अर्थमन्त्री वाग्लेले भने– फरक बजेट ल्याउँछौं, उदार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्छौं

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १७ गते ७:४९

१७ चैत, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगतको भन्दा फरक बजेट ल्याउने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीसँग हिजो साँझ भएको भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सो धारणा राखेका हुन् ।

‘बलियो सरकार बनेको छ । जनताको ठूलो आसा र भरोसा छ । हामी यो महत्त्वपूर्ण समय देशको उन्नतिका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छौं,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘निजी क्षेत्रले खोजेको राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भएको छ । अब आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने छ । हामी बजेटबाट केही फरक सम्बोधन गर्दैछौं ।’

उदार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रमुखी आर्थिक वातावरण बनाउने उनले बताए । उदारको नाममा छाडा हुन भने नदिइने उनले बताए ।

निजी क्षेत्रमुखी आर्थिक वातावरण बनाउन सरकार गठन भएको पहिलो दिन नै १५ वटा कानुन खारेज गरेको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘सरकार र हाम्रो पार्टी निजी क्षेत्रप्रति उदार र सहयोगी छ भन्ने सन्देश दिइसकेका छौं । हामी उदार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो तर उदारको अर्थ छाडा हुनलाई भने हामी नियमन गर्ने नै हो ।’

निजी क्षेत्रलाई इमानदारीपूर्वक उद्योग र व्यापार गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री वाग्लेले त्यसमा सरकारले दिल खोलेर सहयोग गर्ने बचन समेत दिए ।

नमूना औद्योगिक पार्क बनाउने र त्यसलाई सहजीकरण गर्न निजी क्षेत्रको मागमा अर्थमन्त्री वाग्लेले कुनै बहुराष्ट्रिय ठूलो कम्पनी वा त्यसको लगानी भित्राएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पहल थाल्न आग्रह गरे । त्यसमा सरकारले सबैखाले सहयोग गर्ने उनले बताए । ‘स्वदेशी, ठूला र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानीको सुरक्षामा सरकार प्रतिवद्ध छ । सबैखाले सहयोग हामी गर्छौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘लगानी गर्न तपाईंहरु उत्साहित हुनुस् । विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउनुस् ।’

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले
अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन पर्दैन : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णय- १५ ऐन खारेज गर्ने

वन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा बनाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री

अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि मुलुक सामु ठूला चुनौतीहरू छन् : अर्थमन्त्री

अर्थतन्त्र सही ढंगले चल्न सही सूचना प्रवाह आवश्यक : अर्थमन्त्री खनाल

आगामी एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने गरी काम गरौं : अर्थमन्त्री खनाल

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

संगीत मनको औषधि

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

