोनयनको मिति सर्छ भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता खरेलले निर्वाचन नसर्ने बताएका हुन् ।
‘फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । त्योभन्दा यताउता हुँदैन । सरकार त्यही तयारीमा छ,’ उनले भने, ‘ निर्वाचन गर्ने र गराउने जिम्मेवारी भनेको सरकारको मात्रै होइन । निर्वाचन आयोगको हो । राजनीतिक दलको हो । अरू सरोकारवाला पनि छन् । चुनाव यताउता हुँदैन ।’
उनले अन्य कुरा भने निर्वाचन आयोगको अधिकारको विषय भएको भन्दै आयोगको निर्णयको पर्खनु पर्ने बताए ।
‘फागुन २१ को निर्वाचन यताउता हुँदैन । बाँकी निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी हो । उसको अधिकारको कुराहरूमा निर्वाचन आयोगकै निर्णय पर्खनुपर्यो,’ उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4