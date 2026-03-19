गुगल एपहरूमा ग्रेडियन्ट डिजाइन र एआई फिचरसहितका आइकनहरू सार्वजनिक हुँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गुगलले सन् २०२५ को अन्त्यदेखि सुरु गरेको नयाँ 'ग्रेडियन्ट डिजाइन' अब सबै एप आइकनहरूमा विस्तार गर्दैछ।
- नयाँ डिजाइनमा कुनाहरू गोलो रङ्गहरू गाढा गुगल प्राथमिक रङ्गहरूमा हल्का परिवर्तन गरिएको छ।
- Google Sheets, Slides, Forms र Chat जस्ता एपहरूमा नयाँ स्वरूप र आइकन परिवर्तन गरिएको छ।
१४ वैशाख, काठमाडौं । गुगलले सन् २०२५ को अन्त्यदेखि सुरु गरेको आफ्नो एप आइकनहरूको नयाँ ‘ग्रेडियन्ट डिजाइन’ अब बाँकी अन्य एपहरूमा पनि विस्तार गर्दैछ। 9to5Google ले सार्वजनिक गरेका तस्बिरहरू अनुसार, गुगलले अब सबै रङ्गहरू खाँदिएको पुरानो गोलाकार डिजाइन हटाएर थप नरम र आधुनिक लुक्स अपनाउन लागेको छ।
यस नयाँ डिजाइन परिवर्तनका मुख्य पक्षहरू यस प्रकार छन्:
डिजाइनमा परिवर्तन: नयाँ आइकनहरूमा कुनाहरू थप गोलो बनाइएका छन् र रङ्गहरूमा ‘पास्टेल’ बाट गाढा गुगल प्राथमिक रङ्गहरूमा हल्का रूपमा परिवर्तन (ग्रेडीयंट्स) गरिएको छ। यो नयाँ डिजाइन शैली यसअघि नै गुगलको ‘G’ लोगो, जेमिनी , फोटोज र म्याप्समा देखिइसकेको छ।
एआई (AI) को सङ्केत: रिपोर्टका अनुसार यो नयाँ डिजाइनले एपहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स फिचरहरूको उपस्थितिलाई सङ्केत गर्दछ।
एपहरूको नयाँ स्वरूप: गुगलले आफ्ना डक्स र स्लाड्स जस्ता एपहरूमा पहिलेको ‘पोर्ट्रेट’ कागजको डिजाइन परिवर्तन गरी ‘ल्यान्डस्केप’ स्वरूप दिएको छ।
Google Sheets, Slides, र Forms: यी एपहरू अब तेर्सो लेआउटमा देखिनेछन्, जुन प्रेजेन्टेसन र स्प्रेडसिटका लागि बढी उपयुक्त मानिएको छ।
Google Chat: यसले आफ्नो चार रङ्गे ‘स्पिच बबल’ हटाएर हरियो रङ्गको नयाँ आइकन अपनाएको छ, जसले पुरानो ‘गुगल ह्याङआउट्स’ को सम्झना गराउँछ।
Google Keep: यसको आइकनमा पनि परिवर्तन गरिएको छ, यद्यपि केही प्रयोगकर्ताले यसलाई पहिलेको तुलनामा त्यति आकर्षक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पछिल्लो ट्रेन्ड: यो परिवर्तनले सन् २०१० को अन्त्यतिर चलेको ‘फ्ल्याट डिजाइन’बाट हटेर थप जीवन्त र विविधतापूर्ण डिजाइनतर्फको यात्रालाई झल्काउँछ।
यो नयाँ लुक्स भएका आइकनहरू कहिलेदेखि सबै प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध हुनेछन् भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन, तर निकै छिट्टै रोल-आउट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4