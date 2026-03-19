‘राम नाम सत्य’ ले पौने ३ करोड कमाउँदा ‘पहाड’ले कति कमायो ?

- चलचित्र विकास बोर्डले शनिबारसम्म प्रदर्शनरत फिल्मको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
- विराज भट्ट स्टारर 'राम नाम सत्य'ले २ करोड ७८ लाख १८ हजार ८४१ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
- तुलसी घिमिरे निर्देशित 'पहाड'ले ४६ लाख ७६ हजार ६३७ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ र १४ हजार ३१८ दर्शकले हेरेका छन्।
काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले पछिल्लो शनिबारसम्मको प्रदर्शनरत फिल्मको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार, विराज भट्ट स्टारर ‘राम नाम सत्य’ले २ करोड ७८ लाख १८ हजार ८४१ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।
सोही अवधिमा यो फिल्मका ९७ हजार २०५ वटा टिकट बिकेका छन् ।
तुलसी घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘पहाड’को कमाइ निकै कमजोर देखिएको छ । शनिबारसम्म यो फिल्मले ४६ लाख ७६ हजार ६३७ रुपैयाँ ग्रस कमाइ गरेको छ ।
सोही अवधिसम्म ‘पहाड’लाई १४ हजार ३१८ जना दर्शकले हेरेका छन् ।
