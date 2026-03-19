बक्सअफिस :

यी हुन् २०८२ सालमा धेरै कमाउने १० नेपाली फिल्म (सूचीसहित)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २३ गते १४:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नीर शाह स्टारर 'परान' २०८२ सालमा घरेलु बक्सअफिसमा सबैभन्दा धेरै १७ करोड ७६ लाख ८४ हजार ४१० रुपैयाँ कमाएको नेपाली फिल्म बनेको छ।
  • 'आबाट आमा' १३ करोड १३ लाख ७८ हजार ५२० रुपैयाँ र 'जेरी अन टप' १२ करोड २८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ कमाएर दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्।
  • यसवर्ष कुल ५६ वटा नेपाली फिल्म रिलिज भएका छन् र 'परान' वर्षकै सबैभन्दा ठूलो हिट बनेको छ।

काठमाडौं । नीर शाह स्टारर ‘परान’ २०८२ सालमा घरेलु बक्सअफिसमा सबैभन्दा धेरै कमाउने नेपाली फिल्म बनेको छ । चलचित्र विकास बोर्डले यसवर्ष प्रदर्शनमा आउने फिल्मको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

जसअनुसार, ‘परान’ले १७ करोड ७६ लाख ८४ हजार ४१० रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यो फिल्मका ६ लाख ३० हजार ६९१ वटा टिकट बिकेका छन् । यसवर्ष धेरै कमाउने फिल्मको दोस्रो स्थानमा पल शाह स्टारर ‘आबाट आमा’ छ । तेस्रोमा अनमोल केसी स्टारर ‘जेरी अन टप’ छ । चौंथोमा ‘ऊनको स्विटर’ छ ।

‘परान’ स्पष्ट रूपमा वर्षकै सबैभन्दा ठूलो हिट बनेको छ । ‘आ बाट आमा’ र ‘जेरी अन टप’ पनि ठूला व्यावसायिक सफल फिल्म हुन् । मिड-रेन्ज ब्लकबस्टरमा ‘जारी २’, ‘बलिदान’, ‘मोहर’ जस्ता फिल्मले राम्रो प्रतिस्पर्धा गरेका छन् ।

गत बैशाख १ गतेदेखि १८ चैतसम्म प्रदर्शनमा आएका फिल्मलाई यहाँ समेटिएको छ । ‘आबाट आमा’ र ‘हामी तीन भाइ’ अहिले पनि हलमा चलिरहेकाले ब्यापार अझै वृद्धि हुनसक्छ । यसवर्ष कुल ५६ वटा नेपाली फिल्म रिलिज भएका छन् ।

यस्तो छ शीर्ष १० को सूची :

१) परान- १७ करोड ७६ लाख ८४ हजार ४१० नेरु ग्रस

२) आबाट आमा- १३ करोड १३ लाख ७८ हजार ५२० नेरु ग्रस

३) जेरी अन टप- १२ करोड २८ लाख ८४ हजार नेरु ग्रस

४) उनको स्विटर- ११ करोड ४१ लाख ९२ हजार १९५ नेरु ग्रस

५) जारी २- ६ करोड २४ लाख १७ हजार ४५३ नेरु ग्रस

६) बलिदान- ५ करोड १० लाख ५१ हजार १७२ नेरु ग्रस

७) मोहर- ५ करोड ८ लाख ९५ हजार ५१२ नेरु ग्रस

८) हरिबहादुरको जुत्ता- ४ करोड ७१ लाख ३८ हजार ६८७ नेरु ग्रस

९) माग्ने राजा- ४ करोड ६९ लाख ४३ हजार ६५१ नेरु ग्रस नेरु ग्रस

१०) माइतीघर- ४ करोड १६ लाख ३१ हजार ८६३ नेरु ग्रस

सम्बन्धित खबर

नेपालमा ‘धुरन्धर २’ को पाँच दिनसम्मको कमाइ ६ करोड नाघ्यो

धुरन्धर २ : भारतमा पहिलो सप्ताहन्त ४२६ करोड नेट, विश्वभर ७०० करोड

‘धुरन्धर २’ बन्यो भारतमा धेरै ओपनिङ गर्ने बलिउड फिल्म, एकैदिन १०२ करोड भारु

‘धुरन्धर २’ लाई नेपालमा ३२५ शोज, आक्रामक ओपनिङको प्रक्षेपण

रमिताको पिरती, कुमारी र बिगुलले कति कमाए ?

कुमारी, आबाट आमा, रमिताको पिरतीले कति कमाए ?

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

एकभन्दा बढी बैंक खाता राख्नु सही हो ?

