‘लालीबजार’ ले साढे ३ करोड कमाउँदा ‘मालती मंगले’ को कति छ ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चलचित्र विकास बोर्डले २ जेठसम्म प्रदर्शनरत फिल्महरूको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
- फिल्म 'लालीबजार'ले ९ दिनमा ३ करोड ४२ लाख ६१ हजार ७७९ रुपैयाँ कमाएको छ।
- फिल्म 'परालको आगो'ले ४ करोड २२ लाख २३ हजार ४३५ रुपैयाँ कमाएको छ।
काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डले प्रदर्शनरत फिल्महरूको कमाइ विवरण सार्वजनिक गरेको छ । २ जेठ शनिबार मध्यरातसम्मको कमाइ विवरण हेर्दा ‘लालीबजार’को कमाइ उत्साहजनक देखिन्छ ।
‘लालीबजार’ ले प्रदर्शनको ९ दिनसम्म देशब्यापी ३ करोड ४२ लाख ६१ हजार ७७९ रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ । यो फिल्मलाई सोही अवधिसम्म १ लाख १४ हजार ४८६ जनाले हेरेका छन् ।
‘लालीबजार’ २५ वैशाखदेखि प्रदर्शनमा आएको थियो । सोही दिन रिलिज भएको रामकृष्ण ढकालको फिल्म ‘मालती मंगले’को कमाइ न्यून देखिएको छ । यो फिल्मले शनिबारसम्म ४४ लाख ७८ हजार ६०८ रुपैयाँ कमाएको छ । यसलाई १३ हजार ८९० जनाले मात्र हेरेका छन् ।
सोही दिनमा रिलिज भएको अर्को फिल्म ‘गुरुआमा’को ग्रस कलेक्सन २८ लाख ४४ हजार ४५१ रुपैयाँ छ । यसलाई ८९७४ जनाले हेरेको विवरण उल्लेख छ ।
प्रकाश सपुत स्टारर फिल्म ‘परालको आगो’को कमाइ शनिबारसम्म ४ करोड २२ लाख २३ हजार ४३५ रुपैयाँ ग्रस छ । यसलाई १ लाख ५१ हजार ९२८ जनाले हेरेका छन् ।
