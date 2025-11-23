लमजुङमा रास्वपाका धर्मराज विजयी, एमालेका पृथ्वीसुब्बा पराजित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- लमजुङमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका धर्मराज केसी एमाले उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई १७ हजार बढी मतले पराजित भएका छन्।
- धर्मराज केसीले ३३ हजार ८९८ मत प्राप्त गरेका छन् भने पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १६ हजार ८७६ मत ल्याएका छन्।
- कांग्रेसका गमप्रसाद गुरुङले १६ हजार ५६९ मत पाएका छन्।
३ फागुन, गोरखा । लमजुङमा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरूङ पराजित भएका छन् । रास्वपाका धर्मराज केसीसंग १७ हजार २२ को फराकिलो मतान्तरले उनी पराजित भएका हुन् ।
केसीले ३३ हजार ८९८ मत ल्याउदा गुरूङले १६ हजार ८७६ मत मात्र ल्याएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । कांग्रेसका गमप्रसाद गुरूङले १६ हजार ५६९ मत प्राप्त गरेका छन् । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको लमजुङमा कुल ७५ हजार ४६० मत खसेको थियो । जसमध्ये ७३ हजार १० मत सदर भएको थियो ।
