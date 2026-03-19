+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
प्रदीप पौडेलसँग वार्ता :

 ‘भागबण्डाका लागि गुट भेलाको अर्थ छैन’

चरणबद्ध रूपमा हामी बाहिर रहनुभएका नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिभित्र ल्याउने परिस्थिति बनाउँछौं ।  हामीसँग थोरै समय छ । समयमा काम नभए विशेष महाधिवेशनको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । अब धेरै पर्खन सक्ने स्थिति छैन ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते २०:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रमप्रति गम्भीरता नदेखिएको र संसद्मा उपेक्षा भएको आरोप लगाए।
  • महामन्त्री पौडेलले कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि र गुट भेलाहरू भइरहेको र सबै असन्तुष्ट नेताहरूलाई समितिभित्रै छलफल गर्न आग्रह गरे।
  • पौडेलले आगामी बजेटले जनताका अपेक्षा अनुसार सुधार र सुशासन कायम गर्ने गरी ल्याउनुपर्ने बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रधानमन्त्रीकै गम्भीरता नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको चरम उपेक्षा देखिएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

कांग्रेसमा समानान्तर गतिविधि र गुट भेलाहरू भइरहेको बेला महामन्त्री पौडेलले ‘शक्ति केन्द्र खडा गरेर पार्टीमा भागबन्डा खोज्ने प्रवृत्ति’ को कडा आलोचना गरे । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा भएको पछिल्लो मनोनयन विधानसम्मत रहेको दाबी गर्दै उनले सबै असन्तुष्ट नेताहरूलाई समितिभित्रै आएर छलफल गर्न आग्रह गरे ।

वर्तमान सरकार शक्तिशाली र जनअपेक्षित भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै बहाना बनाउने छुट नभएको बताउने उनै महामन्त्री पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी केशव सावदले गरेको कुराकानी :

यो सरकारले भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी लिएको छ ?

नीति तथा कार्यक्रमको ‘कन्टेन्ट’ (विषयवस्तु) मा पुग्नुभन्दा पहिले, यो जुन वातावरण र परिवेशमा ल्याइयो, त्यसमै प्रशस्त प्रश्नहरू उठ्ने स्थिति बनेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलभन्दा पनि यसलाई प्रधानमन्त्रीले नै खासै गम्भीर ढंगबाट नलिएको जस्तो देखियो । संसद्मा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुहुन्नथ्यो । यसबाटै नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता नभएको जस्तो देखिन्छ ।

अर्को कुरा, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा गएर गर्नुपर्ने हो । त्यहाँ उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा जुन गम्भीरता देखाउनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन ।

प्रधानमन्त्रीलाई ‘यो एउटा औपचारिकता मात्र हो, उतातिर यसो औपचारिक ढंगले चलिरहन्छ, धेरै वास्ता गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन’ भन्ने लागेजस्तो छ । अहिलेसम्मका स्थापित परम्पराहरूलाई तोड्दै प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्लाई एकदमै धेरै उपेक्षा गरेको देखियो ।

पहिले संसद् बोलाइयो, त्यसपछि फेरि बन्द गरियो । महत्त्वपूर्ण विषयहरू अध्यादेशमार्फत् ल्याइयो, संसद्मा लैजान आवश्यक ठानिएन ।

नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट वाचन गराइयो, त्यहाँ बस्न पनि आवश्यक ठानिएन । त्यसपछि त्यो छलफलको प्रक्रियालाई प्रधानमन्त्रीले महत्त्व दिएर अगाडि बढाउने कोसिस पनि गर्नुभएन ।

यसको ‘कन्टेन्ट’मा पनि खासै महत्त्वपूर्ण विषयहरू केही छैनन् । जुन जनसमर्थन प्राप्त गरेर र जुन अपेक्षाका साथ सरकार आएको थियो, त्यसअनुसारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम हो नि यो त !

त्यसैले प्रशंसायोग्य कुरा, नयाँ आशा सञ्चार गर्ने कुरा, देशको कायापलट हुने वा दीर्घकालीन योजना सुरु गर्ने कुरा यसमा केही पनि आएको देखिँदैन । तर, ‘कन्टेन्ट’मा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले, नीति तथा कार्यक्रम जसरी प्रस्तुत गरियो र प्रधानमन्त्रीज्यूबाट संसद्को जुन उपेक्षा भयो, त्यसकै बढी चर्चा भइरहेको छ ।

सरकार गठन भएको सय दिन पनि पुगेको छैन । विपक्षीहरू किन यति धेरै विरोधमा उत्रिएका हुन् ?

सरकार गठन भएको कति दिन भयो, त्यस आधारमा मात्रै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सरकारले गरेका काम र व्यवहारले विरोध गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा छुट्याउँछ । सरकारले सय दिन नपुग्दै विरोध गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू ल्याइसक्यो ।

अब ‘सरकारले ल्याएका कुराहरूको सय दिनपछि मात्र विरोध गर्छु’ भनेर पर्खेर बस्न मिल्छ र ? अहिले विरोध भएका कुरा सय दिन अगाडिका हुन् कि सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडिका हुन् ? सरकारले गरेका कामको विरोध त अहिले नै हुन्छ नि ।

सरकार विधि र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्‍यो । प्रक्रिया मिचिएको र बेवास्ता गरिएको देखिएको छ । संसद् भनेको त प्रमुख  संवैधानिक अंग हो नि । संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनु पर्दैन ?  संसद्लाई यति धेरै बेवास्ता गरेर र हेपेर कसरी अगाडि जान सकिन्छ ?

हामीले ‘सरकारले गरेका कामको गुण–दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्छौं’ भनेका थियौं । तर, अहिले सरकारले एकपछि अर्को जुन विषयहरू ल्यायो र जस्तो व्यवहार देखायो, त्यसको आधारमा विरोध गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको हो ।

अहिले त उल्टै ‘प्रतिपक्षीहरू हात बाँधेर बसे, निदाएर बसे, विरोधै गरेनन्; सरकारले यसो गरिरहेको छ, खै तपाईंहरू बोलेको ?’ भनेर सबैतिरबाट प्रश्न उठिरहेको छ ।

हाम्रो भनाइ के हो भने सरकार विधि र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्‍यो । प्रक्रिया मिचिएको र बेवास्ता गरिएको देखिएको छ । संसद् भनेको त प्रमुख  संवैधानिक अंग हो नि । संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनु पर्दैन ?  संसद्लाई यति धेरै बेवास्ता गरेर र हेपेर कसरी अगाडि जान सकिन्छ ?

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदै छ । यो बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?

यो बजेटसँग जोडिएको कुरा के छ भने, सरकार भर्खरै निर्वाचनपछाडि बनेको हो । यो सरकारले जनताबाट यति ठूलो विश्वास प्राप्त गरेको छ । इतिहासमै यति धेरै विश्वास प्राप्त गरेको शक्तिशाली सरकार बनेको थिएन ।

मान्छेहरूले २०१५ सालमा बीपी कोइरालाले पनि त दुईतिहाइ ल्याउनुभएको थियो भन्छन्, तर त्यो बेलामा गणतन्त्रको सरकार थिएन र अनेकौं दबाबहरू त्यो सरकारले झेल्नुपरेको स्थिति थियो ।

मेरो विचारमा आज त्यो समस्या छैन । त्यसैले यति शक्तिशाली सरकार, जो पाँच वर्षका लागि बनेको छ; त्यो सरकारले ल्याउने बजेट निर्वाचनमा जनताले अपेक्षा गरेबमोजिमको हुनुपर्छ । आमनागरिकले जुन ढंगबाट सुधारको अपेक्षा गरेका छन्, त्यसलाई यो बजेटले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ ।

यो सरकारको आर्थिक नीति भनेकै बजेट हो । त्यसैले यो बजेटमार्फत् रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) ले वाचापत्रमा जे कुरा लेखेको छ, त्यो कुरा आउनुपर्छ । त्यसमाथि यत्रो धेरै भरोसा गरिएका प्रधानमन्त्री । मलाई लाग्छ इतिहासमै नेपाली जनताले यति धेरै माया र विश्वास गरेको राजनीतिको अर्को पात्रै छैन । त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आउने बजेट हो यो ।

अनि बजेट ल्याउने व्यक्ति, जो आफूलाई आर्थिक विज्ञका रूपमा परिचित गराउन सफल हुनुहुन्छ र जसले हिजोका सरकारहरूका आर्थिक नीतिका कमी–कमजोरीबारे राम्रो ढंगबाट टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सुधारहरूका बारेमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यस्तो व्यक्ति स्वयं अर्थमन्त्री भएर ल्याएको बजेटले कुनै पनि विषय नछोएको हुनु हुँदैन । यो कुनै पनि बेथितिको निरन्तरता हुनुहुँदैन; बेथिति अन्त्य गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ ।

बजेटसँग प्रशासन जोडिन्छ । सुशासन जोडिन्छ । परराष्ट्र जोडिन्छ । रक्षा जोडिन्छ । पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, कलाकार, बजेटसँग नजोडिने कुनै कुरै हुँदैन । त्यसैले यी सबै क्षेत्र जोडिएको बजेटले सबै क्षेत्रका बेथितिहरू अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । यसले सबै पक्षलाई छोएको हुनुपर्छ ।

उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने– ‘हामी पूर्वाधार अथवा अरू ठाउँहरूमा खर्च गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौं, सुशासनका निम्ति मात्रै हामी काम गर्छौं अथवा त्यसलाई प्राथमिकता दिन्छौं’ । सुशासन त कम बजेट खर्च गरेर पनि कायम गर्न सकिने विषय हो । यो त कमिटमेन्ट (प्रतिबद्धता) र कार्यान्वयनमा निर्भर गर्ने कुरा हो ।

तर, सुशासन कायम गर्ने नाममा निजी क्षेत्रको लगानी घट्ने, बिजनेस सेक्टरमा (व्यावसायिक क्षेत्रमा) उत्साह नहुने, सय रुपैयाँको सामानमा कर लिएर भएपनि जनतालाई मार्कामा पार्ने स्थिति हुनु हुँदैन ।

धेरै कुरा गर्छु भनेर एकैचोटि सुरु गर्ने कुरा पनि स्वाभाविक हुँदैन । त्यसैले क्रमशः यी कुराहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा अगाडि लिएर जानुपर्छ ।

उहाँहरूसँग पाँच वर्षको समय छ, आत्तिनु पर्दैन । आज सुरु गरेर पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी उहाँहरूले योजना ल्याउन सक्नुहुन्छ । स्थिरता किन चाहिएको हो ? यसैका निम्ति चाहिएको हो ।

हाम्रो बेलामा जस्तो ‘गठबन्धन सरकार छ, लामो समय जान सक्दैन’ भन्ने बाहना अहिले छैन ।

हामीले ल्याएका नीतिहरूले लामो समय निरन्तरता पाउँदैनन् भन्ने अवस्था अहिलेको सरकारलाई छैन । उहाँहरूले कहीँ पनि बहाना बनाउन मिल्ने ठाउँ छैन । आफैं विज्ञ हुनुहुन्छ, आफैंले एकदमै प्रगतिशील कुराहरू गर्नुभएको छ । ती कुरा पत्याएर जनताले उहाँहरूले अपेक्षा गरेभन्दा बढी विश्वास र समर्थन दिएको स्थिति छ ।

अनि सरकारको अवधि पनि पाँच वर्षको छ । त्यसैले यो बेला नभएको कुरा कहिल्यै हुँदैन । यो बजेटमा नभएको कुरा अर्को बजेटमा गर्छु, अहिले सुरु नगरिएको कुरा अर्को बजेटमा सुरु गर्छु भन्न पाइँदैन । त्यसकारण अहिले नै धेरै कुराको सुरुवात हुन जरुरी छ ।

सीमित आर्थिक क्षमताभित्र बसेर असीमित कामहरू गर्नुपर्ने स्थिति छ । यसमा सरकारले सही ढंगबाट प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नुपर्‍यो । हाम्रो आर्थिक क्षेत्र डामाडोल छ । त्यो आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्ने गरी बजेटले कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नुपर्छ ।

सिनियर नेताहरू जसले धेरै योगदान गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई सम्मानजनक ढंगबाट केन्द्रीय समितिमा ल्याउन जरुरी छ । हामी त्यो गर्न चाहन्छौं । तर, त्यसमा उहाँहरूलाई सहमत गराउन सकिरहेका छैनौं । सहमत गराउने हाम्रो प्रयास अझै जारी छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएका कारण सबैतिर महँगीको मारमा जनता परेको स्थिति छ । सरकारले सबै कुरालाई करको दायराभित्र ल्याउने र राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । तर, राजस्व लिने नाममा जनतालाई मार्कामा पार्ने अवस्था सरकारले बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ, जसले धेरै ठूलो क्षति पुग्छ ।

त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने, दीर्घकालीन ढंगबाट सुरुवात गरिएको देखिने गरी पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छ । अनि सुशासन कायम हुने गरी नीतिगत सुधारका विषयहरू ल्याइनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा एकदमै धेरै बेथिति र विसङ्गतिहरू छन्, तिनलाई अन्त्य गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ र शिक्षा–स्वास्थ्यमा विशेष ढंगले लगानी बढाउनुपर्छ । ‘सार्वजनिक विद्यालयमा दरबन्दी पुगेन, त्यसकारण विद्यालय राम्रो हुन सकेन’ भन्ने जुन कुरा छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।

अनि यो स्वास्थ्य बिमा जुन छ, यो सरकारको सयबुँदे कार्यक्रममा परेन । यसलाई खारेजीको बाटोतिर लैजान खोजिएको जस्तो देखिन्छ । विगतमा म समेत रहेको सरकारले पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेन । मेरै करकाप र जिद्दीका कारणले त्यसलाई अगाडि बढाइएको थियो ।

त्यसैले सार्वजनिक र सरकारी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमासँग जोड्ने, संस्थागत क्षेत्रका रोजगारीमा रहेका सबै मान्छेको योगदान पुग्ने स्थिति निर्माण गर्ने, बिमा बोर्डले आम्दानी गर्ने अवस्था सुनिश्चित बनाउने र चाहिनेलाई बिमा रकम पाँच लाख पुर्‍याउने कार्यक्रम सरकारले यो बजेटमा ल्याउनुपर्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र शान्ति सुरक्षाको सवालमा सरकारले आफ्नो दायित्व प्रस्ट ढंगले पूरा गर्ने गरी यो बजेट आउनुपर्छ ।

अहिले पनि प्रदेशहरूमा कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन छ । यो सत्ता गठबन्धनमा केही खटपट आइरहेको हो ?

कांग्रेस र एमाले मिल्ने कुरामा समस्या भन्दा पनि त्यो हाम्रो बाध्यता हो । किनभने प्रदेशहरूमा गठबन्धन नगरिकन सरकार बन्न सक्ने स्थिति छैन ।

त्यसैले केन्द्रीय तहमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनभन्दा पनि तल (प्रदेश र पालिकामा) सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा त्यहाँ रहनुभएका साथीहरूले गरेको व्यवहारलाई लिएर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

अहिले हामी प्रदेश र पालिका सरकारहरूमा छौं । एकातिर हामी ‘केन्द्र सरकार यसरी चल्नुपर्छ’ भनिरहेका छौं भने अर्कोतिर मान्छेले ‘तपाईंहरूले चलाइरहेका प्रदेश र पालिका सरकारहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ नि ?’ भनेर प्रश्न त गरिहाल्छन् ।

त्यसैले अहिलेसम्म चार वर्षभन्दा बढी समय भयो । यो समयमा कतिपय राम्रा कामहरू पनि भएका छन् र कतिपय असन्तुष्टिहरू पनि छन् । अब हामीसँग जम्मा एक वर्षको समय बाँकी छ । यो समयलाई अलिकति फरक ढंगले चलेको ‘म्यासेज’ (सन्देश) दिने गरी हामीले उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

यदि, नयाँ सन्देश दिने गरी हामीले सरकार सञ्चालन गर्न सक्छौं भने यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिऊँ । यदि सन्देश दिने गरी सरकार सञ्चालन हुन सक्दैन, टीका–टिप्पणी नै बढ्ने स्थिति हुन्छ र सरकारमा भएर पनि खासै अर्थ रहँदैन भने गठबन्धन गरी–गरी सरकारमा बस्न किन जरुरी भयो र ?

यस्ता खालका विषयहरू धेरै आइरहेका छन् । त्यसैले अहिले कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउने मात्र होइन हामीले बनाएको सरकारले कसरी डेलिभर गर्न सक्छ ? कसरी प्रश्न नउठ्ने स्थिति निर्माण गर्न सक्छ र नयाँ ढंबाट काम गर्न सक्छ  भन्नेबारेमा संवाद भइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री यसै साता परिवर्तन हुने कुरा पनि थियो । अस्ति भर्खरै कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर पनि फर्किनुभएको छ । कहिले परिवर्तन हुन्छ कर्णालीको सरकार ?

प्रदेश सरकारहरूको सन्दर्भमा सरकार परिवर्तनको विषय छलफलमै छ । कांग्रेस–एमालेबीच पनि छलफल भइरहेको छ । पुरानो समझदारी नयाँ आवश्यकताअनुसार पनि सरकारहरू बदलिने परिस्थिति बनेको छ ।

यो खासगरी केका लागि हो भने, त्यहाँको सन्तुलन मिलाउनका लागि हो । त्यो सन्तुलन फेरि किन मिलाउने भन्दा, यो एक वर्षभित्र चल्ने तरिका फेर्ने, नयाँ सन्देश दिने र जनतालाई ‘डेलिभर’ गर्न सक्ने गरी सरकारहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागि हो ।

त्यसैले सरकार परिवर्तन भन्नाले पूरै गठबन्धन परिवर्तन हुने होइन, सरकारमा जाने साथीहरू मात्र अदलबदल हुने स्थिति बन्न सक्छ ।

नेपाली कांग्रेसमा केही समययता किचलो देखिन्छ । असन्तुष्ट समूहले समानान्तर गतिविधिहरू गरिरहेको छ । यसलाई पार्टीले कसरी लिएको छ ?

हेर्नुस्, कांग्रेसमा व्यक्ति व्यवस्थापनको मुद्दा धेरै अगाडिदेखि जटिल बन्दै आएको छ । व्यक्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया व्यवस्थित नभएका कारण गुटहरू बन्ने, गुट भेलाहरू हुने र संस्थापनलाई दबाब दिने काम विगतमा हामीले पनि गर्‍यौं, अहिले पनि भइरहेको छ । त्यसैले गुटभेलाहरू हुने विषयलाई हामीले नौलो र अस्वाभाविक मानिरहेका छैनौं ।

तर, कुरा के हो भने, देशले कांग्रेससँग के अपेक्षा गरेको छ, त्यतातिर नलागेर हामी आफ्नै विषयमा अल्झिरहने, आफ्नै असन्तुष्टि प्रकट गरिरहने ?  हाम्रो झगडाका बारेमा जनता सुन्न चाहिरहेका छैनन् । हामीलाई पनि यी झगडाहरूसँग खासै मतलब छैन । यो त नागरिकका निम्ति हामीले जे जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हो, त्यो जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय नै होइन ।

त्यसैले एउटा प्रक्रिया पूरा गरेर विशेष अधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यो विशेष अधिवेशनलाई सबैले स्वीकार्नु भएको छ । अब त्यो विशेष अधिवेशनको म्यान्डेटभित्र बसेर हामीले बाहिर रहनुभएका नेता तथा साथीहरूलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु पर्नेछ । त्यो हामीले गर्नुपर्ने काम हो र हामी समेट्न खोजिरहेका पनि छौं ।

समेट्ने भनेको कस्तो हो भने, जो नेता वा साथीसँग जे क्षमता र अनुभव छ, अनि उहाँहरूले कसरी पार्टीलाई योगदान पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ, त्यसैका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विषय हो । त्यो जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सवालमा केन्द्रीय समितिमा केही मनोनीत सिटहरू छन् ।

ती मनोनीत सिटहरूमा केन्द्रीय कार्यसमितिभन्दा बाहिर रहनुभएका पुराना, अनुभवी र सम्पूर्ण जीवन पार्टीमा समर्पित गर्नुभएका नेताहरूलाई ल्याएर समेट्न चाहन्छौं । समेट्ने सुरुवात पनि गरेका छौं र यसलाई हामी निरन्तरता दिँदै छौं ।

केन्द्रीय कार्यसमितिभित्र सबैलाई समेटिसकेपछि हाम्रो प्रमुख उद्देश्य १५ औं महाधिवेशन हो । १५ औं महाधिवेशन तयारीका निम्ति जुन–जुन समितिहरू बन्छन्, त्यसमा पक्षधरताको आधारमा समावेशिता कायम गरेर हामी अगाडि बढ्छौं ।

अधिवेशन गर्नका लागि सदस्यता व्यवस्थापन समिति, विवाद निरूपण समिति, निर्वाचन समितिलगायतका समितिहरू बन्छन् ।

मनोनीतको कुरा गर्दै गर्दा संस्थापत इतरका दुईवटा विचार समूहको नेतृत्व गर्ने शीर्ष नेताहरूले ‘मनोनयनले एकतामा ठेस पुग्यो’ भनेर आपत्ति जनाइरहनुभएको छ । सल्लाह नै नगरिकन केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनीत गर्नुभएको हो ?

यसलाई के भन्ने ! वास्तवमा जसले असन्तुष्टि अथवा असहमति प्रकट गर्नुभएको छ । आदरणीय ती नेताहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईंसँगै रहनुभएको कुनै एकजना साथी केन्द्रीय समितिभित्र आउनुभएको छ भने मेरो विचारमा उहाँहरूले त्यसमा खुसी मान्नुपर्ने हो ।

तपाईंले योग्य, क्षमतावान् र योगदान गर्न सक्ने मान्छे बाहिर भए भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । तीमध्ये जो भित्र आउनुपर्ने थियो, उहाँहरू आउनुभयो र अरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि ल्याउनुपर्छ भन्नु उपयुक्त हो । तर जो आउनुभयो, त्यो मान्छे नै बेठीक थियो भन्नु स्वाभाविक होइन ।

बाहिर रहनुभएका जसले पार्टीलाई योगदान पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले केन्द्रीय समितिभित्र ल्याएका हौं । के ती पात्रहरू केन्द्रीय समितिमा ल्याउन अनुपयुक्त हुनुहुन्थ्यो ? उहाँहरू आउँदा पार्टीलाई केही नकारात्मक असर पर्ने त केही पनि छैन । उहाँहरू पहिले पनि केन्द्रीय समितिमा काम गरिसक्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ र अहिले पनि ल्याइएको छ । यसमा असहमति प्रकट गर्नुपर्ने कारण के छ ?

जहाँसम्म सल्लाह भएन भन्ने कुरा छ, यो ‘शक्ति केन्द्र कायम गरिरहनुपर्छ’ भन्ने सोच हो । यस्तो शक्ति केन्द्र कायम रहिरहँदा पार्टी भागबण्डामा जान्छ । यो भागबण्डा गर्ने प्रक्रिया उपयुक्त होइन । सबै नेता तथा साथीहरूको एउटा सेन्ट्रल कमिटी छ । बरु त्यसलाई अझ फराकिलो बनाउन सकिन्छ र त्यहीभित्र छलफल गरेर समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ ।

सिनियर नेताहरू जसले धेरै योगदान गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई सम्मानजनक ढंगबाट केन्द्रीय समितिमा ल्याउन जरुरी छ । हामी त्यो गर्न चाहन्छौं । तर, त्यसमा उहाँहरूलाई सहमत गराउन सकिरहेका छैनौं । सहमत गराउने हाम्रो प्रयास अझै जारी छ ।

भर्खरै देउवा समूहको काठमाडौंमा बागमती प्रदेशस्तरीय भेला सम्पन्न भएको छ । त्यो भेलाले १५ औं महाधिवेशनका लागि ‘सहमतिको साझा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ’ भनेर निष्कर्ष निकालेको छ । के त्यो सम्भव छ ?

विधान एकातिर छ, विशेष महाधिवेशनको म्यान्डेट एकातिर छ । साझा सहमतिको भनेर छुट्टै समिति त बनाउन मिल्दैन होला नि । त्यसकारण साझा सहमति खोज्ने भनेको यही केन्द्रीय समितिभित्र आएर, यहीभित्र छलफल गरेर हो ।

यो समिति लामो समय जाने होइन । यसले बीचमा चुनाव परेर टिकट बाँड्ने पनि होइन । यसको काम १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हो ।

१५ औं महाधिवेशनलाई निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्नका निम्ति धेरै आधारहरू तयार गर्न सकिन्छ, धेरै कुरामा सहमति गर्न सकिन्छ । त्यसैले १५ औं महाधिवेशन निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैले ‘रिजर्भेसन’ राख्यो भने त्यसमा हामी छलफल गर्न तयार छौं ।

तर, निष्पक्ष अधिवेशन गर्ने भन्दैमा भइरहेको मौजुदा समितिमाथि प्रश्न उठाएर अर्कै समिति बनाएर जानुपर्छ भन्नु सम्भव हुँदैन । केन्द्रीय समिति र तयारी समिति अर्कै बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा न विधानले दिन्छ, न विशेष महाधिवेशनको म्यान्डेटभित्र यो पर्छ ।

खासगरी हामीले कार्यसमितिबाट नै सहमति खोज्नुपर्छ । सहमति खोज्नका निम्ति सबै सिनियर नेताहरू समितिमा आउन आवश्यक छ । हामी उहाँहरूलाई समितिभित्र आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छौं । समितिभित्र आउनुभएपछि हामी त्यहीँ छलफल गर्न सक्छौं ।

विधानले जे विषय प्रदत्त गरेको छ, त्यो दायराभित्र बसेर हामी सहमति निर्माण गर्न चाहन्छौं । १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी सबैलाई निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्न चाहन्छौं । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हो । त्यसैले १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि समितिभित्र आएर छलफल गरौं ।

तपाईंहरूले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगरेपछि महाधिवेशनमा भाग लिन सकिने छैन भनेर निर्णय गर्नुभएको छ । तर, तपाईंहरूभन्दा बाहिर रहेको समूहले अद्यावधिक नगर्ने भनिराख्नुभएको छ । यो कसरी अगाडि जान्छ, अब के गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा, अद्यावधिक भनेको अपडेट हो । हामीले यसलाई डिजिटल्ली अपडेट गर्न खोजेका हौं । डिजिटल्ली अपडेट कसको गरिन्छ ? जो सदस्य भइसक्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसको सदस्य भइसक्नु भएकाहरूले ‘डिजिटल्ली अपडेट गर्छु’ भन्दा ‘नगर’ भन्न मिल्दैन ।

पार्टीको इतिहासलाई सुरक्षित राख्छु, पार्टीका सदस्यहरूको योगदानलाई सुरक्षित गर्छु र पार्टीको डिजिटल रूपान्तरण गर्छु भनेर भन्दा ‘गर्न दिन्न’ भन्न मिल्दैन । त्यो पार्टीको हितमा हुँदैन ।

यो नयाँ सदस्य बनाउन लागेको होइन । नयाँ सदस्य बनाएर आफ्नो अनुकूल बनाउन लागेको होइन । यो त पुराना सदस्यलाई अद्यावधिक गर्न खोजेको हो ।

आजको डिजिटल युगमा पार्टीलाई ‘डिजिटलाइज गर्छु’ भन्दा म गर्न दिन्न भन्न मिल्छ ?  अनि अरू कसैलाई नगर भन्न मिल्छ ? त्यसैले यो त पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा कागजमा भएको विषयलाई ‘डिजिटलाइज’ गर्ने र सुरक्षित गर्ने कुरा हो ।

त्यसले भोलि वडामा चुनाव लड्नेलाई चुनाव जिताउँछ, प्रदेशमा चुनाव लड्नेलाई जिताउँछ अथवा पार्टीलाई निर्वाचनमा जिताउन मद्दत गर्छ । पार्टीको कुनै पनि तहको संरचनाको सम्बन्ध पार्टीका सदस्यसँग सजिलो गरी स्थापित हुने स्थिति बनाउँछ ।

यसले पार्टीका सदस्यको सम्बन्ध पार्टी नेतृत्वसँग सजिलो गरी हुने स्थिति बनाउँछ । सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउँछ । सदस्यसमक्ष पार्टीको सूचना र धारणा सजिलो गरी पुर्‍याउँछ । पार्टीका गतिविधिहरूमा साथीहरूलाई जोड्नका निम्ति सजिलो गरी खबर गर्ने स्थिति निर्माण गर्छ । अर्थात्, पार्टीलाई डिजिटल्ली अपडेट गर्छ ।

यो कुरा कसैले ‘मान्ने’ अनि कसैले ‘नगर भन्ने’ कुरा त पार्टीको हितमा हुँदैन । त्यसैले यो अद्यावधिक हो । अद्यावधिक कसको गर्ने हो ? जो सदस्य भइसक्नुभएको छ, उहाँहरूको गर्ने हो । योगदान गर्नुभएकाहरूको योगदान कसैले नमेट्ने गरी सुरक्षित गर्न खोजिएको हो ।

पार्टीका सदस्यको रुचि के छ, कुन सामाजिक सञ्जालको कार्यक्रममा जोडिएको छ, त्यो थाहा पाउन खोजिएको हो । सदस्यको टेलिफोन नम्बर लिन खोजिएको हो । यसले पार्टीलाई के अहित गर्छ ?

केही दिनअघि सभापति गगन थापाले शेखर कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कासँग भेट गर्नुभएको थियो । त्यो भेटमा के कुराकानी भएको थियो ? असन्तुष्ट समूहलाई एकतामा ल्याउन तपाईंहरू के प्रयास गरिराख्नुभएको छ ?

हामीले भन्यौं नि, हामीले लामो समय पर्ख्यौं । जो नेताहरू बाहिर हुनुहुन्थ्यो– योग्य, क्षमतावान् र पार्टीलाई योगदान गर्न सक्ने; उहाँहरूलाई पार्टीभित्र समेट्नका निम्ति सल्लाहबाटै टुंग्याउन हामीले लामो समय पर्ख्यौं । तर, त्यसमा के भयो भने, ‘समितिभित्र आएर समाधान हुँदैन, छुट्टै संरचना निर्माण गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरा मात्रै आइरह्यो ।

त्यसो भएर त्यो त सम्भव थिएन । त्यसैले जो बाहिर हुनुहुन्छ, जो समितिभित्र आउन र योगदान गर्न चाहनुहुन्छ, जो योग्य हुनुहुन्छ र लामो समय काम गर्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ; उहाँहरूको पहिलो चरणको मनोनयन भएको स्थिति छ ।

योभन्दा पछाडि चरणबद्ध रूपमा हामी यसरी नै बाहिर रहनुभएका नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिभित्र ल्याउने परिस्थिति बनाउँछौं । उहाँहरूलाई हामी त्यो आग्रह गरिरहेका छौं ।

आन्तरिक द्वन्द्व, विग्रह वा असन्तुष्टिका कुराभन्दा पनि पार्टीका गतिविधिहरू प्रभावकारी बनाउने र पार्टीको बाटो तय गर्ने सिलसिलामा सबै तहका साथीहरूलाई समेटेर छलफल गर्ने र स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

अब यसपछि, यो अधिवेशनको तयारीका निम्ति हामी सबैलाई समेटेर समितिहरू बनाउँछौं । यो तयारीको कामलाई हामी रफ्तारमा अगाडि बढाउँछौं किनकि यसको समय थोरै छ । यो त निश्चित समयभित्र जसरी पनि गर्नुपर्नेछ । यो हुन सकेन भने त विशेष महाधिवेशनको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । त्यसकारण हामीलाई समय धेरै छैन, अब धेरै पर्खन सक्ने स्थिति छैन ।

हामीले अनुरोध गर्‍यौं, आग्रह गर्‍यौं– ‘तपाईंहरू आइदिनुस्, समितिभित्र बसिदिनुस्, समितिभित्रै बसेर हामी निर्णयहरू गरौं, अधिवेशनको तयारीहरू गरौं’ । हामीले आग्रह गर्दा जस–जसले स्वीकार गर्नुभयो, उहाँहरू समितिभित्र आउने स्थिति बनेको छ । अझै ‘अरू ढंगबाट जानुपर्छ’ भनेर जिरह गरिरहनुभएका नेताहरूलाई हामी कन्भिन्स (सहमत) गराउने कोसिस गर्छौं, गरिरहेकै छौं ।

यहाँहरू नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट प्रदेश भेलाहरू गरिराख्नुभएको छ । त्यहाँ आउने प्रदेशस्तरका जनप्रतिनिधिहरू या तल्लो तहका नेताहरूको मनोदशा के पाइराख्नुभएको छ ?

एक त निर्वाचन हामीले हारेका छौं, यसले पनि साथीहरूलाई अलि उत्साहित बनाएको छैन । त्यसमाथि समाचारहरू के आइरहन्छ भने फलानो नेताले फलानो ठाउँमा भेला गर्नुभयो, यसो भएन भने हामी मान्दैनौं भन्नुभयो; फलानो नेताले अर्को ठाउँमा भेला गर्नुभयो ।

यो कुराले साथीहरू झन् असाध्यै धेरै दुःखी हुनुहुन्छ ।

त्यसैले उहाँहरू भन्नुहुन्छ, ‘के–के गरेर मिल्ने हो, मिलाउनुहोस् । जनताले अहिले यस्तो कुरा सुन्नै चाहिरहेका छैनन् ।’

हामीलाई गाउँमा बस्दा एकदम धेरै अप्ठ्यारो भयो । ‘तिमीहरू जतिखेर पनि भागबण्डाकै कुरा गर्ने, जतिखेर पनि मलाई यसो चाहियो भनिरहने, आपसमा मिल्नै नसक्ने; तिमीहरूका लागि पदै प्रधान हो ?’ भनेर साथीहरूले हामीसँग दुखेसो गर्नुभएको छ । गाउँमा बसेर कांग्रेसको भलोका निम्ति काम गर्न चाहनेहरूलाई यो पदको राजनीतिले एकदमै धेरै अप्ठ्यारो भयो भनेर उहाँहरूले भनिरहनुभएको छ ।

तेस्रो कुरा, संसदीय राजनीतिमा कि त सत्ताको भूमिका हुन्छ, कि त प्रतिपक्षको । हामी अहिले सत्तामा छैनौं भन्दैमा भूमिकाविहीन छौं भन्ने बुझ्नु हुँदैन । हामीलाई अझ महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त भएको छ । त्यो भूमिकालाई जनताको पक्षमा एकदमै सशक्त ढंगले कसरी निर्वाह गर्न सक्छौं, त्यसको एउटा बाटो तय गर्न साथीहरूले हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ । त्यो बाटो कसरी तय गर्ने भनेर सोध्नकै लागि हामीले तल्लो तहसम्म अभियान सञ्चालन गरेका हौं ।

अहिले देशैभरि यो अभियान भइरहेको छ । सदस्यता अद्यावधिक अभियान भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका कार्यक्रमहरू एकदमै धेरै भइरहेका छन् । यसले पार्टीका साथीहरूलाई एकै ठाउँमा बस्ने, फेरि चलायमान बनाउने र गतिशील बनाउने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

त्यसैले आन्तरिक द्वन्द्व, विग्रह वा असन्तुष्टिका कुराभन्दा पनि पार्टीका गतिविधिहरू प्रभावकारी बनाउने र पार्टीको बाटो तय गर्ने सिलसिलामा सबै तहका साथीहरूलाई समेटेर छलफल गर्ने र स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

यो गर्नका निम्ति हामीले देशैभरि कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गइरहेका छौं । कार्यक्रममा साथीहरू धेरै सहभागी हुनुभएको छ, आफ्ना कुराहरू राखिरहनुभएको छ । कार्यक्रमहरू एकदम अन्तर्क्रियात्मक छन् ।

कार्यक्रममा केन्द्रीय सभापतिदेखि त्यस क्षेत्रका सबै तहका साथीहरू सहभागी हुनुहुन्छ । मेरो विचारमा निर्वाचनपछि पहिलो पटक हामीले सञ्चालन गरेको यो अभियानले कांग्रेसका साथीहरूलाई एकै ठाउँमा बसाउने, छलफल गर्ने र नयाँ शिराबाट पार्टीलाई अगाडि लैजाने परिस्थिति बनेको जस्तो मलाई लाग्छ ।

केही दिनअघि यहाँहरूले १३ भ्रातृ संगठनमध्ये पाँचवटा भ्रातृ संगठनहरूको म्याद थप नगरेर स्वतः विघटन गर्नुभयो । त्यसमध्ये महिला संघ मात्रै गठन भएको छ, अध्यक्ष चयन गर्नुभएको छ । बाँकी चार संगठनको नेतृत्व कहिले आउँछ ?

यसलाई विघटन भन्दा पनि पहिलेको कार्यसमितिले ‘यतिभित्र अधिवेशन गर्ने’ भनेर जुन समयावधि तोकेको थियो, त्यो कटिसकेको छ र हामीले समयावधि कटेका भ्रातृ संगठनहरूको म्याद थप गरेनौं ।

यसको मतलब, अब ती भ्रातृ संगठनको नेतृत्व निरन्तर कायम रहेको अवस्था छैन । अब हामी नयाँ नेतृत्व ल्याउनका निम्ति छलफल गरिरहेका छौं । तपाईंले भन्नुभएजस्तै, महिला संघमा हामीले नयाँ नेतृत्व ल्याइसकेका छौं । अब नेविसंघ, तरुण दल र दलित संघमा नयाँ नेतृत्वका निम्ति छलफल भइरहेको छ । यो एकदमै छिटो हुन्छ ।

महाधिवेशन गर्ने भनेर बाँकी भ्रातृ संगठनहरूलाई यहाँहरूले यथावत् राख्नुभएको छ । तोकेको मितिभित्र महाधिवेशन भएन भने के ती समितिहरू पनि भंग हुन्छन् ?

तोकिएको मितिभित्रै अधिवेशन गर्नका निम्ति पार्टीले सहजीकरण गर्छ । जस्तै– नेपाल थारू संघको अधिवेशन जेठमा हुँदै छ । लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले ‘हामी एकदम छिटो अधिवेशन गर्छौं, हाम्रो पूरा तयारी भइसकेको छ’ भनेर भन्नुभएको कारणले म्याद सकिए पनि हामीले उहाँहरूको अवस्था बुझेर निर्णय गर्ने भनेका छौं ।

त्यसैले अधिवेशनको तयारी भएको अवस्थामा हामी कसैलाई पनि विघटन गर्दैनौं ।  अधिवेशन गर्नका निम्ति सहजीकरण गर्छौं । हाम्रो सहजीकरणपश्चात् पनि अधिवेशन हुन सकेन भने फेरि नयाँ सिराबाट जानुपर्ने हुन्छ । अहिले तत्काल विघटन गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्ने अवस्था यी तीनवटा भ्रातृ संगठनबाहेक अरूको छैन ।

नेपाली काँग्रेस प्रदीप पौडेल महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसको कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ मनोनीत

कांग्रेसको कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ मनोनीत
कांग्रेसले बोलायो नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक

कांग्रेसले बोलायो नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक
बाँझो जमिन सुकुमवासीलाई लिजमा दिने वातावरण बन्नुपर्छ : सांसद सेन्दाङ

बाँझो जमिन सुकुमवासीलाई लिजमा दिने वातावरण बन्नुपर्छ : सांसद सेन्दाङ
कांग्रेस कार्यकर्ताले २१ जेठभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र अद्यावधिक गर्नुपर्ने

कांग्रेस कार्यकर्ताले २१ जेठभित्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र अद्यावधिक गर्नुपर्ने
गगनको चेतावनी- वडा सभापतिले अद्यावधिकको काम नगरे अर्कोलाई जिम्मा दिन्छु

गगनको चेतावनी- वडा सभापतिले अद्यावधिकको काम नगरे अर्कोलाई जिम्मा दिन्छु
अब ६०-४० प्रतिशतको कुरा छोड्नुस् : विश्वप्रकाश शर्मा

अब ६०-४० प्रतिशतको कुरा छोड्नुस् : विश्वप्रकाश शर्मा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित