देशले ३६ वर्षको प्रधानमन्त्री र ५० वर्षको अर्थमन्त्री पाउनु ठूलो परिवर्तन हो : वाग्ले

२०८३ वैशाख २१ गते १३:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा अभूतपूर्व पुस्तान्तरण भएको भन्दै निजी क्षेत्रले कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
  • उहाँले ३६ वर्षका प्रधानमन्त्री र आफू ५० वर्षका सबैभन्दा वृद्ध मन्त्री हुनु मुलुकमा ठूलो परिवर्तनको संकेत भएको उल्लेख गर्नुभयो।
  • अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रशासनिक बिचौलिया प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारमाथि सरकार निर्मम हुने र पहुँचभित्रको काम गर्ने संस्कृतिको अन्त्य भएको बताउनुभयो।

२१ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा अभूतपूर्व पुस्तान्तरण भएको भन्दै अब निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ३६ वर्षका प्रधानमन्त्रीले देश हाँक्नु र ५० वर्षका आफू मन्त्रिमण्डलको सबैभन्दा ‘वृद्ध’ सदस्य हुनुले मुलुकमा ठूलो परिवर्तनको संकेत गरेको बताए ।

‘चार–पाँच महिना अगाडि पनि कल्पना गर्नुभएको थियो यो देशमा ३६ वर्षका प्रधानमन्त्रीले दमदारसित यो देशलाई हाक्नुहुन्छ भन्नेकुरा कसैले कल्पना गर्नुभएको थियो ? भर्खर ५० नाघेको अर्थमन्त्री यो क्याबिनेटको सबैभन्दा वृद्ध सदस्य भनेर कसैले कल्पना गर्नुभएको थियो ? हामी त ८० वर्ष नपुगी हैन मन्त्री, प्रधानमन्त्री, वरिष्ठ नेता के–के के–के भन्ने त हुँदैन भन्या थियौं नि । यो त ठूलो परिवर्तन हो नि,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक संयन्त्रमा रहेको बिचौलिया प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारमाथि बर्तमान सरकार अझ निर्मम हुने पनि बताए ।

पहुँच र भनसुनका आधारमा मात्र काम हुने संस्कृतिको अब अन्त्य भएको समेत उनको भनाइ छ ।

‘यो देश बनाउनको लागि निजी क्षेत्र बिना हामी सक्दै सक्दैनौं र अलिकति प्राइभेट सेक्टरको माइन्डसेट र एप्रोचमा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । र मैले त्यहाँ भनेको थिएँ कि धेरै उद्यमी व्यवसायीहरूलाई हाम्रो यो डिस्क्रेसन ओरिएन्टेड ब्युरोक्रेसी, रेगुलेटरीको यो कर्क्यापले गर्दा खेरी इमानदार पूर्वक उद्यम व्यवसाय गर्छु भन्नलाई लगभग असम्भव बनाइदिएको छ,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने– फरक बजेट ल्याउँछौं, उदार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्छौं

अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउन पर्दैन : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णय- १५ ऐन खारेज गर्ने

वन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा बनाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री

अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि मुलुक सामु ठूला चुनौतीहरू छन् : अर्थमन्त्री

अर्थतन्त्र सही ढंगले चल्न सही सूचना प्रवाह आवश्यक : अर्थमन्त्री खनाल

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

