गुगल पिक्सलमा एन्ड्रोइड १७ बेटा भर्सन कसरी इन्स्टल गर्ने ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गुगलले पिक्सेल उपकरणहरूका लागि एन्ड्रोइड १७ को बेटा भर्सन सार्वजनिक गरेको छ, जुन टेन्सर चिपसेट भएका पिक्सेल ६ देखि पिक्सेल १० सिरिजसम्म उपलब्ध छ।
- एन्ड्रोइड १७ बेटा अपडेट दुई तरिकाले इन्स्टल गर्न सकिन्छ: एन्ड्रोइड बेटा प्रोग्राममार्फत र म्यानुअल ADB साइडलोडमार्फत।
- बेटा भर्सनमा केही बग्स हुन सक्छन्, त्यसैले अपडेट अघि महत्त्वपूर्ण डाटाको ब्याकअप लिन र OEM Unlock अन राख्न सिफारिश गरिएको छ।
११ वैशाख, काठमाडौं । गुगलले आफ्ना पिक्सेल उपकरणहरूका लागि एन्ड्रोइड १७ को बेटा भर्सन सार्वजनिक गरेको छ। यदि तपाईँ नयाँ सुविधाहरूको अनुभव पहिले नै लिन चाहनुहुन्छ भने, आफ्ना टेन्सर चिपसेट भएका पिक्सेल उपकरणहरूमा यसलाई अहिले नै इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ।
कुन-कुन पिक्सेल उपकरणमा एन्ड्रोइड १७ इन्स्टल गर्न सकिन्छ?
गुगलले सन् २०२१ को पिक्सेल ६ सिरिजदेखि भर्खरै सार्वजनिक भएका पिक्सेल १० सिरिजसम्मका सबै उपकरणहरूमा एन्ड्रोइड १७ को बेटा उपलब्ध गराएको छ। सपोर्ट गर्ने उपकरणहरूको सूची यस प्रकार छ:
-
पिक्सेल ६ सिरिज: Pixel 6, 6 Pro, 6a
-
पिक्सेल ७ सिरिज: Pixel 7, 7 Pro, 7a
-
पिक्सेल ८ सिरिज: Pixel 8, 8 Pro, 8a
-
पिक्सेल ९ सिरिज: Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a
-
पिक्सेल १० सिरिज: Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold
-
अन्य उपकरण: Pixel Tablet र Pixel Fold
पिक्सेल ६ र ६ प्रोका लागि यो अन्तिम मुख्य ओएस अपडेट हुनेछ, जसको सपोर्ट अक्टोबर २०२६ मा समाप्त हुँदैछ। पिक्सेल १० ए मा भने अहिले यो सुविधा उपलब्ध छैन।
एन्ड्रोइड १७ बेटा इन्स्टल गर्ने दुई तरिकाहरू
तपाईँले आफ्नो फोनमा दुई तरिकाले यो अपडेट राख्न सक्नुहुन्छ:
१. एन्ड्रोइड बेटा प्रोग्राम मार्फत
यो सबैभन्दा सुरक्षित र सजिलो तरिका हो, जसमा तपाईँको फोनको डाटा सुरक्षित रहन्छ।
-
सबैभन्दा पहिले google.com/android/beta मा जानुहोस् र आफ्नो गुगल एकाउन्ट लग-इन गर्नुहोस्।
-
आफ्नो डिभाइस छनोट गरी “Opt in” मा क्लिक गर्नुहोस्।
-
त्यसपछि फोनको Settings >> System >> Software Updates >> System Updates मा गएर अपडेट चेक गर्नुहोस् र ‘इन्स्टल’ बटन थिच्नुहोस्।
२. म्यानुअल साइडलोड (ADB Sideload) मार्फत (छिटो तरिका)
यदि तपाईँ छिटो अपडेट चाहनुहुन्छ र प्राविधिक कुराहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने यो विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि तपाईँलाई कम्प्युटर र ADB टूल्सको आवश्यकता पर्दछ।
यसका प्रक्रियाहरू यसप्रकार छन् :
-
फाइल डाउनलोड: गुगलको आधिकारिक ओटीए इमेज साइटबाट आफ्नो डिभाइसको लागि एन्ड्रोइड १७ बेटा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्।
-
रिकभरी मोडमा जानुहोस्: फोनलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुहोस्। त्यसपछि Power र Volume Down बटन एकैसाथ थिचेर ‘बुटलोडर’ पेजमा जानुहोस् र भोलुम बटनको सहायताले Recovery mode रोज्नुहोस्।
-
ADB Sideload रोज्नुहोस्: रिकभरी मोडमा पुगेपछि Apply update from ADB विकल्प छनोट गर्नुहोस्।
-
कम्प्युटरसँग जोड्नुहोस्: फोनलाई कम्प्युटरमा जोड्नुहोस् र कमान्ड प्रम्प्ट (सीएमडी) मा गएर adb sideload [डाउनलोड गरिएको फाइलको नाम].zip टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस्।
-
फोन रिबुट गर्नुहोस्: प्रक्रिया पूरा भएपछि Reboot now रोज्नुहोस्।
सावधानी: बेटा भर्सनमा केही बग्स हुन सक्छन्। त्यसैले, यो अपडेट इन्स्टल गर्नुअघि आफ्नो महत्त्वपूर्ण डाटाको ब्याकअप लिनु र डेभलपर सेटिङमा ‘OEM Unlock’ अन राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ। हालको लागि अप्रिल १६ मा सार्वजनिक भएको Beta 4 सबैभन्दा नयाँ संस्करण हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4