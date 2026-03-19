गुगलको नयाँ प्रयोग : इन्टरनेट बिना नै चल्ने ‘एआई एज एलोक्वेन्ट’

News Summary
२४ चैत, काठमाडौं । गुगलले सोमबार एउटा नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित डिक्टेसन एप ‘एआई एज एलोक्वेन्ट’ सार्वजनिक गरेको छ।
यो एपले विशेषगरी प्रयोगकर्ताले बोलेका कुरालाई तत्कालै र सटिक रूपमा लेख्ने (स्पीच-टु-टेक्स्ट) काम गर्छ। हाललाई आईओएस प्रयोगकर्ताका लागि मात्र उपलब्ध यो एपले विस्पर फ्लो र सुपर विस्पर जस्ता चर्चित एपहरूलाई कडा टक्कर दिने देखिएको छ।
यसका मुख्य विशेषताहरू:
अफलाइन कार्यक्षमता: यो एपको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको यो इन्टरनेट बिना नै चल्न सक्छ। गुगलको ‘जेम्मा’ मोडलमा आधारित यसको ‘अटोमेटिक स्पीच रिकग्निसन’ सिस्टम एक पटक डाउनलोड गरेपछि फोनमै सबै प्रोसेसिङ हुन्छ।
अनावश्यक शब्द हटाउने: मानिसले बोल्दा प्रयोग गर्ने “अम्म…”, “आह…” जस्ता ‘फिल्लर’ शब्दहरूलाई यसले आफैँ फिल्टर गरेर हटाउँछ र शुद्ध व्याकरणसहितको टेक्स्ट तयार पार्छ।
बहुमुखी विकल्प: ट्रान्सक्रिप्सन गरिसकेपछि प्रयोगकर्ताले त्यसलाई ‘की पोइन्ट्स’, ‘फर्मल’, ‘सर्ट’ वा ‘लङ’ जस्ता विकल्पहरू प्रयोग गरेर आफ्नो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सक्छन्।
गोपनीयता र क्लाउड मोड: प्रयोगकर्ताले चाहेमा ‘क्लाउड मोड’ बन्द गरेर आफ्ना डेटा आफ्नै फोनमा मात्र सुरक्षित राख्न सक्छन्। क्लाउड मोड अन गर्दा भने यसले ‘जेमिनी’ मोडलको प्रयोग गरी टेक्स्टलाई अझ परिष्कृत बनाउँछ।
पर्सनालाइज्ड : यसले प्रयोगकर्ताको जीमेलबाट नाम, विशेष शब्दावली वा ‘जार्गन’ हरू आयात गर्न सक्छ, जसले गर्दा टाइप गर्दा गल्ती हुने सम्भावना कम हुन्छ।
एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताका लागि खुसीको खबर
यद्यपि यो एप अहिले एप स्टोरमा मात्र देखिएको छ, तर यसको विवरणमा एन्ड्रोइड संस्करणबारे पनि उल्लेख गरिएको छ। एन्ड्रोइडमा यसलाई ‘डिफल्ट किबोर्ड को रूपमा सेट गर्न सकिने र स्क्रिनमा ‘फ्लोटिङ बटन’ रहने बताइएको छ, जसले गर्दा कुनै पनि एप चलाउँदा चलाउँदै सिधै बोलेर टाइप गर्न सजिलो हुने छ।
गुगलको यो नयाँ परीक्षण सफल भएमा भविष्यमा एन्ड्रोइड र आईओएस दुवैमा ‘स्पीच-टु-टेक्स्ट’ को गुणस्तरमा ठूलो सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
