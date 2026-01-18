+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशकमा डा.अनुप बास्तोला

२०८२ माघ ८ गते १४:३८ २०८२ माघ ८ गते १४:३८

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशकमा डा.अनुप बास्तोला

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डा. अनुप बास्तोलालाई टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशकमा नियुक्त गरिएको छ।

८ माघ, काठमाडौं । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशकमा डा.अनुप बास्तोला नियुक्त भएका छन् । डा.बास्तोलालाई टेकु अस्पताल पठाउने निर्णय केही दिनअघि नै गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा.सुधा शर्माले जानकारी दिइन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तानेर फाजिलमा राखिएका बास्तोलालाई अनुभव अनुसारको जिम्मेवारी दिएर टेकु पठाइएको मन्त्री शर्माले बताइन् ।

‘लामो समय टेकु अस्पतालमा काम गरेर अनुभव बटुल्नुभएको डा.अनुपलाई मन्त्रालयमा ल्याएर फाजिलमा राखिएको थियो । हामीले उहाँलाई अनुभव अनुसारको जिम्मेवारी दिएर पठाएका छौँ’ मन्त्री शर्माले भनिन् ।

यसअघि यस अस्पतालको निर्देशक रहेका डा. युवानिधि बसौलालाई गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । डा.बसौलाको सरुवा भएपछि रिक्त रहेको निर्देशक पदमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डा.बास्तोलालाई नियुक्त गरेको हो ।

लामो समय टेकु अस्पतालमै काम गरेको डा.बस्तोलाले कोराना कालमा बिरामीको उपचारमा अग्रपंतिमा खटिएर चर्चा कमाएका थिए । यससँगै २०७८ असारमा उनले अस्पताल निर्देशकको जिम्मेवारी समेत पाएका थिए ।

सरकार परिवर्तन भएपछि उनलाई सार्क क्षयरोग केन्द्रमा सरुवा गरिएको थियो ।

त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक महाशाखाको निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका उनलाई गतवर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

टेकु अस्पताल
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशकमा डा.अनुप बास्तोला

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशकमा डा.अनुप बास्तोला

सागपातमै विषादीको मात्रा धेरै, कसरी स्वस्थ रहने ?

सागपातमै विषादीको मात्रा धेरै, कसरी स्वस्थ रहने ?

दुईपांग्रे सवारी चढ्ने सबैले हेलमेट लगाए मृत्यु ३९ प्रतिशतसम्म घट्ने

दुईपांग्रे सवारी चढ्ने सबैले हेलमेट लगाए मृत्यु ३९ प्रतिशतसम्म घट्ने

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा डा. कृष्णप्रसाद पौडेल

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा डा. कृष्णप्रसाद पौडेल

डा. यशोदा रिजाललाई निलम्बन गर्ने निर्णयमा उच्च अदालतको अंकुश

डा. यशोदा रिजाललाई निलम्बन गर्ने निर्णयमा उच्च अदालतको अंकुश

भारतका स्वास्थ्यकर्मीमा निपाह भाइरस संक्रमण, नेपाल कति सुरक्षित ?

भारतका स्वास्थ्यकर्मीमा निपाह भाइरस संक्रमण, नेपाल कति सुरक्षित ?

डा. शेरबहादुर पुन

डा. शेरबहादुर पुन सरुवारोग विशेषज्ञ

ट्रेन्डिङ

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
‘सासै फेर्न नसकेर ढलें, होसमा आउँदा देब्रे हात काटिएको रहेछ’

‘सासै फेर्न नसकेर ढलें, होसमा आउँदा देब्रे हात काटिएको रहेछ’
प्रधानमन्त्रीका श्रीमान् सुवेदीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिँदै

प्रधानमन्त्रीका श्रीमान् सुवेदीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिँदै
मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा.कुन्जाङ शेर्पा विजयी, सदस्यमा को-को ?

मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा.कुन्जाङ शेर्पा विजयी, सदस्यमा को-को ?
सागपातमै विषादीको मात्रा धेरै, कसरी स्वस्थ रहने ?

सागपातमै विषादीको मात्रा धेरै, कसरी स्वस्थ रहने ?

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories

फिचर

सबै
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशकमा डा.अनुप बास्तोला
स्वास्थ्य समाचार

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशकमा डा.अनुप बास्तोला

सागपातमै विषादीको मात्रा धेरै, कसरी स्वस्थ रहने ?

सागपातमै विषादीको मात्रा धेरै, कसरी स्वस्थ रहने ?

दुईपांग्रे सवारी चढ्ने सबैले हेलमेट लगाए मृत्यु ३९ प्रतिशतसम्म घट्ने

दुईपांग्रे सवारी चढ्ने सबैले हेलमेट लगाए मृत्यु ३९ प्रतिशतसम्म घट्ने

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा डा. कृष्णप्रसाद पौडेल
स्वास्थ्य समाचार

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा डा. कृष्णप्रसाद पौडेल

डा. यशोदा रिजाललाई निलम्बन गर्ने निर्णयमा उच्च अदालतको अंकुश
स्वास्थ्य समाचार

डा. यशोदा रिजाललाई निलम्बन गर्ने निर्णयमा उच्च अदालतको अंकुश

भारतका स्वास्थ्यकर्मीमा निपाह भाइरस संक्रमण, नेपाल कति सुरक्षित ?
संक्रामक रोग (फ्लु, कोरोना भाइरस)

भारतका स्वास्थ्यकर्मीमा निपाह भाइरस संक्रमण, नेपाल कति सुरक्षित ?

डा. शेरबहादुर पुन

डा. शेरबहादुर पुन सरुवारोग विशेषज्ञ