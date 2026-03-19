यसवर्ष सबैभन्दा न्यून कमाइ गर्ने ५ नेपाली फिल्म (सूचीसहित)

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले २०८२ सालमा घरेलु बक्सअफिसमा प्रदर्शनमा आएका फिल्मको कमाइ विवरण बाहिर ल्याएको छ । डेटाअनुसार, हामीले यसअघि शीर्ष १० कमाउने फिल्मको सूची प्रस्तुत गरिसक्यौं ।
बक्सअफिस तथ्यांकअनुसार यहाँ २०८२ सालमा सबैभन्दा न्यून कमाइ गर्ने नेपाली फिल्मको सूची प्रस्तुत गरिन्छ ।
१) इन्दिरा धिमे मैचा- ११ हजार ७०० नेरु ग्रस
२) हेलो काशिराम- ३४ हजार २०० नेरु ग्रस
३) वैद्य बा- ५६ हजार ४०० नेरु ग्रस
४) चिराग- ८५ हजार ८५० नेरु ग्रस
५) लडाइँ पहिचानको- १ लाख १३ हजार ८७० नेरु ग्रस
