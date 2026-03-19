गुगलको नयाँ प्रयोग : इन्टरनेट बिना नै चल्ने ‘एआई एज एलोक्वेन्ट’

यद्यपि यो एप अहिले एप स्टोरमा मात्र देखिएको छ, तर यसको विवरणमा एन्ड्रोइड संस्करणबारे पनि उल्लेख गरिएको छ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते २०:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुगलले सोमबार नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित डिक्टेसन एप 'एआई एज एलोक्वेन्ट' सार्वजनिक गरेको छ।
  • यो एपले अफलाइनमा बोलेका कुरालाई सटिक रूपमा लेख्ने र अनावश्यक फिल्लर शब्दहरू हटाउने काम गर्छ।
  • एन्ड्रोइड संस्करण पनि आउनेछ र यसले स्पीच-टु-टेक्स्ट प्रविधिमा सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२४ चैत, काठमाडौं । गुगलले सोमबार एउटा नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित डिक्टेसन एप ‘एआई एज एलोक्वेन्ट’ सार्वजनिक गरेको छ।

यो एपले विशेषगरी प्रयोगकर्ताले बोलेका कुरालाई तत्कालै र सटिक रूपमा लेख्ने (स्पीच-टु-टेक्स्ट) काम गर्छ। हाललाई आईओएस प्रयोगकर्ताका लागि मात्र उपलब्ध यो एपले विस्पर फ्लो र सुपर विस्पर जस्ता चर्चित एपहरूलाई कडा टक्कर दिने देखिएको छ।

यसका मुख्य विशेषताहरू:

अफलाइन कार्यक्षमता: यो एपको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको यो इन्टरनेट बिना नै चल्न सक्छ। गुगलको ‘जेम्मा’ मोडलमा आधारित यसको ‘अटोमेटिक स्पीच रिकग्निसन’ सिस्टम एक पटक डाउनलोड गरेपछि फोनमै सबै प्रोसेसिङ हुन्छ।

अनावश्यक शब्द हटाउने: मानिसले बोल्दा प्रयोग गर्ने “अम्म…”, “आह…” जस्ता ‘फिल्लर’ शब्दहरूलाई यसले आफैँ फिल्टर गरेर हटाउँछ र शुद्ध व्याकरणसहितको टेक्स्ट तयार पार्छ।

बहुमुखी विकल्प: ट्रान्सक्रिप्सन गरिसकेपछि प्रयोगकर्ताले त्यसलाई ‘की पोइन्ट्स’, ‘फर्मल’, ‘सर्ट’ वा ‘लङ’ जस्ता विकल्पहरू प्रयोग गरेर आफ्नो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सक्छन्।

गोपनीयता र क्लाउड मोड: प्रयोगकर्ताले चाहेमा ‘क्लाउड मोड’ बन्द गरेर आफ्ना डेटा आफ्नै फोनमा मात्र सुरक्षित राख्न सक्छन्। क्लाउड मोड अन गर्दा भने यसले ‘जेमिनी’ मोडलको प्रयोग गरी टेक्स्टलाई अझ परिष्कृत बनाउँछ।

पर्सनालाइज्ड : यसले प्रयोगकर्ताको जीमेलबाट नाम, विशेष शब्दावली वा ‘जार्गन’ हरू आयात गर्न सक्छ, जसले गर्दा टाइप गर्दा गल्ती हुने सम्भावना कम हुन्छ।

एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि खुसीको खबर

यद्यपि यो एप अहिले एप स्टोरमा मात्र देखिएको छ, तर यसको विवरणमा एन्ड्रोइड संस्करणबारे पनि उल्लेख गरिएको छ। एन्ड्रोइडमा यसलाई ‘डिफल्ट किबोर्ड को रूपमा सेट गर्न सकिने र स्क्रिनमा ‘फ्लोटिङ बटन’ रहने बताइएको छ, जसले गर्दा कुनै पनि एप चलाउँदा चलाउँदै सिधै बोलेर टाइप गर्न सजिलो हुने छ।

गुगलको यो नयाँ परीक्षण सफल भएमा भविष्यमा एन्ड्रोइड र आईओएस दुवैमा ‘स्पीच-टु-टेक्स्ट’ को गुणस्तरमा ठूलो सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्बन्धित खबर

गुगलको 'जेम्मा ४ ' सार्वजनिक, अब सबैका लागि पूर्ण रूपमा 'ओपन सोर्स'

गुगलको नयाँ फिचर : इमेल र डाटा सुरक्षित राखेरै फेर्न सकिनेछ 'जिमेल एड्रेस'

स्टिभ जब्सको त्यो फोनकल, अनि गुगलले बदल्यो पहेँलो रङ

एप्पल र गुगल सम्झौतामा के छ ?

सन् २०२५ मा नेपालीले गुगलमा मनोरञ्जन क्षेत्रबारे धेरै के खोजे ?

अन्तरिक्षमा एआई डेटा सेन्टर बनाउँदै गुगल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories
गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

8 Stories
७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

7 Stories

