बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

डा. ओजस्वी शेरचन र डा. अंकिता ठाकुरको जीवनमा पनि यस्तै मोड आयो, जसले उनीहरूलाई अचानक समाज र देशका मुद्दामा बोल्ने ठाउँमा पुर्‍यायो ।

पुष्पराज चौलागाईं पुष्पराज चौलागाईं
२०८२ चैत २ गते २१:५०
डा. ओजस्वी शेरचन र डा. अंकिता ठाकुर ।
२ फागुन, काठमाडौं । मानिसको जीवनमा कहिलेकाहीँ अनपेक्षित मोड आउँछ । डा. ओजस्वी शेरचन र डा. अंकिता ठाकुरको जीवनमा पनि यस्तै मोड आयो, जसले उनीहरूलाई अचानक समाज र देशका मुद्दामा बोल्ने ठाउँमा पुर्‍यायो ।

डाक्टरद्वय अंकिता र ओजस्वीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिक सांसद बनेर प्रतिनिधिसभाको यात्रा तय गरे ।

अनुसन्धान र चिकित्सा सेवामा केन्द्रित रहेकी ओजस्वी अब नीति निर्माणको थलोमा पुगेकी छिन् । काठमाडौंमा जन्मिएकी डा. ओजस्वीको बाल्यकालदेखि नै अध्ययनप्रति गहिरो रुचि थियो । उनले भारतको कालिम्पोङस्थित सेन्ट जोसेफ कन्भेन्टबाट कक्षा १० सम्म गरेकी हुन् । त्यसपछि काठमाडौं फर्केर युनिभर्सल एकेडेमीबाट प्लस टु गरिन् ।

सन् २००८ मा नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलबाट एमबीबीएस सकेकी डा. ओजस्वीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट सन् २०१४ मा बायोकेमेस्ट्रीमा विशेषज्ञता हासिल गरिन् ।

अध्ययन सकेपछि ओजस्वीले करिब एक दशकसम्म बीपी प्रतिष्ठानमा काम गरिन् । अनुसन्धान, अध्यापन र अस्पतालको वातावरणमा बिताएको समयले उनलाई चिकित्सा क्षेत्रको व्यावहारिक अनुभव दिलायो ।

पछि उनी काठमाडौं फर्किइन् । नेपाल मेडिकल कलेजमा अध्यापन तथा अनुसन्धानमा संलग्न भइन् । अहिले ओजस्वी मेडिकल कलेजको बायोकेमेस्ट्री विषयकी एसोसिएट प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत छिन् ।

चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान र प्रयोगशालामा केन्द्रित उनको करिअर दुई दशकभन्दा बढी समय निरन्तर अगाडि बढिरह्यो ।

समाजसेवामा पनि सक्रिय उनी ‘मिसेस नेपाल कल्चर २०२३’ विजेतासमेत हुन् ।

व्यक्तिगत जीवनमा पनि उनी चिकित्सा क्षेत्रमै आबद्ध परिवारकी सदस्य हुन् । उनका श्रीमान् डा. कुञ्जन शेर्पा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका उपाध्यक्ष हुन् । उनका दुई छोरी छन् ।

राजनीतिमा प्रवेश गर्ने विषय भने सुरुमा योजना नभएको ओजस्वी बताउँछिन् ।

‘म सधैं आफ्नो मेडिकल लाइन, साइन्स र रिसर्चमै केन्द्रित भएर काम गर्ने मान्छे थिएँ । राजनीति गर्ने सोच पहिले थिएन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

तर, २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि उनको सोचमा परिवर्तन आयो । युवा आन्दोलनले राजनीतिकतर्फ सोच्न बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ ।

देशको नीति निर्माणमा विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी मानिसको सहभागिता आवश्यक भएको ओजस्वी बताउँछिन् ।

आफ्नो अनुभव, सिप र ज्ञानलाई देशका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले उनले सक्रिय राजनीति रोजेको उनी बताउँछन् ।

अस्पतालमा ‘डाक्टर साहेब’ भनेर चिनिने ओजस्वी अब संसद्‌मा ‘माननीय’का रूपमा उपस्थित हुने छिन् । तर भूमिका फेरिए पनि प्राथमिकता भने स्वास्थ्य र शिक्षाको नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ ।

‘स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, अस्पतालहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्ने र महामारी जस्ता चुनौतीका लागि तयार बनाउने विषयमा काम गर्न चाहन्छु,’ उनी भन्छिन् ।

डा. ओजस्वीको अर्को चिन्ता महामारी व्यवस्थापन हो । नेपालमा समय–समयमा डेंगु, फ्लु, कोभिड जस्ता महामारी देखिने गरेको छ ।

महामारी फैलिँदा अस्पतालहरू भरिभराउ हुने र स्वास्थ्य प्रणालीमा दबाब बढ्ने अवस्था आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा अन्य दीर्घरोगी बिरामीहरूको उपचार कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चुनौती देखिन्छ ।

‘महामारी आउँदा अस्पताल कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सीमित जनशक्तिमा पनि सेवा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति बनाउन केन्द्रित हुनेछु,’ डा. ओजस्वी भन्छिन् ।

डा. ओजस्वी शेरचन

५७ जना समानुपातिक सांसदमध्ये पाँच नर्स पनि छन् । नर्स प्रभा ढकाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरमा अप्रेसन थिएटर नर्सका रूपमा काम गर्छिन् ।

यसैगरी, नर्स खिमा विक, निशा मेहता, कामिनी चौधरी र समिना मियाँ पनि समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेका छन् ।

त्यसैगरी, सानैदेखि सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय डा. अंकिता ठाकुर स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुभवलाई नीति निर्माणको गर्ने जिम्मेवारी पुगेकी छिन् । उनी दन्त चिकित्सक हुन् ।

अंकिता ले ललितपुरस्थित ज्ञान सिखा बोर्डिङ हाई स्कुलबाट विद्यालय शिक्षा पूरा गरिन् । स्कुल जीवनमै उनी नेतृत्व र रचनात्मक गतिविधिमा सक्रिय थिइन् ।

स्कुलका विभिन्न गतिविधिमा अग्रपंक्तिमा रहने उनी ‘फ्रेन्ड्स अफ जू’ नामक समूहको अध्यक्ष भएर पनि करिब ६ वर्ष काम गरिन् ।

बाल्यकालदेखि नै टेलिभिजन, रेडियो र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उनको उपस्थिति देखिन्थ्यो ।

त्यही सक्रियताले उनलाई सञ्चार क्षेत्रतर्फ पनि तान्यो । स्कुल पढ्दापढ्दै उनले विभिन्न मिडिया कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पाइन् ।

सेन्ट जेभियर्स कलेज प्लस टु अध्ययनका गरिन् । अंकिताको परिवारमा चिकित्सक र इन्जिनियर बन्ने परम्परा जस्तै थियो । परिवारको प्रेरणा र समाजसेवाको चाहनाले उनले चिकित्सा क्षेत्र रोजिन् ।

‘देश र समाजका लागि केही गर्ने चाहना मनैदेखि थियो,’ डा. अंकिता  भन्छिन्, ‘त्यही कारण मेडिकल क्षेत्रमा लागें ।’

उनले युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (यूसीएमएस) भैरहवाबाट दन्त चिकित्सा (बीडीएस) गरेकी छिन् । भैरहवामा पढ्दाको समय उनले स्थानीय टेलिभिजन र एफएममा उद्घोषकका रूपमा समेत काम गरिन् ।

त्यस्तै, कलेजमा रहेको करुणा च्यारिटी हेल्थ सोसाइटीमा सक्रिय भएर उनले धेरै सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिन् । उक्त संस्था गरिब तथा असहाय बिरामीको उपचारका लागि फन्ड संकलन गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको थियो । ‘हामीले चन्दा संकलन गरेर पैसा तिर्न नसक्ने बिरामीहरूको उपचार गराउँथ्यौँ,’ डा. अंकिता सम्झिन्छिन् ।

रक्तदान कार्यक्रम, सरसफाइ अभियान, वातावरण संरक्षण र विभिन्न सामाजिक गतिविधिमा पनि उनी निरन्तर सक्रिय रहिन् ।

डा. अंकिता ठाकुर

अध्ययन पूरा गरेपछि उनले दन्त चिकित्सकका रूपमा काम सुरु गरिन् । उनी ललितपुरको नोभा डेन्टल एन्ड एस्थेटिक क्लिनिककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् ।

चिकित्सा र सामाजिक सेवासँगै उनले सांस्कृतिक तथा व्यक्तित्व विकासका कार्यक्रमहरूमा पनि भाग लिइन् ।

सन् २०२३ मा आयोजित ‘मिसेस नेपाल कल्चर’ प्रतियोगितामा उनले सहभागिता जनाइन् । उक्त प्रतियोगितामा फर्स्ट रनर अप बन्न सफल भएकी थिइन् ।

उनको राजनीतिक यात्रा भने विवाहपछि सुरु भयो । उनका ससुरा लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय थिए । उनी जसपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत थिए ।

घरको वातावरण र ससुराको मार्गदर्शनले राजनीतितर्फ आकर्षित गरेको उनी बताउँछिन् ।

‘राजनीति घरमै देखेर सिकेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘अब नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने सन्देशबाट प्रेरित भएर राजनीतिमा आए ।’

अब उनी संसदमा पुगेर स्वास्थ्य नीति, सामाजिक न्याय र महिलाको अधिकारका विषयमा आवाज उठाउने तयारीमा छन् ।

मधेशका धेरै महिलाहरू अझै पनि अवसर र पहुँचबाट वञ्चित छन् ।

महिलालाई घरको चार पर्खालबाट बाहिर ल्याएर नेतृत्वमा पुर्‍याउने काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विशेषतः मधेश क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने उनी मधेशको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँछिन् ।

‘म मधेशकी छोरी र बुहारीको हैसियतले मधेशको महिलाको आवाज उठाउँछु,’ डा. ठाकुर भन्छिन् ।

नेपालको संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर डा. लेखजंग थापा, डा. तोसिमा कार्की, जनस्वास्थ्यविज्ञ आनन्दबहादुर चन्द, दृष्टिरोग विशेषज्ञ दीपककुमार साह, डा. शम्भुकुमार यादव र स्वास्थ्य स्वयंसेविका आशा झा सांसदका रूपमा प्रवेश गरेका छन् ।

उनीहरू सबै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट जित हासिल गरेका हुन् ।

पुष्पराज चौलागाईं

अनलाइनखबरमा आबद्ध चौलागाईं स्वास्थ्य विटमा कलम चलाउँछन् ।

मेडिकल काउन्सिलले तोक्यो फेलोसिप गर्ने चिकित्सकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक

मेडिकल काउन्सिलले तोक्यो फेलोसिप गर्ने चिकित्सकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक
सरकारी मेडिकल कलेजमा डाक्टर पढ्न युवकले काटे आफ्नै खुट्टा

सरकारी मेडिकल कलेजमा डाक्टर पढ्न युवकले काटे आफ्नै खुट्टा
राजनीतिमा डाक्टरको संलग्नता : कति सही कति गलत ?

राजनीतिमा डाक्टरको संलग्नता : कति सही कति गलत ?
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
डाक्टरमुखी निर्णयले बदनाम मेडिकल काउन्सिल : अबको निर्वाचनले जित्ला विश्वास ?

डाक्टरमुखी निर्णयले बदनाम मेडिकल काउन्सिल : अबको निर्वाचनले जित्ला विश्वास ?
ब्रान्डेड औषधि प्रेस्क्रिप्सन गर्दा डाक्टरलाई बोनस र भ्रमण

ब्रान्डेड औषधि प्रेस्क्रिप्सन गर्दा डाक्टरलाई बोनस र भ्रमण

