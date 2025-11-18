+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

२१ फागुनमै चुनाव हुन्छ, कत्ति पनि शंका नगर्नुस् : अर्थमन्त्री

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ९ गते १८:१७
फाइल तस्वीर

९ पुस, विराटनगर । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले २१ फागुनमा नै निर्वाचन हुने दाबी गरेका छन् ।

विराटनगरको आर्थिक र व्यापारिक गतिविधिमा नयाँ ऊर्जा भर्ने उद्देश्यका साथ मोरङ उद्योग व्यापार संघको आयोजना गरेको ‘विराट ट्रेड एक्स्पो २०२५’ को उद्घाटन गर्दै उनले निर्वाचन हुनेमा शंका नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।

‘बरु हाम्रा छिमेकी दुइटा मुलुकका उच्च स्तरका अधिकृतहरूले आशंका गर्दैनन्, मैले उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्दाखेरि तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ,’ उनले भने,‘ हाम्रो यहाँ आन्तरिक रूपमा आशंका गर्छन् । तर मलाई खुसी के लाग्छ भने आशंका र हल्ला चाहिँ हामीकहाँ सत्य हुँदैनन् । २३ भदौमा त्यस्तो होला भनेर कसैले हल्ला फैलाएको थियो, हल्ला नफैलिएको घटना घट्यो । २४ भदौको २ बजे सरकार ढल्ला भनेर कसैले हल्ला फैलाएको थियो ५ महिनाअघि । यो अहिले हल्ला फैलाएको हुनाले, हुँदैन कि भनेको हुनाले २१ फागुनमै चुनाव हुन्छ, कत्ति पनि शंका नगर्नुस् ।’

२१ फागुनको निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवं समर्थन जुटिसकेको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री खनालले संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि सिंहदरबारमा केन्द्रित शक्ति र अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

खनालले संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी र शक्ति केन्द्रमै राख्न खोज्नु संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताए ।

‘सफल संघीयता भएका मुलुकहरूमा संघीय मन्त्रीहरू आफैँ मेयर वा प्रदेश मन्त्रीहरूकहाँ पुग्छन्,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ भने अधिकार केन्द्रमै राख्ने प्रवृत्ति छ । अब कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रालयले एकमुष्ट प्रदेशमा पठाउने र प्रदेशले स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

‘असल संघीय व्यवस्था भएका मुलुकमा त्यस्तै हुन्छ । संघीय मन्त्रीले ज्ञापन पत्र बुझाउनलाई मेयर कहाँ र प्रदेश अथवा स्टेटका मन्त्रीहरूकहाँ जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘डेनमार्कमा मैले देख्या छु । संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले नगरपालिकाले राजस्वको शेयर पर्याप्त हामीलाई दिएनौ, तिमीहरूले दिनुपर्‍यो भनेर ज्ञापन पत्र बुझाउन जान्छन् ।’

१९ पुससम्म सञ्चालन हुने एक्स्पोमा घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगका उत्पादनहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । एक्स्पोमा जम्मा २३० वटा स्टलहरू रहेका छन् । प्रदर्शनीमा कृषिजन्य वस्तु, औद्योगिक सामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको स्टल राखिएको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अर्थमन्त्रीले गरे क्षतिग्रस्त बुटवल उपमहानगर भवनको अवलोकन

अर्थमन्त्रीले गरे क्षतिग्रस्त बुटवल उपमहानगर भवनको अवलोकन
चुनावको विकल्प खोज्नु हुन्न : अर्थमन्त्री

चुनावको विकल्प खोज्नु हुन्न : अर्थमन्त्री
जातीय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पत्ति : मन्त्री खनाल

जातीय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पत्ति : मन्त्री खनाल
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्नु राम्रो होइन : अर्थमन्त्री खनाल

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घट्नु राम्रो होइन : अर्थमन्त्री खनाल
निर्वाचन सार्नु भनेको मुलुकलाई अनिश्चयको दिशामा लैजानु हो : अर्थमन्त्री

निर्वाचन सार्नु भनेको मुलुकलाई अनिश्चयको दिशामा लैजानु हो : अर्थमन्त्री
खानी उत्खनन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ : अर्थमन्त्री

खानी उत्खनन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ : अर्थमन्त्री

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित