+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्न युवकले काटे आफ्नै खुट्टा

२०८२ माघ ११ गते १८:२७ २०८२ माघ ११ गते १८:२७

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्न युवकले काटे आफ्नै खुट्टा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उत्तर प्रदेशका २३ वर्षीय सुरज भास्करले सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्न पाउने आशाले आफ्नो खुट्टा काटेका छन्।

डाक्टरलाई समाजमा प्रतिष्ठित पेशा मानिन्छ । त्यसैले आफ्ना सन्तानलाई डाक्टर बनाउने सपना धेरै अभिभावकको हुन्छ । धेरै विद्यार्थीहरूले सानै उमेरदेखि डाक्टर बन्ने सपना बुनिरहेका हुन्छन् ।

सपना देख्न जति सजिलो छ, डाक्टरी पढ्न त्यत्तिकै मुस्किल छ । पढाइमा अब्बल हुनु त पर्छ नै तर यसका लागि लाग्ने मोटो रकम डाक्टर बन्ने सपना पालेका हरकोहीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । सरकारी छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर निःशुल्क पढ्न प्रतिस्पर्धा धेरै हुन्छ ।

डाक्टर बन्न संघर्षरत भारतका एक युवकले सरकारी मेडिकल कलेजमा पढ्न अनौठो हर्कत गरेका छन् ।

उत्तर प्रदेशका ती युवकले एमबीबीएस अध्ययनका लागि आफूलाई अपांगताको पार्न आफ्नै खुट्टा काटेको विषयले भारतमा निकै चर्चा पाएको छ ।

जैनपुर जिल्लाको खलीलपुर गाउँ निवासी २३ वर्षीय सुरज भास्करले सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्न पाउने आशाले आफ्नो खुट्टा काटेका हुन् ।

प्रहरीले २१ जनवरीमा यो घटना सार्वजनिक गरेको थियो ।

इन्डियन एक्सप्रेसका प्रकाशित खबरअनुसार सुरजका दाइ आकाश भास्कर १८ जनवरी आइतबारको दिन प्रहरीकहाँ उजुरी गर्न पुगे । उनले प्रहरीलाई भने, ‘मेरो भाइ सुरजमाथि अज्ञात समूहले आक्रमण गरी बेहास् बनायो र खुट्टा समेत काटिदियो ।’

उनको बयानअनुसार बिहान ५ बजेतिर एक समूहले घरमै छिरेर सुरजमाथि आक्रमण गरेको थियो । खुट्टा समेत काटिदियो । बेहास् अवस्थामा रहेका भाइलाई तुरुन्त अस्पताल पुर्‍याएर आफू प्रहरीमा उजुरी गर्ने आएको उनले प्रहरीसमक्ष बताए ।

आकाशको भनाइका आधारमा प्रहरीले रिपोर्ट दर्ता गर्‍यो । अनि घटनामाथि अनुसन्धान सुरु भयो । अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले खुट्टा काटिएका सुरजको बयान लियो । उसको बयानमाथि प्रहरीलाई शंका लाग्यो ।

घटना घटेको भनेको घरमा गएर प्रहरीले निरीक्षण गर्‍यो । उनको घरमा जबरजस्ती कोही भित्र छिरेको कुनै प्रमाण प्रहरीले फेला पारेन ।

त्यत्रो चोट लाग्दा धेरै रगत बगेको हुनुपर्ने त्यो खालको कुनै चिह्न पनि भेटिएन ।

प्रहरीले उनको फोन जाँच गर्‍यो । उनीसँग धेरै सम्पर्क भइरहने एक युवतीसँग प्रहरीले बयान लियो । यसपछि प्रहरीलाई झन शंका बढ्यो ।

प्रहरीले उनको डायरीको फेला पार्‍यो जसमा उनले लेखेका थिए, ‘म २०२६ मा एमबीबीएस डाक्टर बन्नेछु।’

एमबीबीएस अध्ययनका लागि लिइने प्रवेश परीक्षा(निट) दिँदा यसअघि उनले दुई पटकसम्म सरकारी कलेजमा नाम निकाल्न सकेनन् । यो कुराले उनी निकै मानसिक तनावमा थिए ।

पहिलेदेखि नै सुरजको हातमा थोरै समस्या थियो । यही देखाएर उनले आफूलाई अपांगताको प्रमाणपत्र दिन माग गरेका थिए । उनको समस्या अपांगताको प्रमाणपत्र दिनुपर्नेसम्मको नभएका भनी पाउन सकेका थिएनन् ।

यी सबै प्रमाण भेला पारेपछि प्रहरीले उनको घरमा थप खानतलासी गर्दा बेहोस् बनाउने सुई फेला पार्‍यो । बेहोस् गराउने सुई लगाएर घर बनाउँदा प्रयोग गरिने ग्राण्डर मेसिनले बायाँ खुट्टाको बीच भागमा काटेको कुरा प्रहरीले अनुसन्धानबाट पत्ता लगायो ।

हाल उनी एक निजी मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहेका छन् । उनलाई कुन अपराधको कसुरमा सजाय दिन भनेर प्रहरीले परामर्श गरिरहेको छ ।

एमबीबीएस डाक्टर
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्न युवकले काटे आफ्नै खुट्टा

सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्न युवकले काटे आफ्नै खुट्टा

स्वास्थ्य बीमामा व्यापक दुरुपयोग भएको छ, कडाइ गरिन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री

स्वास्थ्य बीमामा व्यापक दुरुपयोग भएको छ, कडाइ गरिन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ? डाक्टरलाई ६ प्रश्न र त्यसको जवाफ

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ? डाक्टरलाई ६ प्रश्न र त्यसको जवाफ

बीमा बन्द भएपछि बिरामीको बिलौना- उपचार गर्न सक्दिनँ, अब घरै फर्किन्छु

बीमा बन्द भएपछि बिरामीको बिलौना- उपचार गर्न सक्दिनँ, अब घरै फर्किन्छु

हृदयघात जस्तै एक्कासी मृत्यु गराउन सक्ने ‘एरिथमिया’ रोग के हो ?

हृदयघात जस्तै एक्कासी मृत्यु गराउन सक्ने ‘एरिथमिया’ रोग के हो ?

डा. अनिल भट्टराई

डा. अनिल भट्टराई सहप्राध्यापक तथा कार्डियोभास्कुलर सर्जन

समग्र स्वास्थ्यको आधार, मुख स्वास्थ्य

समग्र स्वास्थ्यको आधार, मुख स्वास्थ्य

ट्रेन्डिङ

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
‘सासै फेर्न नसकेर ढलें, होसमा आउँदा देब्रे हात काटिएको रहेछ’

‘सासै फेर्न नसकेर ढलें, होसमा आउँदा देब्रे हात काटिएको रहेछ’
प्रधानमन्त्रीका श्रीमान् सुवेदीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिँदै

प्रधानमन्त्रीका श्रीमान् सुवेदीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिँदै
मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा.कुन्जाङ शेर्पा विजयी, सदस्यमा को-को ?

मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा.कुन्जाङ शेर्पा विजयी, सदस्यमा को-को ?
सागपातमै विषादीको मात्रा धेरै, कसरी स्वस्थ रहने ?

सागपातमै विषादीको मात्रा धेरै, कसरी स्वस्थ रहने ?

वेबस्टोरिज

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories

फिचर

सबै
सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्न युवकले काटे आफ्नै खुट्टा
स्वास्थ्य समाचार

सरकारी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्न युवकले काटे आफ्नै खुट्टा

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ? डाक्टरलाई ६ प्रश्न र त्यसको जवाफ
पायल्स, फिसर, फिस्टुला

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ? डाक्टरलाई ६ प्रश्न र त्यसको जवाफ

हृदयघात जस्तै एक्कासी मृत्यु गराउन सक्ने ‘एरिथमिया’ रोग के हो ?
मुटु रोग (उच्च रक्तचाप)

हृदयघात जस्तै एक्कासी मृत्यु गराउन सक्ने ‘एरिथमिया’ रोग के हो ?

डा. अनिल भट्टराई

डा. अनिल भट्टराई सहप्राध्यापक तथा कार्डियोभास्कुलर सर्जन
समग्र स्वास्थ्यको आधार, मुख स्वास्थ्य
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य

समग्र स्वास्थ्यको आधार, मुख स्वास्थ्य

राजनीतिमा डाक्टरको संलग्नता : कति सही कति गलत ?
स्वास्थ्य समाचार

राजनीतिमा डाक्टरको संलग्नता : कति सही कति गलत ?

डा. विकास पौडेल

डा. विकास पौडेल छाला, यौन तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशकमा डा.अनुप बास्तोला
स्वास्थ्य समाचार

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशकमा डा.अनुप बास्तोला