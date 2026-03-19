लमजुङमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १८:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लमजुङमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट ७४ वर्षीय मोहनिधी सेढाईको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ।
  • बेसीशहर नगरपालिका–११ रामचोकमा ग.प्र०१–००१ प ०१६९ नम्बरको मोटरसाइकलले पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएको थियो।
  • दुर्घटनामा घाइते मोटरसाइकल चालकको प्रदेश अस्पताल लमजुङमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

१ जेठ, काठमाडौं । लमजुङमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु भएको छ ।

बेसीशहर नगरपालिका–११ रामचोक बेसीस्थित सडकमा उदिपुरबाट रामचोक बेसीतर्फ जाँदै गरेको ग.प्र०१–००१ प ०१६९ नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएको थियो ।

उक्त ठक्करबाट सोही ठाउँ बस्ने ७४ वर्षीय मोहनिधी सेढाईको शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जानकारी गराएको छ।

ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनको प्रदेश अस्पताल लमजुङमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।

साथै दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकल चालकको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

लमजुङ
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित