बक्सअफिस :

यसवर्ष सबैभन्दा न्यून कमाइ गर्ने ५ नेपाली फिल्म (सूचीसहित)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते १४:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चलचित्र विकास बोर्डले २०८२ सालमा घरेलु बक्सअफिसमा प्रदर्शन भएका सबैभन्दा न्यून कमाइ गर्ने नेपाली फिल्मको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
  • सूचीअनुसार 'इन्दिरा धिमे मैचा' फिल्मले ११ हजार ७०० नेरु ग्रस कमाएको छ।
  • अन्य कमाइ गर्ने फिल्ममा 'हेलो काशिराम' ३४ हजार २००, 'वैद्य बा' ५६ हजार ४००, 'चिराग' ८५ हजार ८५०, र 'लडाइँ पहिचानको' १ लाख १३ हजार ८७० नेरु ग्रस कमाएका छन्।

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले २०८२ सालमा घरेलु बक्सअफिसमा प्रदर्शनमा आएका फिल्मको कमाइ विवरण बाहिर ल्याएको छ । डेटाअनुसार, हामीले यसअघि शीर्ष १० कमाउने फिल्मको सूची प्रस्तुत गरिसक्यौं ।

बक्सअफिस तथ्यांकअनुसार यहाँ २०८२ सालमा सबैभन्दा न्यून कमाइ गर्ने नेपाली फिल्मको सूची प्रस्तुत गरिन्छ ।

१) इन्दिरा धिमे मैचा- ११ हजार ७०० नेरु ग्रस

२) हेलो काशिराम- ३४ हजार २०० नेरु ग्रस

३) वैद्य बा- ५६ हजार ४०० नेरु ग्रस

४) चिराग- ८५ हजार ८५० नेरु ग्रस

५) लडाइँ पहिचानको- १ लाख १३ हजार ८७० नेरु ग्रस

यी हुन् २०८२ सालमा धेरै कमाउने १० नेपाली फिल्म (सूचीसहित)
यी हुन् २०८२ सालमा नेपालमा धेरै कमाउने १० विदेशी फिल्म (सूचीसहित)

यी हुन् २०८२ सालमा नेपालमा धेरै कमाउने १० विदेशी फिल्म (सूचीसहित)
२०८२ सालमा नेपाली फिल्मको कमाइ १ अर्ब नाघ्यो, ३७ लाखभन्दा धेरै दर्शकले हेरे

२०८२ सालमा नेपाली फिल्मको कमाइ १ अर्ब नाघ्यो, ३७ लाखभन्दा धेरै दर्शकले हेरे
यी हुन् २०८२ सालमा धेरै कमाउने १० नेपाली फिल्म (सूचीसहित)

यी हुन् २०८२ सालमा धेरै कमाउने १० नेपाली फिल्म (सूचीसहित)
नेपालमा ‘धुरन्धर २’ को पाँच दिनसम्मको कमाइ ६ करोड नाघ्यो

नेपालमा ‘धुरन्धर २’ को पाँच दिनसम्मको कमाइ ६ करोड नाघ्यो
धुरन्धर २ : भारतमा पहिलो सप्ताहन्त ४२६ करोड नेट, विश्वभर ७०० करोड

धुरन्धर २ : भारतमा पहिलो सप्ताहन्त ४२६ करोड नेट, विश्वभर ७०० करोड
‘धुरन्धर २’ बन्यो भारतमा धेरै ओपनिङ गर्ने बलिउड फिल्म, एकैदिन १०२ करोड भारु

‘धुरन्धर २’ बन्यो भारतमा धेरै ओपनिङ गर्ने बलिउड फिल्म, एकैदिन १०२ करोड भारु

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?
डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख
१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

