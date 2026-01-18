News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- डा. अनुप बास्तोलालाई टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशकमा नियुक्त गरिएको छ।
८ माघ, काठमाडौं । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशकमा डा.अनुप बास्तोला नियुक्त भएका छन् । डा.बास्तोलालाई टेकु अस्पताल पठाउने निर्णय केही दिनअघि नै गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा.सुधा शर्माले जानकारी दिइन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तानेर फाजिलमा राखिएका बास्तोलालाई अनुभव अनुसारको जिम्मेवारी दिएर टेकु पठाइएको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
‘लामो समय टेकु अस्पतालमा काम गरेर अनुभव बटुल्नुभएको डा.अनुपलाई मन्त्रालयमा ल्याएर फाजिलमा राखिएको थियो । हामीले उहाँलाई अनुभव अनुसारको जिम्मेवारी दिएर पठाएका छौँ’ मन्त्री शर्माले भनिन् ।
यसअघि यस अस्पतालको निर्देशक रहेका डा. युवानिधि बसौलालाई गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । डा.बसौलाको सरुवा भएपछि रिक्त रहेको निर्देशक पदमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डा.बास्तोलालाई नियुक्त गरेको हो ।
लामो समय टेकु अस्पतालमै काम गरेको डा.बस्तोलाले कोराना कालमा बिरामीको उपचारमा अग्रपंतिमा खटिएर चर्चा कमाएका थिए । यससँगै २०७८ असारमा उनले अस्पताल निर्देशकको जिम्मेवारी समेत पाएका थिए ।
सरकार परिवर्तन भएपछि उनलाई सार्क क्षयरोग केन्द्रमा सरुवा गरिएको थियो ।
त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक महाशाखाको निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका उनलाई गतवर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
