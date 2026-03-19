राजस्व परामर्श समितिले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

यस्तो समिति अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको नेतृत्वमा गठन गरिन्छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १८:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व नीति तय गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
  • समितिले कर सम्बन्धी कानुन, करका दर, राजस्व प्रशासन सुधारसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी २८ माघमा गठन गरिएको थियो।
  • अर्थमन्त्री वाग्लेले सिफारिस गरिएका कार्यान्वयनयोग्य सुझावलाई सम्बोधन गरिने बताए।

१ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व नीति तय गर्न गठित राजस्व परामर्श समितिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समितिले बिहीबार अर्थमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य लगायत नीतिगत दस्तावेजमा समावेश गर्नुपर्ने राजनीति नीति, कर सम्बन्धी कानुन, करका दर, राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक संरचना र कार्यप्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी पेस गर्न २८ माघमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको थियो ।

यस्तो समिति अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको नेतृत्वमा गठन गरिन्छ । प्रतिवेदनमा कार्यान्वयनयोग्य सुझाव दिइएको समितिका सदस्यहरूले उक्त अवसरमा बताएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सिफारिस गरिएका कार्यान्वयनयोग्य सुझावलाई सम्बोधन गरिने बताए ।

अर्थमन्त्री प्रतिवेदन राजस्व परामर्श समिति
बजेट ल्याउने तयारीबीच प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच भेटवार्ता

आर्थिक समुन्नतिका लागि सौम्य शक्ति परिचालन गर्ने सरकारको घोषणा

देशले ३६ वर्षको प्रधानमन्त्री र ५० वर्षको अर्थमन्त्री पाउनु ठूलो परिवर्तन हो : वाग्ले

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने– फरक बजेट ल्याउँछौं, उदार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्छौं

अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन पर्दैन : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णय- १५ ऐन खारेज गर्ने

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

