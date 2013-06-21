अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि मुलुक सामु ठूला चुनौतीहरू छन् : अर्थमन्त्री

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते १२:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मुलुकका आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि अर्थतन्त्रका ठूला चुनौतीहरू रहेको बताएका छन्।
  • उनले बैंकमा रहेको निष्क्रिय पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु प्रमुख समस्या भएको बताए।
  • मध्यपूर्व र खाडी संकटले आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध र मूल्यवृद्धि हुनसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै द्रुत निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

४ चैत, काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक देखिएपछि मुलुकका सामु ठूला चुनौतीहरू रहेको बताएका छन् ।

नागरिक लगानी कोषको ३६औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई बुधवार सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खनालले मुलुकका समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि अर्थतन्त्रका सामु अझै ठूला चुनौतीहरू रहेको बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार बैंकमा रहेको ठूलो परिमाणको निष्क्रिय पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या बनेको छ ।

मध्यपूर्व र खाडी मुलुकमा देखिएको संकटका कारण नेपालको आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुने र आयातित वस्तुको मूल्य बढ्नसक्ने सम्भावना रहेको पनि उनले बताए । यसले औद्योगिक उत्पादनको लागत बढाएर समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्नसक्ने भन्दै त्यसप्रति सबै पक्ष सचेत हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यस्तो परिस्थितिमा केही विषयमा द्रुत गतिले निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि अर्थमन्त्री खनालले औंल्याए ।

अर्थमन्त्री खनालले मुलुक अहिले सरकार परिवर्तनको संघारमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले शक्तिशाली बहुमतसहित आउने नयाँ सरकारले वाह्य क्षेत्रबाट उत्पन्न चुनौतीलाई सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

Hot Properties

अर्थतन्त्र सही ढंगले चल्न सही सूचना प्रवाह आवश्यक : अर्थमन्त्री खनाल

आगामी एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने गरी काम गरौं : अर्थमन्त्री खनाल

चुनावलाई मितव्ययी बनाउनुपर्छ : अर्थमन्त्री

सही तथ्यांकले मात्रै असल नीति निर्माण गर्न सकिन्छ : अर्थमन्त्री

२१ फागुनमै चुनाव हुन्छ, कत्ति पनि शंका नगर्नुस् : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्रीले गरे क्षतिग्रस्त बुटवल उपमहानगर भवनको अवलोकन

