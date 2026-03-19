+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युवा कलाकार डेविड महर्जनलाई शिवा-रागिनी पुरस्कार

0Comments
Shares
२०८३ वैशाख १० गते १२:५६

१० वैशाख, काठमाडौं । युवा कलाकार डेविड महर्जनलाई शिवा-रागिनी पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । शिवाता प्रेम प्रतिष्ठानले आफ्नो वार्षिक उत्सवमा महर्जनलाई सो पुरस्कार प्रदान गरेको हो ।

त्यस्तै हाल प्रतिष्ठानले नक्सालस्थित नेपाल ललित कला प्रज्ञाप्रतिष्ठानको चन्द्रमान मास्के हलमा युवा कलाकारहरूको चित्रकला प्रदर्शनी समेत गरिरहेको छ। महर्जनलाई सोही प्रदर्शनीको एक कार्यक्रमबीच १० हजार रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार दिइएको हो ।

सो कार्यक्रममा प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष तथा नेपाल ललित कला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानकी पूर्वकुलपति रागिनी उपाध्याय, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति प्राज्ञ नारद मणि हार्तम्छाली प्रमुख अतिथि र संगीता थापा विशेष अतिथिको रूपमा सहभागी थिए ।

सामाजिक सद्भाव, शिक्षा र मौलिक कला संस्कृतिको उत्थानका लागि वि.सं. २०७३ सालमा स्थापित यस प्रतिष्ठानले हालसम्म ३५ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी तथा युवाहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिसकेको छ । यस वर्षको प्रदर्शनीमा ३१ जना युवा कलाकारहरूका सिर्जनात्मक कलाकृतिहरू समावेश गरिएका छन् ।

प्रदर्शनी १५ बैशाखसम्म खुला रहने आयोजकले जनाएको छ । युवा कलाकारहरूको प्रतिभालाई मञ्च प्रदान गर्न र कला क्षेत्रमा नयाँ उर्जा थप्न यो प्रदर्शनी महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारविरुद्ध प्रदर्शनीमार्गमा विद्यार्थीको मार्च पास (तस्वीरहरू)

आशीर्वादले साइन गरे जिग्री ब्रो र काकुको फिल्म ‘चिरञ्जीवि भवः’

गर्भपतन : सुरक्षित भनिएको देशमा किन भइरहेका छन् असुरक्षित मृत्यु ?

कान्समा पुग्न ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’ ले हिँडेको अथक यात्रा

सामसङ नेपालले ‘स्काइ ब्लु’ भेरियन्टमा ल्यायो ग्यालेक्सी एस-२६ अल्ट्रा

गुल्मीमा घर-घरमै राहदानी सेवा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित