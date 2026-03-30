अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन पर्दैन : अर्थमन्त्री

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रतिनिधिसँगको भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् ।

अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १५:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन, कामकाजमा लाइन लाग्न र थुनिनु नपर्ने आश्वासन दिएका छन्।
  • वाग्लेले भने, \'म घुस खान आएको होइन, कसैलाई खान पनि दिन्न\' र आर्थिक बेइमानीमा सरकार निर्मम हुने चेतावनी दिए।

१६ चैत, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन, कामकाजमा लाइन लाग्न र थुनिनु नपर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रतिनिधिसँगको भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् । उनले लगानी र रोजगारी बढाउन अनुरोध गरे ।

‘म घुस खान आएको होइन, कसैलाई खान पनि दिन्न,’ वाग्लेले भने, ‘म अर्थतन्त्रको जहाज मोडेर देशलाई नयाँ गतिमा लैजान आएको हुँ ।’

अब निजी क्षेत्रले दु:ख पाउन नपर्ने भन्दै उनको भनाइ छ । ‘हामी तपाईंहरूको सहयात्री हौं, अब घुस खुवाउन पर्दैन, लाइन लाग्न पर्दैन, निजी क्षेत्रका मानिस थुनिनु पर्दैन,’ उनले भने ।

आर्थिक बेइमानीमा अब आर्थिक जरिबानामा जाने योजना रहेको भन्दै उद्योगी–व्यापारी थुनिनु नपर्ने उनले स्पष्ट पारे । तर, राज्य साथी र सहयात्री बन्दा निजी क्षेत्र पनि बेइमान नहोला भन्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । नियोजित बेइमानी कसैले गर्छ भने त्यसमा सरकार निर्मम हुने उनको चेतावनी उनले दिए ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले निजी क्षेत्र
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णय- १५ ऐन खारेज गर्ने

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णय- १५ ऐन खारेज गर्ने
वन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा बनाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री

वन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा बनाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री
अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि मुलुक सामु ठूला चुनौतीहरू छन् : अर्थमन्त्री

अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि मुलुक सामु ठूला चुनौतीहरू छन् : अर्थमन्त्री
अर्थतन्त्र सही ढंगले चल्न सही सूचना प्रवाह आवश्यक : अर्थमन्त्री खनाल

अर्थतन्त्र सही ढंगले चल्न सही सूचना प्रवाह आवश्यक : अर्थमन्त्री खनाल
आगामी एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने गरी काम गरौं : अर्थमन्त्री खनाल

आगामी एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने गरी काम गरौं : अर्थमन्त्री खनाल
चुनावलाई मितव्ययी बनाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री

चुनावलाई मितव्ययी बनाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री

