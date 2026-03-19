बक्सअफिस :

यी हुन् २०८२ सालमा नेपालमा धेरै कमाउने १० विदेशी फिल्म (सूचीसहित)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते १५:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • २०८२ सालमा नेपालमा प्रदर्शनमा आएका विदेशी फिल्ममध्ये भारतीय फिल्मले शीर्ष १० मा वर्चस्व जमाएको छ।
  • टपटेनमा एकमात्र हलिउड फिल्म 'अवतार : फायर एन्ड यश' छ र यसले ६ करोड ६८ लाख ४३ हजार ४८९ नेरु कमाएको छ।
  • सबैभन्दा बढी कमाउने फिल्म 'कान्तरा : अ लेजेन्ड, च्याप्टर १' ले १२ करोड ३५ लाख ३२ हजार ८४० नेरु कमाएको छ।

काठमाडौं । २०८२ सालमा नेपालमा प्रदर्शनमा आएका विदेशी फिल्मको कमाइको विवरण सार्वजनिक भएको छ । शीर्ष १० को सूचीमा भारतीय फिल्मकै वर्चस्व देखिन्छ ।

टपटेनमा एकमात्र हलिउड फिल्म ‘अवतार : फायर एन्ड यश’ छ । यसवर्ष धेरै कमाउने शीर्ष १० अन्तर्राष्ट्रिय फिल्मको सूचीमा ‘कान्तारा २’ छ । ‘धुरन्धर २’ र ‘कान्तारा २’ बीच झिनो अन्तर देखिन्छ ।

यस्तो छ सूची :

१) कान्तरा : अ लेजेन्ड, च्याप्टर १- १२ करोड ३५ लाख ३२ हजार ८४० नेरु ग्रस

२) धुरन्धर : द रिभेन्ज- १२ करोड २५ लाख ६ हजार ७६१ नेरु ग्रस

३) सैयारा- १० करोड १४ लाख ५ हजार ५०४ नेरु ग्रस

४) धुरन्धर- १० करोड ५० लाख ७७ हजार ८२१ नेरु ग्रस

५) अवतार : फायर एन्ड यश- ६ करोड ६८ लाख ४३ हजार ४८९ नेरु ग्रस

६) हाउसफुल ५- ४ करोड ९४ लाख २१ हजार ५२३ नेरु ग्रस

७) वार २- ३ करोड ८६ लाख ३९ हजार ३० नेरु ग्रस

८) तेरे इश्क में- ३ करोड ६२ लाख ६० हजार ११३ नेरु ग्रस

९) सितारे जमीन पर- ३ करोड २८ लाख ८७ हजार ५९२ नेरु ग्रस

१०) बोर्डर २- २ करोड ६३ लाख २५ हजार ५२२ नेरु ग्रस

बक्सअफिस विदेशी फिल्म
Hot Properties

