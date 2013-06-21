रास्वपाबाट मुस्लिम क्लस्टरमा समानुपातिकबाट पाँचमध्ये ३ जना हुनेछन् सांसद

१ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मुस्लिम क्लस्टरमा समानुपातिक उम्मेदवार बनाएका पाँचमध्ये तीन जना प्रतिनिधि सभा सदस्य हुने भएका छन् ।
रास्वपाले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा मुस्लिम समुदायबाट पाँच जनालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । उक्त समुदायमबाट दुई जना पुरुष र तीन जना महिलाको नाम बन्दसूचीमा राखिएको छ ।
बाँकेका सैय्यद वकार अहमद शाह, कपिलवस्तुका मिर्जा राशिद वेग, चितवनकी समिना मिया, काठमाडौंकी अफ्सना बान र रौतहटकी गजाला शमिम मिकरानी समानुपातिकका उम्मेदवार छन् ।
जसमध्ये तीन जना समानुपातिकमा निर्वाचित हुने भएका हुन् ।
रास्वपाले समानुपातिकबाट ५७ जना मध्ये ४८ जना महिलाबाट निर्वाचित हुनेछन् । रास्वपालाई प्राप्त ५७ सिटमा ९ जना मात्रै पुरुषबाट छनोट हुने हुँदा मुस्लिम क्लस्टरबाट पनि महिला निर्वाचितको संख्या बढी हुन्छ ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4