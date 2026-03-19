बक्सअफिस :

‘परालको आगो’ र ‘राम नाम सत्य’ को कमाइ ३ करोड माथि

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १२:३०
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चलचित्र विकास बोर्डले शनिबारसम्म प्रदर्शनरत फिल्मको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
  • फिल्म 'परालको आगो'ले ३ करोड १२ लाख १७ हजार ९२ रुपैयाँ कमाएको छ।
  • फिल्म 'राम नाम सत्य'ले ३ करोड ३९ लाख ७३ हजार ४६६ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले प्रदर्शनरत फिल्मको पछिल्लो शनिबारसम्मको कमाइको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार, ‘परालको आगो’को कमाइ सुखद देखिएको छ ।

शनिबार रातीसम्म लक्ष्मण सुनार निर्देशित फिल्मले देशब्यापी ३ करोड १२ लाख १७ हजार ९२ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई १ लाख १० हजार ४४२ जना दर्शकले हेरेका छन् ।

तुलसी घिमिरे निर्देशित फिल्म ‘पहाड’को कमाइ ६३ लाख ९३ हजार १५२ रुपैयाँ ग्रस छ । सोही अवधिसम्म यो फिल्मलाई २० हजार २६५ जनाले हेरेका छन् ।

विराज भट्ट स्टारर फिल्म ‘राम नाम सत्य’ ले ३ करोड ३९ लाख ७३ हजार ४६६ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यो फिल्मलाई १ लाख २० हजार ९२६ जना दर्शकले हेरेका छन् ।

बक्सअफिस
सम्बन्धित खबर

‘राम नाम सत्य’ को कमाइ ३ करोड नाघ्यो, ‘पहाड’ को कति छ ?

‘राम नाम सत्य’ ले पौने ३ करोड कमाउँदा ‘पहाड’ले कति कमायो ?

‘हामी तीन भाइ’ ले बक्सअफिसमा कति कमायो ?

यी हुन् २०८२ सालमा नेपालमा धेरै कमाउने १० विदेशी फिल्म (सूचीसहित)

२०८२ सालमा नेपाली फिल्मको कमाइ १ अर्ब नाघ्यो, ३७ लाखभन्दा धेरै दर्शकले हेरे

यसवर्ष सबैभन्दा न्यून कमाइ गर्ने ५ नेपाली फिल्म (सूचीसहित)

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

