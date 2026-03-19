अब गुगल क्रोमको ब्राउजरबाटै डकुमेन्ट सम्पादन र हस्ताक्षर गर्न सकिने

क्रोमको भर्खरै सार्वजनिक भएको भर्जन १४५ सँगै अब प्रयोगकर्ताले कुनै पनि थर्ड पार्टी सफ्टवेयर बिना नै ब्राउजरभित्रै पीडीएफ डकुमेन्टहरू हेर्न, हाइलाइट गर्न र हस्ताक्षर समेत गर्न सक्नेछन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १९:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुगल क्रोमको भर्जन १४५ मा ब्राउजरभित्रै पीडीएफ डकुमेन्टहरू हेर्न, हाइलाइट गर्न र हस्ताक्षर गर्न सकिने नयाँ फिचर सार्वजनिक भएको छ।
  • यो फिचरले प्रयोगकर्ताले कुनै थर्ड पार्टी सफ्टवेयर बिना पीडीएफ फाइल ड्रयाग गरेर क्रोममा खोल्न र ड्र आइकनबाट पेन, हाइलाइटर र इरेजर प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा दिन्छ।
  • सम्पादन गरिसकेपछि फाइललाई डाउनलोड वा गूगल ड्राइभमा सुरक्षित गर्न सकिने भएकाले एडोबी जस्ता भारी एपहरू डाउनलोड गर्ने झन्झट हटेको छ।

७ वैशाख, काठमाडौं । गुगल क्रोममा एउटा यस्तो शक्तिशाली पीडीएफ टुल छ, जसको बारेमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ।

क्रोमको भर्खरै सार्वजनिक भएको भर्जन १४५ सँगै अब प्रयोगकर्ताले कुनै पनि थर्ड पार्टी सफ्टवेयर बिना नै ब्राउजरभित्रै पीडीएफ डकुमेन्टहरू हेर्न, हाइलाइट गर्न र हस्ताक्षर समेत गर्न सक्नेछन्।

यो फिचर प्रयोग गर्ने तरिका यस प्रकार छ:

पीडीएफ फाइल खोल्नुहोस्: आफ्नो कम्प्युटरमा रहेको कुनै पनि पीडीएफ फाइललाई ड्रयाग गरेर सिधै क्रोम ब्राउजरमा छोड्नुहोस्। क्रोमले यसलाई नयाँ ट्याबमा खोल्नेछ।

ड्र आइकन रोज्नुहोस्: पीडीएफ खुलेपछि माथि रहेको टास्कबारमा ‘ड्र’ आइकन (कोरेको जस्तो देखिने) मा क्लिक गर्नुहोस्। यसले ब्राउजरको दायाँतर्फ विभिन्न विकल्पहरू भएको एउटा साइडबार खोल्नेछ।

उपकरणहरू छनोट गर्नुहोस्: साइडबारबाट तपाईँले पेन (Pen), हाइलाइटर (Highlighter) वा इरेजर (Eraser) रोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पेनको रङ्ग र साइज पनि बदल्न सक्नुहुनेछ।
हस्ताक्षर र नोटहरू थप्नुहोस्: पेनको प्रयोग गरेर तपाईँले डकुमेन्टमा आफ्नो हस्ताक्षर थप्न सक्नुहुन्छ भने हाइलाइटरले महत्त्वपूर्ण हरफहरूलाई रङ्गाउन सक्नुहुन्छ। यदि कतै गल्ती भएमा ‘इरेजर’ वा ‘अनडु’ (Undo) बटन थिचेर सच्याउन सकिन्छ।

सुरक्षित गर्नुहोस्: सम्पादन गरिसकेपछि माथि रहेको ‘डाउनलोड’ आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले आफूले गरेका परिवर्तनहरू सहित वा ती परिवर्तन बिना नै फाइल सेभ गर्ने विकल्प पाउनुहुनेछ। साथै, यसलाई सिधै आफ्नो ‘गूगल ड्राइभ’ मा पनि सुरक्षित गर्न सकिन्छ।

यो नयाँ अपडेटले गर्दा साधारण कामको लागि एडोबी जस्ता भारी एपहरू डाउनलोड गरिरहनुपर्ने झन्झट हटेको छ। यदि तपाईँको क्रोममा यी विकल्पहरू देखिएका छैनन् भने, सेटिङ्समा गएर ब्राउजर अपडेट गर्नुहोस्।

गुगलको अफर: पुराना कम्प्युटरलाई अब यसरी बनाउन सकिनेछ नयाँ

गुगलको अफर: पुराना कम्प्युटरलाई अब यसरी बनाउन सकिनेछ नयाँ
गुगल म्याप्समा अझ सजिलो: जेमिनी एआईले नै लेखिदिनेछ फोटोको क्याप्सन

गुगल म्याप्समा अझ सजिलो: जेमिनी एआईले नै लेखिदिनेछ फोटोको क्याप्सन
गुगलको नयाँ प्रयोग : इन्टरनेट बिना नै चल्ने ‘एआई एज एलोक्वेन्ट’

गुगलको नयाँ प्रयोग : इन्टरनेट बिना नै चल्ने ‘एआई एज एलोक्वेन्ट’
गुगलको ‘जेम्मा ४ ‘ सार्वजनिक, अब सबैका लागि पूर्ण रूपमा ‘ओपन सोर्स’

गुगलको ‘जेम्मा ४ ‘ सार्वजनिक, अब सबैका लागि पूर्ण रूपमा ‘ओपन सोर्स’
गुगलको नयाँ फिचर : इमेल र डाटा सुरक्षित राखेरै फेर्न सकिनेछ ‘जिमेल एड्रेस’

गुगलको नयाँ फिचर : इमेल र डाटा सुरक्षित राखेरै फेर्न सकिनेछ ‘जिमेल एड्रेस’
स्टिभ जब्सको त्यो फोनकल, अनि गुगलले बदल्यो पहेँलो रङ

स्टिभ जब्सको त्यो फोनकल, अनि गुगलले बदल्यो पहेँलो रङ

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

