मोबाइल व्यवसायी महासंघ अध्यक्षमा घिमिरे, महासचिवमा आचार्य

महासंघको तेस्रो महाधिवेशन अन्तर्गत काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनबाट आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा घिमिरे निर्वाचित भएका हुन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते १७:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा रमेश घिमिरे आगामी दुई वर्षका लागि निर्वाचित भएका छन्।
  • महाधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि सहकोषाध्यक्षसम्मका पदाधिकारी र सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।
  • देशभरिबाट १५ सय प्रतिनिधि काठमाडौंमा भेला भएर महासंघको तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ।

३ जेठ, काठमाडौँ । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा रमेश घिमिरे निर्वाचित भएका छन्।

महासंघको तेस्रो महाधिवेशन अन्तर्गत काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनबाट आगामी दुई वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा घिमिरे निर्वाचित भएका हुन्।

निर्वाचन समितिका प्रमुख सन्तोष भण्डारीका अनुसार अन्य पदाधिकारीतर्फ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डिल्लीबहादुर तामाङ, ७ उपाध्यक्ष तर्फ उदयबहादुर केसी, दिलबहादुर लामा, सुवास बम, दिपक पाण्डे, दिपकबाबु बोगटी, बद्री कुँवर, शुरेस बानियाँ निर्वाचित भएका छन्।

यसैगरी महासचिवमा छतेन्द्र आचार्य, कोषाध्यक्षमा लवकृष्ण श्रेष्ठ, ४ सचिवमा ङेमा लामा, नारायण सुवेदी, विष्णु ज्ञवाली र सपना नहर्की छन्। यस्तै सहकोषाध्यक्षमा रुद्रमणि धिताल चुनिएका छन्।

केन्द्रीय सदस्यहरू तर्फ नवराज चौलागाईं, शेषनारायण शर्मा, हिमाअ लम्साल, मुकुन्द सत्याल, लोकेन्द्र बुढाथोकी, विवेक बाध्यकार, सिताराम तिमल्सिना, दिलबहादुर तामाङ, भगतबहादुर रावल, यादव सुवेदी, दिपेन्द्र प्रदास अवस्थी, शिवप्रसाद खतिवडा, रुजन श्रेष्ठ, दिपककुमार ओझा, कविन्द्र अधिकारी, मिलन स्याङ्तान, सन्तोष थापा, हरिप्रसाद पौडेल, चिन्तामणि खरेल, केशव खनाल, चन्द्रप्रसाद न्यौपाने, टेकबहादुर थापा, गणेशबहादुर बोगटी, राजु सिंह टुकरीया निर्वाचित भएका छन्।

नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आजै पदभार ग्रहण गरेको महासचिव छतेन्द्र आचार्यले जानकारी दिए।  महाधिवेशनमा ७ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष तथा सहकोषाध्यक्ष पदमा मात्र निर्वाचन भएको थियो।

अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी र सदस्य भने निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरिबाट १५ सय प्रतिनिधि काठमाडौं आएका थिए।

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

