अब गुगल क्रोमको ब्राउजरबाटै डकुमेन्ट सम्पादन र हस्ताक्षर गर्न सकिने

News Summary
- गुगल क्रोमको भर्जन १४५ मा ब्राउजरभित्रै पीडीएफ डकुमेन्टहरू हेर्न, हाइलाइट गर्न र हस्ताक्षर गर्न सकिने नयाँ फिचर सार्वजनिक भएको छ।
- यो फिचरले प्रयोगकर्ताले कुनै थर्ड पार्टी सफ्टवेयर बिना पीडीएफ फाइल ड्रयाग गरेर क्रोममा खोल्न र ड्र आइकनबाट पेन, हाइलाइटर र इरेजर प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा दिन्छ।
- सम्पादन गरिसकेपछि फाइललाई डाउनलोड वा गूगल ड्राइभमा सुरक्षित गर्न सकिने भएकाले एडोबी जस्ता भारी एपहरू डाउनलोड गर्ने झन्झट हटेको छ।
७ वैशाख, काठमाडौं । गुगल क्रोममा एउटा यस्तो शक्तिशाली पीडीएफ टुल छ, जसको बारेमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ।
क्रोमको भर्खरै सार्वजनिक भएको भर्जन १४५ सँगै अब प्रयोगकर्ताले कुनै पनि थर्ड पार्टी सफ्टवेयर बिना नै ब्राउजरभित्रै पीडीएफ डकुमेन्टहरू हेर्न, हाइलाइट गर्न र हस्ताक्षर समेत गर्न सक्नेछन्।
यो फिचर प्रयोग गर्ने तरिका यस प्रकार छ:
पीडीएफ फाइल खोल्नुहोस्: आफ्नो कम्प्युटरमा रहेको कुनै पनि पीडीएफ फाइललाई ड्रयाग गरेर सिधै क्रोम ब्राउजरमा छोड्नुहोस्। क्रोमले यसलाई नयाँ ट्याबमा खोल्नेछ।
ड्र आइकन रोज्नुहोस्: पीडीएफ खुलेपछि माथि रहेको टास्कबारमा ‘ड्र’ आइकन (कोरेको जस्तो देखिने) मा क्लिक गर्नुहोस्। यसले ब्राउजरको दायाँतर्फ विभिन्न विकल्पहरू भएको एउटा साइडबार खोल्नेछ।
उपकरणहरू छनोट गर्नुहोस्: साइडबारबाट तपाईँले पेन (Pen), हाइलाइटर (Highlighter) वा इरेजर (Eraser) रोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पेनको रङ्ग र साइज पनि बदल्न सक्नुहुनेछ।
हस्ताक्षर र नोटहरू थप्नुहोस्: पेनको प्रयोग गरेर तपाईँले डकुमेन्टमा आफ्नो हस्ताक्षर थप्न सक्नुहुन्छ भने हाइलाइटरले महत्त्वपूर्ण हरफहरूलाई रङ्गाउन सक्नुहुन्छ। यदि कतै गल्ती भएमा ‘इरेजर’ वा ‘अनडु’ (Undo) बटन थिचेर सच्याउन सकिन्छ।
सुरक्षित गर्नुहोस्: सम्पादन गरिसकेपछि माथि रहेको ‘डाउनलोड’ आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले आफूले गरेका परिवर्तनहरू सहित वा ती परिवर्तन बिना नै फाइल सेभ गर्ने विकल्प पाउनुहुनेछ। साथै, यसलाई सिधै आफ्नो ‘गूगल ड्राइभ’ मा पनि सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
यो नयाँ अपडेटले गर्दा साधारण कामको लागि एडोबी जस्ता भारी एपहरू डाउनलोड गरिरहनुपर्ने झन्झट हटेको छ। यदि तपाईँको क्रोममा यी विकल्पहरू देखिएका छैनन् भने, सेटिङ्समा गएर ब्राउजर अपडेट गर्नुहोस्।
