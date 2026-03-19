‘परालको आगो’ र ‘राम नाम सत्य’ को कमाइ ३ करोड माथि

News Summary
- चलचित्र विकास बोर्डले शनिबारसम्म प्रदर्शनरत फिल्मको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
- फिल्म 'परालको आगो'ले ३ करोड १२ लाख १७ हजार ९२ रुपैयाँ कमाएको छ।
- फिल्म 'राम नाम सत्य'ले ३ करोड ३९ लाख ७३ हजार ४६६ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले प्रदर्शनरत फिल्मको पछिल्लो शनिबारसम्मको कमाइको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार, ‘परालको आगो’को कमाइ सुखद देखिएको छ ।
शनिबार रातीसम्म लक्ष्मण सुनार निर्देशित फिल्मले देशब्यापी ३ करोड १२ लाख १७ हजार ९२ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई १ लाख १० हजार ४४२ जना दर्शकले हेरेका छन् ।
तुलसी घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘पहाड’को कमाइ ६३ लाख ९३ हजार १५२ रुपैयाँ ग्रस छ । सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई २० हजार २६५ जनाले हेरेका छन् ।
विराज भट्ट स्टारर फिल्म ‘राम नाम सत्य’ ले ३ करोड ३९ लाख ७३ हजार ४६६ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यो फिल्मलाई १ लाख २० हजार ९२६ जना दर्शकले हेरेका छन् ।
