+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
बक्सअफिस :

‘राम नाम सत्य’ ले पौने ३ करोड कमाउँदा ‘पहाड’ले कति कमायो ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते ११:४६
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चलचित्र विकास बोर्डले शनिबारसम्म प्रदर्शनरत फिल्मको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
  • विराज भट्ट स्टारर 'राम नाम सत्य'ले २ करोड ७८ लाख १८ हजार ८४१ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
  • तुलसी घिमिरे निर्देशित 'पहाड'ले ४६ लाख ७६ हजार ६३७ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ र १४ हजार ३१८ दर्शकले हेरेका छन्।

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले पछिल्लो शनिबारसम्मको प्रदर्शनरत फिल्मको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार, विराज भट्ट स्टारर ‘राम नाम सत्य’ले २ करोड ७८ लाख १८ हजार ८४१ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ ।

सोही अवधिमा यो फिल्मका ९७ हजार २०५ वटा टिकट बिकेका छन् ।

तुलसी घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘पहाड’को कमाइ निकै कमजोर देखिएको छ । शनिबारसम्म यो फिल्मले ४६ लाख ७६ हजार ६३७ रुपैयाँ ग्रस कमाइ गरेको छ ।

सोही अवधिसम्म ‘पहाड’लाई १४ हजार ३१८ जना दर्शकले हेरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘हामी तीन भाइ’ ले बक्सअफिसमा कति कमायो ?

‘हामी तीन भाइ’ ले बक्सअफिसमा कति कमायो ?
यी हुन् २०८२ सालमा नेपालमा धेरै कमाउने १० विदेशी फिल्म (सूचीसहित)

यी हुन् २०८२ सालमा नेपालमा धेरै कमाउने १० विदेशी फिल्म (सूचीसहित)
२०८२ सालमा नेपाली फिल्मको कमाइ १ अर्ब नाघ्यो, ३७ लाखभन्दा धेरै दर्शकले हेरे

२०८२ सालमा नेपाली फिल्मको कमाइ १ अर्ब नाघ्यो, ३७ लाखभन्दा धेरै दर्शकले हेरे
यसवर्ष सबैभन्दा न्यून कमाइ गर्ने ५ नेपाली फिल्म (सूचीसहित)

यसवर्ष सबैभन्दा न्यून कमाइ गर्ने ५ नेपाली फिल्म (सूचीसहित)
यी हुन् २०८२ सालमा धेरै कमाउने १० नेपाली फिल्म (सूचीसहित)

यी हुन् २०८२ सालमा धेरै कमाउने १० नेपाली फिल्म (सूचीसहित)
नेपालमा ‘धुरन्धर २’ को पाँच दिनसम्मको कमाइ ६ करोड नाघ्यो

नेपालमा ‘धुरन्धर २’ को पाँच दिनसम्मको कमाइ ६ करोड नाघ्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित