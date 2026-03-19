रुस-युक्रेनबीच ४१० जना युद्धबन्दी आदानप्रदान

जेलेन्स्कीले एक्समार्फत सार्वजनिक गरेका तस्वीरमा युक्रेन फर्किएका बन्दीसँगै उनका आफन्त र परिवार युक्रेनको झन्डा ओढेर खुसी साँटिरहेका देखिन्छन् ।   

२०८३ जेठ १ गते १८:०२

१ जेठ, काठमाडौं । रुस र युक्रेनले एकअर्कासँग रहेका युद्धबन्दी साटासाट गरेका छन् । शुक्रबार दुवै देशसँग बन्धक रहेका २०५–२०५ जना युद्धबन्दी आदानप्रदान गरेका हुन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक साताअघि दुवै देशबीच युद्धविराम हुनसक्ने घोषणा गरेका थिए । रूसी रक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत युक्रेनबाट २०५ जना रुसी सैनिक स्वदेश फर्किएको बताएको छ । त्यसको बदलामा २०५ जना युक्रेनी युद्धबन्दी फिर्ता गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले पनि युद्धबन्दी फिर्ता भएको पुष्टि गर्दै अधिकांश युक्रेनी सैनिक सन् २०२२ देखि रुसी नियन्त्रणमा रहेको बताएका छन् । उनले यो आदानप्रदान दुवै देशले एक–एक हजार युद्धबन्दी आदानप्रदान गर्ने योजनाको पहिलो चरण भएको जनाएका छन् ।

जेलेन्स्कीले एक्समार्फत सार्वजनिक गरेका तस्वीरमा युक्रेन फर्किएका बन्दीसँगै उनका आफन्त र परिवार युक्रेनको झन्डा ओढेर खुसी साँटिरहेका देखिन्छन् ।

राजस्व परामर्श समितिले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

कांग्रेसले बोलायो नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक

'लालीबजार' को मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

ठेक्काको मूल्य समायोजन र म्याद थप माग्दै कोशीका निर्माण व्यवसायीको धर्ना

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा जोडिएका थरीथरीका पुच्छर : २००७ सालदेखि २०८३ सम्म

निर्माण व्यवसायीले विकासे मन्त्रालयका सचिवलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

