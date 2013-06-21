रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरु दल खस्किए

रास्वपा पार्टी नै लोकप्रिय, बाँकी दलका उम्मेदवार

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०८२ फागुन ३० गते ९:५९

३० फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारले धेरै मत पाउँछ कि पार्टीले ? यसको यकिन जवाफ छैन । २१ फागुनमा भएको मतदानमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारहरूले पाएको मत र समानुपातिकतर्फ दलहरूको मत एकनाशको छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), श्रम संस्कृति पार्टी (श्रसंपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उम्मेदवारले भन्दा पार्टीले समानुपातिकमा पाएको मत धेरै छ । तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवारले पाएको भन्दा समानुपातिकमा प्राप्त मत कम छ ।

१२५ क्षेत्रमा जित्न सफल रास्वपाले देशभरी १६३ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ उनीहरूले पाएका मत ४५ लाख ८७ हजार ९९५ छ । जबकि रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ५१ लाख ८३ हजार ४९३ मत प्राप्त गरेको छ ।

राप्रपा र श्रसंपाका उम्मेदवारहरूले पाएको मतभन्दा समानुपातिकतर्फ पाएको मत बढी छ । श्रसंपाले प्रत्यक्षतर्फ १०९ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थियो । यो पार्टीका सबै उम्मेदवारले पाएको मत जोड्दा ३ लाख ६९५ पुग्छ । जबकि समानुपातिकतर्फ पाएको मत ३ लाख ८५ हजार ९०२ छ ।

एउटा सिट जितेको राप्रपाको प्रत्यक्षतर्फ १६३ क्षेत्रमा उम्मेदवार थिए । यो पार्टीका सबै उम्मेदवारले पाएको मत जोड्दा २ लाख ७ हजार ६८ मत पुग्दछ । समानुपातिकतर्फ भने राप्रपाले ३ लाख ३० हजार ६८४ मत पाएको छ ।

कांग्रेस–एमाले–नेकपालाई प्रत्यक्षमा भन्दा समानुपातिक कम

प्रत्यक्षमा १८ सिट जितेको कांग्रेसले १६५ वटै क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थियो । सबै क्षेत्रका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत १८ लाख ९३ हजार ४५३ छ ।

कांग्रेसबाट उठेका उम्मेदवारहरूले पाएको कुल मत भन्दा पार्टीले पाएको समानुपातिकतर्फको मत कम छ । समानुपातीकमा कांग्रेसले पाएको मत १७ लाख ५९ हजार १७२ छ ।

सर्लाही–४ बाट उम्मेदवारी दिएका सभापति गगन थापाले २२ हजार ८३१ मत पाएका थिए । यो क्षेत्रबाट कांग्रेसले जम्मा १८ हजार ८१ भोट ल्यायो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा १८ हजार ७३४ मत पाए । झापा–५ मा एमालेले समाुनपातिक मत १७ हजार ६२३ मत पायो ।

९ क्षेत्रमा जितेको एमालेको १६४ क्षेत्रमा उम्मेदवार थिए । उनीहरूले प्रत्यक्षतर्फ पाएको मत १५ लाख ९२ हजार ६६४ छ । पार्टीले देशभरीबाट पाएको समानुपातिक मत १४ लाख ५५ हजार ८८५ छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले १६४ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थियो । ती उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ ९ लाख ५६ हजार ९३९ मत ल्याए । जबकी पार्टीले पाएको समानुपातिक मत ८ लाख ११ हजार ५७७ छ ।

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रुकुम पूर्वबाट चुनाव लडेका थिए । १० हजार २४० मत ल्याएर उनी विजयी भए । तर, यो क्षेत्रबाट उनी नेतृत्वको पार्टीलाई समानुपातिकतर्फ ९ हजार ४४३ मत प्राप्त गर्‍यो । प्रत्यक्षमा नेकपाले आठ स्थानमा जितेको छ ।

कोशीमा रास्वपा एकातिर, बाँकी सबै अर्कोतिर

कोशी प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ दलहरूले पाएको मत हेर्दा एकातिर रास्वपा छ भने बाँकी सबै अर्कोतिर रहेका छन् ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक मत

रास्वपा : ७९६०२७ / ८,५३,१८३
श्रम संस्कृति २,६०२५५ / २,९२,०४९
कांग्रेस ३,६०,८०९ / २,९०,५६२
एमाले ३,२१,७१७ / २,८८,१८६
नेकपा १,२०७५९ / ९७,६७९
राप्रपा ४२,३३९ / ६२,८९९

कोशी प्रदेशका २८ क्षेत्रमध्ये १७ क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । बाँकी दुई क्षेत्रमा दोस्रो, एउटा क्षेत्रमा तेस्रो, पाँच क्षेत्रमा चौथो र तीन वटा क्षेत्रमा पाचौं भएका छन् ।

यो प्रदेशमा रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ८ लाख ५३ हजार १८६ मत पाएको छ । कोशी प्रदेशमा रास्वपाका उम्मेदवारहरूले पाएको कूल मत ७ लाख ९६ हजार २७ रहेको छ ।

दोस्रोमा श्रम संस्कृति पार्टी छ । श्रसंपाले समानुपातिकतर्फ २ लाख ९२ हजार ४९ मत पाएको छ ।
कोशी प्रदेशमा कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ २ लाख ९० हजार ५६२ पाएको छ । तर, कोशी प्रदेशभर कांग्रेसका प्रत्यक्ष तर्फका सबै २८ जना उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ पाएको मत जोड्दा ३ लाख ६० हजार ८०९ पुग्छ ।

एमालेको अवस्था पनि कांग्रेसको जस्तै छ । कोशी प्रदेशबाट एमालेले समानुपातिकतर्फ २ लाख ८८ हजार १८६ मत पाएको छ । यो प्रदेशका सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ एमालेका उम्मेदवारहरूले ल्याएको मत जोड्दा ३ लाख २१ हजार ७१७ पुग्छ ।

नेकपाले कोशी प्रदेशबाट समानुपातिकतर्फ ९७ हजार ६७९ र राप्रपाले ६२ हजार ८९९ मत पाएका छन् ।

मधेशमा मिश्रित परिणाम

मधेश प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये रास्वपाले ३० क्षेत्रमा जीत हासिल गरेको छ । धनुषा–१ मा रास्वपाबाट उठेका किशोरी साहको उम्मेदवारी बैंकको कालो सूचीमा परेको भन्दै निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको छ । यो विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

रौतहट–२ मा कांग्रेसका फिरदोश आलमले जिते । मधेशका बाँकी सबै क्षेत्र रास्वपाले जित्यो ।

प्रत्यक्ष समानुपातिक
रास्वपा १०,६५,९७८/ १३,००,४६८
कांग्रेस २,३७,७८८ / २,८७, ३२३
एमाले २,२२,७१३ / १,८७, ९०१
नेकपा १,५२,४९७ / १,०७,६१२
राप्रपा १५,६२२ / ३५,४६२
श्रम संस्कृति ४,०१६ / ९,८५४

मधेशमा रास्वपाका सबै उम्मेदवारको मत १० लाख ६५ हजार ९७८ छ । समानुपातिक तर्फ रास्वपाले पाएको मत यो भन्दा बढी छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार मधेशा रास्वपाले समानुपातिकमा १३ लाख ४६८ मत पाएको छ ।

एमालेले मधेश प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ १ लाख ८७ हजार ९०१ मत पायो । तर, मधेशमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारहरूले पाएको मत जोड्दा भने समानुपातिकतर्फ पाएको भन्दा बढी हुन्छ ।
मधेशमा प्रत्यक्षतर्फ एउटा क्षेत्रमा पनि जीत निकाल्न नसकेको एमाले क्षेत्रमा दोस्रो, १४ क्षेत्रमा तेस्रो, ९ क्षेत्रमा चौथो, दुई क्षेत्रमा पाचौं र तीन क्षेत्रमा सातौं भएको छ । यी सबै उम्मेदवारले पाएको मत जोड्दा २ लाख २२ हजार ७१३ पुग्दछ ।

कांग्रेसले भने प्रत्यक्षमा भन्दा समानुपातिक मत नै धेरै पाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसका उम्मेदवारहरूले पाएको मत जोड्दा २ लाख ३७ हजार ७८८ पुग्छ । यो प्रदेशबाट कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ भने २ लाख ८७ हजार ३२३ मत पाएको छ ।

नेकपाले मधेशबाट समानुपातिकतर्फ १ लाख ७ हजार ६१२ मत पाएको छ । यो पार्टीबाट मधेशका उम्मेदवारहरूले पाएको मत जोड्दा १ लाख ५२ हजार ४९७ पुग्छ ।

मधेशबाट राप्रपाले समानुपाकिमा ३५ हजार ४६२ र प्रत्यक्षमा १५ हजार ६२२ मत पाएको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीको समानुपातिकमा ९ हजार ८५४ र प्रत्यक्ष मत ४ हजार १६ छ ।

बागमती, गण्डकी र लुम्बनीमा दल अनुसार फरक

रास्वपाले बागमती प्रदेशका ३३ वटै क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थियो । त्यसमध्ये ३१ क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवारले चुनाव जिते । दुई क्षेत्रमा पराजित हुन पुगे ।

प्रत्यक्ष समानुपातिक

रास्वपा ९,६०,३११ / ११,१९,२७०
कांग्रेस ३,६७,४९१ / ३,२१,१०६
एमाले २,८८,८६३ / २,६१,८९७
नेकपा २,३२,७९३ / १,८८,१८२
राप्रपा ४९,८४० / ७६,५२१
श्रम संस्कृति १९,७०० / ३१,४९३

रास्वपाबाट बागमतीमा उम्मेदवारी दिएका सबैले पाएको मत जोड्दा ९ लाख ६० हजार ३११ हुन्छ । यो समानुपातिक तर्फको मत भन्दा कम हो । समानुपातिकतर्फ रास्वपाले यो प्रदेशबाट ११ लाख १९ हजार २७० मत पाएको छ ।

बागमती कांग्रेस र एमालेको अवस्था रास्वपाको जस्तो छैन । कांग्रेसका प्रत्यक्षका उम्मेदवारहरू ३ लाख ६७ हजार ४९१ मत ल्याए । यो प्रदेशबाट कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ पाएको मत ३ लाख २१ हजार १०६ छ ।

एमालेका उम्मेदवारहरूले पाएको मत जोड्दा ४ लाख ८८ हजार ८६३ पुग्छ । तर, एमालेले यो प्रदेशबाट समानुपातिक तर्फ भने २ लाख ६१ हजार ८९७ मत पाएको छ ।

यसैगरी, १८ निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकी प्रदेशमा पनि रास्वपा नै प्रभावी छ । १८ मध्ये १५ क्षेत्रमा जीत हासिल गरेको गण्डकी प्रदेशबाट रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ५ लाख २५ हजार ६३५ मत पाएको । प्रत्यक्षतर्फ भने रास्वपाका उम्मेदवारले पाएको कुल मत ४ लाख ७९ हजार ८७५ रहेको छ ।

प्रत्यक्ष समानुपातिक

रास्वपा ४,७९,८७५ / ५,२५,६३५
कांग्रेस २,२७,०२४ / २,०७,३८७
एमाले १,६४,१२३ / १,५२,५८७
नेकपा ५९,७०८ / ५७,८७६
राप्रपा १२,७२४ / २३,५५६
श्रम संस्कृति ७,५५९ / १८,९९५

यो प्रदेशमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ २ लाख २७ हजार २४ मत पाएको छ भने समानुपातिकतर्फ २ लाख ७ हजार ३८७ पाएको छ ।

तेस्रोमा एमाले छ । एमालेका उम्मेदवारहरूले प्रत्यक्षतर्फ १ लाख ६४ हजार १२३ मत ल्याउँदा पार्टीले समानुपातिकतर्फ १ लाख ५२ हजार ५८७ मत प्राप्त गर्‍यो ।

नेकपाका उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ ५९ हजार ७०८ मत ल्याए । पार्टीले समानुपातिकतर्फ ५७ हजार ८७६ मत प्राप्त गर्‍यो ।

राप्रपाका उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ १२ हजार ७२४ मत पाउँदा पार्टीले समानुपातिकतर्फ २३ हजार ५५६ मत प्राप्त गर्‍यो । श्रसंपाका उम्मेदवारको प्रत्यक्षतर्फको मत ७ हजार ५५९ मत छ । यो पार्टीले समानुपातिकमा १८ हजार ९९५ मत पायो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि रास्वपा, राप्रपा र श्रसंपाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारले भन्दा समानुपातिक तर्फको मत बढी रहेको छ ।

२६ क्षेत्र रहेको यो प्रदेशमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ २१ सिट जितेको छ । जितेका र हारेका रास्वपाका उम्मेदवारहरूले ल्याएको मत जोड्दा ८ लाख ५९ हजार ७५९ पुग्छ । यहाँबाट रास्वपाले समानुपातिकतर्फ भने ९ लाख ३३ हजार ३५२ मत प्राप्त गर्‍यो ।

प्रत्यक्ष समानुपातिक

रास्वपा ८,५९,७५९ / ९,३३,३५२
कांग्रेस ३,५६,४०४ / ३,२८,७१९
एमाले ३,३१०७७ / २,९६,५४२
नेकपा १,६४,८९७ / १,५५,२४२
राप्रपा ४३,६०६ / ८०,०४८
श्रम संस्कृति ४,८७९ / २३,५०३

लुम्बिनीमा राप्रपाका उम्मेदवारले ४३ हजार ६०६ मत पाउँदा पार्टीले समानुपातिकतर्फ झण्डै दोब्बर ८० हजार ४८ मत प्राप्त गरेको छ । श्रसंपाका उम्मेदवारले ४ हजार ८७९ मत प्राप्त गर्दा समानुपातिकतर्फको मत २३ हजार ५०३ रहेको छ ।

कांग्रेस र एमालेको अवस्था उस्तै छ । दोस्रोमा रहेको कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ३ लाख ५६ हजार ४०४ मत पाउँदा पार्टीले समानुपातिकतर्फ ३ लाख २८ हजार ७१९ मत प्राप्त गरेको छ ।

एमालेका उम्मेदवारहरूले प्रत्यक्षतर्फ ३ लाख ३१ हजार ७७ मत पाउँदा समानुपातिकतर्फ २ लाख ९६ हजार ५४२ मत ल्याएको छ । यो प्रदेशमा नेकपाका उम्मेदवारहरूले प्रत्यक्षतर्फ १ लाख ६४ हजार ८९७ मत पाउँदा पार्टीले समानुपातिकतर्फ १ लाख ५५ हजार २४२ मत प्राप्त गर्‍यो ।

कर्णालीमा कांग्रेसलाई धेरै
अन्य प्रदेशहरूको भन्दा केही फरक दृश्य कर्णालीको छ । १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कर्णालीमा कांग्रेसले धेरै मत पाएको छ ।

कांग्रेसका तर्फबाट उठेका उम्मेदवारहरूले यो प्रदेशमा ल्याएको मत १ लाख ४७ हजार ८२५ छ । तर, समानुपातिकतर्फ केही कम अर्थात् १ लाख ४१ लाख २३३ मत पाएको छ ।

प्रत्यक्ष समानुपातिक

कांग्रेस १,४७,८२५ / १,४१,२३३
नेकपा १,२१,२२९ / १,०७,१०१
एमाले १,०४,५७५ / १,२०,८६३
रास्वपा ९३,२५१ / १,३३,७४९
राप्रपा २०,६५५ / १५,७५५
श्रम संस्कृति २,४३७ / ४,६५७

कर्णालीमा समानुपातिकतर्फ कांग्रेसपछि बढी मत पाउने दल रास्वपा हो । यहाँ रास्वपाले समानुपातिकतर्फ १ लाख ३३ हजार ७४९ मत प्राप्त गरेको छ । समानुपातिकतर्फ एमालेको मत १ लाख २० हजार ८६३, नेकपाको मत १ लाख ७ हजार १०१, राप्रपाको १५ हजार ७५५ र श्रम संस्कृति पार्टीको मत ४ हजार ६५७ रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने पपुलर मत पाउने दल रास्वपा नै हो । यो प्रदेशका १६ मध्ये १० सिटमा रास्वपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

यहाँ रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ३ लाख १७ हजार ८३६ मत प्राप्त गरेको छ । तर, प्रत्यक्षतर्फ रास्वपाका उम्मेदवारले ल्याएको मत जोड्दा २ लाख ७८ हजार २२० पुग्छ ।

प्रत्यक्ष समानुपातिक

रास्वपा २,७८,२२० / ३,१७,८३६
कांग्रेस १,९६,११२ / १,८२,८४२
एमाले १५९,५९६ / १,४७,९०९
नेकपा १,०५,०५६ / ९७,८८५
राप्रपा २२,२८२ / द३६,२६३
श्रम संस्कृति १,८४९ / ५,३०५

यो प्रदेशमा दोस्रोमा कांग्रेस छ । कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ १ लाख ८२ हजार ८४२ मत प्राप्त गरेको छ भने एमालेले १ लाख ४७ हजार ९०९ मत प्राप्त गरेको छ । चौथोमा रहेको नेकपाको समानुपातिक मत ९७ हजार ८८५, राप्रपाको ३६ हजार २६३, श्रम संस्कृति पार्टीको ५ हजार ३०५ मत रहेको छ ।

‘कसैले मुद्दा हेर्छन्, कसैले व्यक्ति’

विश्लेषकहरू पार्टी र उम्मेदवार मध्ये को ? बढी लोकप्रिय छ भनेर छुट्याएर हेर्ने काम सजिलो नभएको बताउँछन् । एकातिर पार्टीले पाइरहेको भोटमा उम्मेदवारको पनि योगदान हुन्छ । अर्कोतिर उम्मेदवार जति नै लोकप्रिय भए पनि उसले पाउने भोटको निश्चित प्रतिशत पार्टीकै कारणले प्राप्त भएको हुन्छ ।

यस्तो विषयमा अनुसन्धान नगरी निश्कर्षमा पुग्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् । विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट सामान्तया बलियो र प्रभावशाली उम्मेदवार हुँदा प्रत्यक्षमा भोट बढी आउने र पार्टीको मुद्दा लोकप्रिय हुँदा समानुपातिकमा धेरै मत खस्ने बताउँछन् ।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपाको सचिवालय बैठक स्थगित, आइतबार बस्ने

रास्वपाको सचिवालय बैठक स्थगित, आइतबार बस्ने
समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस गर्न रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै

समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस गर्न रास्वपाको सचिवालय बैठक बस्दै
वाचापत्र कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्यो, रास्वपाले के-के गर्दैछ ?

वाचापत्र कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्यो, रास्वपाले के-के गर्दैछ ?
कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !
सम्भावित मन्त्री भन्दै आएका नामबारे बालेन टिमको चासो

सम्भावित मन्त्री भन्दै आएका नामबारे बालेन टिमको चासो
झविलाल डुम्रे : आईटी व्यवसायी, ग्रामीण विकासका विद्यार्थी

झविलाल डुम्रे : आईटी व्यवसायी, ग्रामीण विकासका विद्यार्थी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर

कुलमानको कुल मतः बागमतीको भर, कर्णालीमा कमजोर
सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

8 Stories
५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

5 Stories
५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

५ गल्ति, जसले स्तन क्यान्सरको जोखिम गराउनसक्छ

6 Stories
वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

वायु प्रदूषणले शरीरको कुन अंगमा कस्तो असर गर्छ ?

6 Stories
६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

६ परिकार, जुन विश्वभर लोकप्रिय छन्

7 Stories

