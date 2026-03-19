+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
बक्सअफिस :

‘लालीबजार’ ले साढे ३ करोड कमाउँदा ‘मालती मंगले’ को कति छ ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १२:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चलचित्र विकास बोर्डले २ जेठसम्म प्रदर्शनरत फिल्महरूको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
  • फिल्म 'लालीबजार'ले ९ दिनमा ३ करोड ४२ लाख ६१ हजार ७७९ रुपैयाँ कमाएको छ।
  • फिल्म 'परालको आगो'ले ४ करोड २२ लाख २३ हजार ४३५ रुपैयाँ कमाएको छ।

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले प्रदर्शनरत फिल्महरूको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको छ । २ जेठ शनिबार मध्यरातसम्मको कमाइ विवरण हेर्दा ‘लालीबजार’को कमाइ उत्साहजनक देखिन्छ ।

‘लालीबजार’ ले प्रदर्शनको ९ दिनसम्म देशब्यापी ३ करोड ४२ लाख ६१ हजार ७७९ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यो फिल्मलाई सोही अवधिसम्म १ लाख १४ हजार ४८६ जनाले हेरेका छन् ।

‘लालीबजार’ २५ वैशाखदेखि प्रदर्शनमा आएको थियो । सोही दिन रिलिज भएको रामकृष्ण ढकालको फिल्म ‘मालती मंगले’को कमाइ न्यून देखिएको छ । यो फिल्मले शनिबारसम्म ४४ लाख ७८ हजार ६०८ रुपैयाँ कमाएको छ । यसलाई १३ हजार ८९० जनाले मात्र हेरेका छन् ।

सोही दिनमा रिलिज भएको अर्को फिल्म ‘गुरुआमा’को ग्रस कलेक्सन २८ लाख ४४ हजार ४५१ रुपैयाँ छ । यसलाई ८९७४ जनाले हेरेको विवरण उल्लेख छ ।

प्रकाश सपुत स्टारर फिल्म ‘परालको आगो’को कमाइ शनिबारसम्म ४ करोड २२ लाख २३ हजार ४३५ रुपैयाँ ग्रस छ । यसलाई १ लाख ५१ हजार ९२८ जनाले हेरेका छन् ।

बक्सअफिस लालीबजार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘परालको आगो’ र ‘राम नाम सत्य’ को कमाइ ३ करोड माथि

‘परालको आगो’ र ‘राम नाम सत्य’ को कमाइ ३ करोड माथि
‘राम नाम सत्य’ को कमाइ ३ करोड नाघ्यो, ‘पहाड’ को कति छ ?

‘राम नाम सत्य’ को कमाइ ३ करोड नाघ्यो, ‘पहाड’ को कति छ ?
‘राम नाम सत्य’ ले पौने ३ करोड कमाउँदा ‘पहाड’ले कति कमायो ?

‘राम नाम सत्य’ ले पौने ३ करोड कमाउँदा ‘पहाड’ले कति कमायो ?
‘हामी तीन भाइ’ ले बक्सअफिसमा कति कमायो ?

‘हामी तीन भाइ’ ले बक्सअफिसमा कति कमायो ?
यी हुन् २०८२ सालमा नेपालमा धेरै कमाउने १० विदेशी फिल्म (सूचीसहित)

यी हुन् २०८२ सालमा नेपालमा धेरै कमाउने १० विदेशी फिल्म (सूचीसहित)
२०८२ सालमा नेपाली फिल्मको कमाइ १ अर्ब नाघ्यो, ३७ लाखभन्दा धेरै दर्शकले हेरे

२०८२ सालमा नेपाली फिल्मको कमाइ १ अर्ब नाघ्यो, ३७ लाखभन्दा धेरै दर्शकले हेरे

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित