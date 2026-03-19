+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अडानी परिवार अमेरिकामा एक करोड ८० लाख डलर जरिवाना तिर्न तयार

वकिलले अडानीविरुद्धको मुद्दा टुंगिए उनले अमेरिकामा १० अर्ब डलर लगानी गर्ने र त्यसले १५ हजार जनालाई जागिरको अवसर सिर्जना हुने भन्दै वकालत थालेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १८:३८

१ जेठ, काठमाडौं । भारतीय अर्बपति गौतम अडानी र उनका भतिज सागर अडानी अमेरिकामा चलिरहेको मुद्दामा झन्डै दुई करोड अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्न तयार भएका छन् । अडानी परिवारमाथि अमेरिकामा यूएस सिक्युरिटिज एन्स एक्सचेन्स कमिसनका तर्फबाट दायर भएको ठगी मुद्दा टुंगो लगाउन उनीहरू एक करोड ८० लाख डलर तिर्न राजी भएका हुन् ।

अडानी समूह भारतका ठूला व्यापारिक घरानामध्येको एक हो । जसले विमानस्थल, ऊर्जाजस्ता ठूला क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।

सन् २०२४ मा अमेरिकी नियामक संस्थाले अडानी परिवारले हाई प्रोफाइल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाका लागि भारतीय अधिकारीलाई घुस दिएको र बन्ड जारी गरेर पुँजी जुटाउने कोसिस गरेर अमेरिकी लगानीकर्तालाई भ्रममा राखेको आरोप लगाएको थियो । उक्त मुद्दामा अमेरिकी अदालतले पनि सहमति जनाएको थियो । अडानी समूहले लगानीकर्तामाथि धोकाधडी, सेक्युरिटिजमाथि धोकाधडी, बजारमा हेरफेर थरेर अमेरिकी कानुन उल्लंघन गरेको आरोप थियो । अहिले जरिवाना तिर्न राजी हुँदै उसले भविष्यमा ती कानुन उल्लंघन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

ट्रम्पका वकिलको सहयोग

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार अमेरिकी न्याय विभागले गौतम अडानीविरुद्ध आपराधिक धोकाधडीका आरोप हटाउने तयारी गरेको छ ।

यो तयारी रोबर्ट जे गिफ्रा जुनियरको नेतृत्वमा रहेको वकिलको समूहले अडानीको मुद्दा लिएपछि भएको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । यो अमेरिकाको सबैभन्दा शक्तिशाली ल फर्ममध्ये एक मानिन्छ । जसले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निजी कानुनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेगर्छ ।

गिफ्राले नै यसअघि ट्रम्पको एक मुद्दा लडेको बताइएको छ ।

ती वकिलले अडानीविरुद्धको मुद्दा टुंगिए उनले अमेरिकामा १० अर्ब डलर लगानी गर्ने र त्यसले १५ हजार जनालाई जागिरको अवसर सिर्जना हुने भन्दै वकालत थालेका छन् ।

बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा

अडानी परिवार गौतम अडानी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लमजुङमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु

लमजुङमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु
कपिलवस्तुमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

कपिलवस्तुमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु
कांग्रेसको कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ मनोनीत

कांग्रेसको कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ मनोनीत
परिवर्तन नियम-कानुन बनाएर हुन्छ, एकैचोटि बड्याङबुडुङ गरेर हुँदैन : गगन थापा

परिवर्तन नियम-कानुन बनाएर हुन्छ, एकैचोटि बड्याङबुडुङ गरेर हुँदैन : गगन थापा
एमालेमा कार्यविभाजनको कार्ड

एमालेमा कार्यविभाजनको कार्ड
चिनी उद्योग संघले भन्यो- चिनी मौज्दात पर्याप्त छ, मूल्यवृद्धि हुँदैन

चिनी उद्योग संघले भन्यो- चिनी मौज्दात पर्याप्त छ, मूल्यवृद्धि हुँदैन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित