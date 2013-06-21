क्रूरताको यो हद, गंगबुमा कुकुरलाई यातना दिएर जिउँदै गाडियो

घटनाबारे उजुरी दिएपछि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको नयाँबजार प्रहरी चौकीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

1Comments
Shares
सुमित्रा लुइटेल सुमित्रा लुइटेल
२०८२ चैत २ गते १५:०८

अवोध पशुप्राणीमाथि हदसम्म क्रुरता हुन्छ ? गंगबुको घटनाले बताउँछ ।

घटना, गत शनिबारको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका–२६ बसपार्क नजिक भाडामा बस्ने ललित राना, राधिका श्रेष्ठ र रुपा ढुंगेलसहित चार जनाले कुकुरलाई बाँधेर घरभित्र पुर्‍याउँछन् । तिनीहरूले घाँटीमा बाँधेको कुकुरलाई निर्ममतासाथ कुटपिट गर्छन् । सख्त घाइते कुकुरलाई खाल्डोमा खनेर पुरिदिन्छन् ।

कुकुरलाई कुटीकुटी मारेर जिउँदै पुरेको यो घटनाको भिडियो अहिले सामाजिक देखिन्छ । कुकुरमाथि कुटपिट गरेको भिडियो बाहिरिएपछि उद्धारकर्मीहरू त्यस घरमा पुगेका थिए । घरको कम्पाउन्डभित्रै कुकुर पुरिएको अवस्थामा फेला परेको उनीहरूले बताए ।

‘कुकुरलाई बाँधेर कुट्दै जिउँदै पुरिएको रहेछ’ विश्वराम कार्कीले भने, ‘किन यसो गरिएको भनी सोधीखोजी गर्दा कुनै जवाफ पाइएनँ ।’

उजुरीपछि कुकुर मार्नेहरू समातिए

कार्कीका अनुसार घटनाबारे उजुरी दिएपछि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको नयाँबजार प्रहरी चौकीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा ललिता राना, राधिका श्रेष्ठ र रुपा ढुंगेल रहेका छन् भने घरधनी जगन्नाथ श्रेष्ठ भने घटनापछि सम्पर्कमा नआएको बताइएको छ ।

हाल पक्राउ परेकाहरूलाई प्रहरी चौकीमै राखिएको र आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ । पशु अधिकारकर्मीहरूले भने घटनामा संलग्न सबैलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

कुकुर मार्नेलाई के हुन्छ कानुनी सजाय ?

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद २७ मा पशुपक्षी सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ । संहिताको दफा २९० मा ‘कसैले कुनै पशुपक्षीलाई कुटी, हिर्काइ वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाइ तथा सामर्थ्य भन्दा बढी दौडाइ वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य कुनै कारणबाट काम गर्न असमर्थ भएकालाई काममा लगाई वा हानिकारक वस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आफूले पालेको पशुपंक्षी रोगी वा वृद्ध भएका कारणले सार्वजनिक रूपमा छाड्न वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रूर व्यवहार गर्न नहुने’ उल्लेख छ ।

उक्त कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । संहिताको दफा २८९ मा त्यस्ता पशु मारेमा तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । अंगभंग गराएमा ६ महिनासम्म कैद हुन्छ । रोगी तथा वृद्ध पशुहरुलाई सार्वजनिक स्थानमा छाड्न नहुने र यस्तो कार्य गरेमा तीन महिना कैद र पाँच हजार जरिवानाको व्यवस्था छ ।

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?
रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए
‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट
कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !
तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

