+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुगल पिक्सलमा एन्ड्रोइड १७ बेटा भर्सन कसरी इन्स्टल गर्ने ?

गुगलले आफ्ना पिक्सेल उपकरणहरूका लागि एन्ड्रोइड १७ को बेटा भर्सन सार्वजनिक गरेको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १३:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुगलले पिक्सेल उपकरणहरूका लागि एन्ड्रोइड १७ को बेटा भर्सन सार्वजनिक गरेको छ, जुन टेन्सर चिपसेट भएका पिक्सेल ६ देखि पिक्सेल १० सिरिजसम्म उपलब्ध छ।
  • एन्ड्रोइड १७ बेटा अपडेट दुई तरिकाले इन्स्टल गर्न सकिन्छ: एन्ड्रोइड बेटा प्रोग्राममार्फत र म्यानुअल ADB साइडलोडमार्फत।
  • बेटा भर्सनमा केही बग्स हुन सक्छन्, त्यसैले अपडेट अघि महत्त्वपूर्ण डाटाको ब्याकअप लिन र OEM Unlock अन राख्न सिफारिश गरिएको छ।

११ वैशाख, काठमाडौं । गुगलले आफ्ना पिक्सेल उपकरणहरूका लागि एन्ड्रोइड १७ को बेटा भर्सन सार्वजनिक गरेको छ। यदि तपाईँ नयाँ सुविधाहरूको अनुभव पहिले नै लिन चाहनुहुन्छ भने, आफ्ना टेन्सर चिपसेट भएका पिक्सेल उपकरणहरूमा यसलाई अहिले नै इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ।

कुन-कुन पिक्सेल उपकरणमा एन्ड्रोइड १७ इन्स्टल गर्न सकिन्छ?

गुगलले सन् २०२१ को पिक्सेल ६ सिरिजदेखि भर्खरै सार्वजनिक भएका पिक्सेल १० सिरिजसम्मका सबै उपकरणहरूमा एन्ड्रोइड १७ को बेटा उपलब्ध गराएको छ। सपोर्ट गर्ने उपकरणहरूको सूची यस प्रकार छ:

  • पिक्सेल ६ सिरिज: Pixel 6, 6 Pro, 6a

  • पिक्सेल ७ सिरिज: Pixel 7, 7 Pro, 7a

  • पिक्सेल ८ सिरिज: Pixel 8, 8 Pro, 8a

  • पिक्सेल ९ सिरिज: Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

  • पिक्सेल १० सिरिज: Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold

  • अन्य उपकरण: Pixel Tablet र Pixel Fold

पिक्सेल ६ र ६ प्रोका लागि यो अन्तिम मुख्य ओएस अपडेट हुनेछ, जसको सपोर्ट अक्टोबर २०२६ मा समाप्त हुँदैछ। पिक्सेल १० ए मा भने अहिले यो सुविधा उपलब्ध छैन।

एन्ड्रोइड १७ बेटा इन्स्टल गर्ने दुई तरिकाहरू

तपाईँले आफ्नो फोनमा दुई तरिकाले यो अपडेट राख्न सक्नुहुन्छ:

१. एन्ड्रोइड बेटा प्रोग्राम मार्फत

यो सबैभन्दा सुरक्षित र सजिलो तरिका हो, जसमा तपाईँको फोनको डाटा सुरक्षित रहन्छ।

  • सबैभन्दा पहिले google.com/android/beta मा जानुहोस् र आफ्नो गुगल एकाउन्ट लग-इन गर्नुहोस्।

  • आफ्नो डिभाइस छनोट गरी “Opt in” मा क्लिक गर्नुहोस्।

  • त्यसपछि फोनको Settings >> System >> Software Updates >> System Updates मा गएर अपडेट चेक गर्नुहोस् र ‘इन्स्टल’ बटन थिच्नुहोस्।

२. म्यानुअल साइडलोड (ADB Sideload) मार्फत (छिटो तरिका)

यदि तपाईँ छिटो अपडेट चाहनुहुन्छ र प्राविधिक कुराहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने यो विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि तपाईँलाई कम्प्युटर र ADB टूल्सको आवश्यकता पर्दछ।

यसका प्रक्रियाहरू यसप्रकार छन् :

  • फाइल डाउनलोड: गुगलको आधिकारिक ओटीए इमेज साइटबाट आफ्नो डिभाइसको लागि एन्ड्रोइड १७ बेटा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्।

  • रिकभरी मोडमा जानुहोस्: फोनलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुहोस्। त्यसपछि Power र Volume Down बटन एकैसाथ थिचेर ‘बुटलोडर’ पेजमा जानुहोस् र भोलुम बटनको सहायताले Recovery mode रोज्नुहोस्।

  • ADB Sideload रोज्नुहोस्: रिकभरी मोडमा पुगेपछि Apply update from ADB विकल्प छनोट गर्नुहोस्।

  • कम्प्युटरसँग जोड्नुहोस्: फोनलाई कम्प्युटरमा जोड्नुहोस् र कमान्ड प्रम्प्ट (सीएमडी) मा गएर adb sideload [डाउनलोड गरिएको फाइलको नाम].zip टाइप गरी इन्टर थिच्नुहोस्।

  • फोन रिबुट गर्नुहोस्: प्रक्रिया पूरा भएपछि Reboot now रोज्नुहोस्।

सावधानी: बेटा भर्सनमा केही बग्स हुन सक्छन्। त्यसैले, यो अपडेट इन्स्टल गर्नुअघि आफ्नो महत्त्वपूर्ण डाटाको ब्याकअप लिनु र डेभलपर सेटिङमा ‘OEM Unlock’ अन राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ। हालको लागि अप्रिल १६ मा सार्वजनिक भएको Beta 4 सबैभन्दा नयाँ संस्करण हो।

गुगल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती
खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली
त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?
सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित