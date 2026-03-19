बुटवल उपमहानगरका कर्मचारीले गाईवस्तु लखेट्दै कुटेको भिडियो भाइरल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते १७:४७

यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल छ, गाईवस्तुमाथि एकदमै निर्मम कुटपिट भएको । सडकमा आएका ती गाईवस्तुलाई मान्छेको एउटा झुन्डले लखेट्दै कुटेको देखिन्छ । त्यसमध्ये एउटा सानो बाछोको खुट्टा भाँचिएको छ । तिनीहरू सकिनसकी भागिरहेका छन् । अर्को एक गोरु आफ्नो भीडबाट भाग्न खोज्छ । उसलाई त्यहाँ रहेका मान्छेहरुले लठ्ठीले यसरी चुट्छन्, मानौं त्यो कुनै निर्जीव वस्तु हो ।

उत्तेजित भई गाईवस्तु कुटेको रमिता हेर्नेहरूको पनि भीड नै देखिन्छ । केहीले मोबाइलमा भिडियो कैद गरिरहेका छन् । त्यस्तै सुरक्षाकर्मी पनि रमिता हेरिरहेका छन् । अवोध पशुप्राणीमाथिको भएको यो ज्यादतीलाई रोक्ने त्यहाँ कोही देखिँदैन ।

सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियोलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ । बुटवल नगरपालिकाका कर्मचारीको यस्तो कृत्यमाथि उनीहरूले ‘आपराधिक’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

एउटा पशुलाई घेराबन्दी गरेर कुटेको भिडियो हेर्दा जोकोहीलाई निकै दु:खी बनाउँछ ।

यससँगै अर्को फोटो पनि भाइरल भएको छ, जहाँ उपमहानगरका प्रमुख खेलराज पाण्डेय स्वयं लठ्ठी बोकेर गाईवस्तु लखेट्न निस्किएको भनी उल्लेख गरिएको छ ।

एक भिडियोमा उनले गाईगोरु लखेट्ने अभियान नै चलाएको बताएका छन् । सबै स्थानीयलाई समेत उनले बिहान ७ बजेबाट गाइवस्तु लखेट्न आह्वान गरेका छन् । आगमी ७ गतेसम्म यो अभियान निरन्तर चलिरहने उनको भनाइ छ ।

बेवारिसे गाईवस्तुका कारण सडक आवगमनमा अवरोध पुगे पनि यसको व्यस्थापन पशुहरूलाई कुटेर नहुने धेरैको तर्क छ । उपभोग गर्न अयोग्य भएपछि सडकमा छाडिएका ती पशुहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्न र क्रूर व्यवहार नगर्न सुझाव दिइएको छ ।

कुटाइ गाई
मोबाइल व्यवसायी महासंघ अध्यक्षमा घिमिरे, महासचिवमा आचार्य

विराटनगरको ग्रिनक्रस हस्पिटलमा मृतकको कानबाट सुन गायब

कार दुर्घटनामा चालकको मृत्यु   

मुठ्ठीमा राख्न सकिन्छ त ‘एक मुठ्ठी बादल’?

सरकारको अधिनायकवादविरुद्ध संगठित भएर आन्दोलनमा उत्रिन युवालाई पोखरेलको आह्वान

कुवेत एयरवेजले फेरि काठमाडौं उडान गर्ने

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

