एप्पलले किन्यो भिडियो एडिटिंग सफ्टवेयर ‘मोसन भीएफएक्स’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते १७:४७

प्रविधि क्षेत्रको दिग्गज कम्पनी एप्पलले भिडियो सम्पादनमा प्रयोग हुने प्लग–इन्स र टेम्प्लेटहरू निर्माण गर्ने चर्चित कम्पनी ‘मोसन भीएफएक्स’ खरिद गरेको छ ।

सोमबार सार्वजनिक गरिएको यस सम्झौताको वित्तीय विवरण भने गोप्य राखिएको छ । पोल्याण्डको वार्सामा मुख्यालय रहेको यो कम्पनीले विगत १५ वर्षदेखि एप्पलको ‘फाइनल कट प्रो’ का लागि उच्च गुणस्तरका भिजुअल इफेक्टहरू बनाउँदै आएको थियो ।

एप्पलले आफ्नो ‘सर्भिस’ व्यवसायलाई विस्तार गर्ने रणनीतिका साथ यो कदम चालेको देखिन्छ ।

यसै वर्षको जनवरीमा एप्पलले ’क्रिएटर स्टुडियो’ नामक नयाँ सब्सक्रिप्सन प्याकेज सुरु गरेको थियो, जसमा फाइनल कट प्रो, लजिक प्रो र पिक्सेलमेटर प्रो जस्ता एपहरू समावेश छन् ।

मोसन भीएफएक्सको प्रविधिलाई अब एप्पलले यही प्याकेजमा एकीकृत गर्ने सम्भावना छ ।

यसले गर्दा भिडियो सम्पादकहरूका लागि एप्पलको प्लेटफर्म अझ आकर्षक बन्ने र यसले सिधै ‘एडोबी प्रिमियर प्रो’ सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

एप्पलको कुल आम्दानीमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा अहिले २६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

शक्तिशाली आइफोन १८ सिरिजको तयारीमा एप्पल, यी हुनेछन् फिचर्स

एप्पलको आम्दानीमा कीर्तिमान, ३ महिनामै कमायो डेढ खर्ब डलर

आइफोन प्रयोगकर्ताको बैंक खातामा एप्पलले किन पठाउँदैछ १४ अर्ब ?

एप्पल र गुगल सम्झौतामा के छ ?

एप्पलको एआई रणनीति २०२६ मा सफल हुने संकेत

एप्पलमाथि इटालीमा साढे १६ अर्ब जरिवाना, यस्तो छ कारण

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
