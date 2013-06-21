सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउने १० तरिकाहरू

अनलाइनखबर
२०८२ चैत १ गते १४:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • साना बजेटबाट पनि पुरानो फर्निचर पोलिस वा पेन्ट गरेर नयाँजस्तै बनाउन सकिन्छ।

हरेक व्यक्ति आफ्नो घरलाई सुन्दर, आधुनिक र आकर्षक बनाउन चाहन्छन्, तर बजेटको चिन्ताले धेरैलाई रोक्छ । महँगा फर्निचर, नयाँ पेन्ट वा सजावटका सामान किन्न नसक्दा घर पुरानो देखिन्छ र मन खिन्न हुन्छ । तरिका मिलाउने हो भने सानो बजेटबाट पनि घरको लुक पूरै बदल्न सकिन्छ ।

यहाँ १० वटा व्यावहारिक र सजिलै अपनाउन सकिने तरिकाहरू छन् जसले घरलाई नयाँ जस्तै बनाउँछन्, र खर्च पनि न्यूनतम हुन्छ ।

१. पुरानो फर्निचरलाई पोलिस वा रिफिनिस गर्ने

पुरानो फर्निचर फाल्ने वा नयाँ किन्नुको सट्टा यसलाई पोलिस गर्न सकिन्छ वा पेन्ट गर्न । काठको फर्निचरमा राम्रो पोलिस लगाउँदा चम्किन्छ । यदि आफैं पेन्ट गर्न सकिन्छ भने खर्च झन् कम लाग्छ । यसले फर्निचरलाई नयाँजस्तै बनाउँछ ।

२. वालपेपर वा स्टिकरबाट भित्ता सजाउने

पूरै कोठा पेन्ट गर्न महँगो पर्छ भने वालपेपर वा सजिलो टाँसिने भित्ता स्टिकर प्रयोग गर्न सकिन्छ । अनलाइन वा बजारमा विभिन्न डिजाइनका सस्तो वालपेपर पाइन्छन्, जसलाई आफैं टाँस्न सकिन्छ । एउटा एक्सेन्ट वाल मात्र गरे पनि कोठाको लुक तुरुन्तै बदलिन्छ ।

३. ढोका र झ्यालको किनारालाई पेन्ट गर्ने

फर्निचर पेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने ढोका, झ्यालको फ्रेम र किनारालाई पनि फ्रेश पेन्ट गर्न बिर्सनु हुँदैन । पूरै ढोका होइन, केवल किनारा र ह्यान्डल नजिकको भागमा पेन्ट गरे पुग्छ । यो सानो कामले पनि घरलाई सफा र परिष्कृत देखाउँछ ।

४. इन्डोर बिरुवा र हरियालीबाट जीवन्तता थप्ने

महँगा सजावटका सामानको सट्टा सस्ता इन्डोर प्लान्ट्स जस्तैः स्नेक प्लान्ट, मनी प्लान्ट, पोटेड फर्न र क्रिपर बिरुवा राख्न सकिन्छ । मौसमअनुसार फेर्दै गर्नुपर्छ । बिरुवाले घरलाई प्राकृतिक, ताजा र जीवन्त बनाउँछ, साथै हावा पनि सफा गर्छ । यो सबैभन्दा बजेट फ्रेन्डली र प्रभावकारी तरिका हो ।

५. शावर कर्टेन वा सस्तो पर्दा प्रयोग गर्ने

झ्यालमा महँगो पर्दा लगाउन गाह्रो छ भने शावर कर्टेन उत्कृष्ट विकल्प हो । विभिन्न डिजाइन र रङका सस्ता शावर कर्टेन बजारमा पाइन्छन् । यो वाटर प्रुफ हुन्छ, सजिलै सफा गर्न सकिन्छ र झ्यालबाट बाहिरको दृश्य पनि देखिन्छ । यसले कोठालाई उज्यालो र स्टाइलिश बनाउँछ ।

६. ढोका, क्याबिनेट र ड्रावरका नब/ह्यान्डल फेर्ने

घरको पुराना ह्यान्डल र नब फेरेर नयाँ मोडर्न डिजाइनका राख्न सकिन्छ । यो काम निकै सस्तो हुन्छ तर घरको सम्पूर्ण लुकमा ठूलो फरक पार्छ । क्रोम, ब्रास वा कलरफुल ह्यान्डलले पनि आकर्षण थप्छ ।

७. लाइटिङ अपग्रेड गर्ने

लाइटले घरको मूड बदल्छ । पुराना बल्ब फेरेर वार्म लाइट वा सस्ता टेबल ल्याम्प, फ्लोर ल्याम्प राख्न सकिन्छ । स्ट्रिङ लाइट्स वा फेयरिलाइट्स पनि बजेटमा पाइन्छन्, जसले कोठालाई कोजी र आधुनिक बनाउँछ ।

८. पुराना कपडा वा सारीबाट कभर/कुशन बनाउने

पुराना सारी, लुगा वा कपडाबाट कुशन कभर, टेबल रनर वा वाल ह्याङ्गिङ बनाउन सकिन्छ । यो शून्य खर्चमा पनि सम्भव छ र नेपाली घरमा एकदम सुहाउँदो हुन्छ । थप्न सजिलो र व्यक्तिगत टच दिन्छ ।

९. मिरर र रिफ्लेक्टिभ सतह थप्ने

सानो कोठालाई ठूलो देखाउन ठूलो मिरर राख्ने पुरानो मिररलाई पनि फ्रेम दिएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । मिररले प्रकाश प्रतिबिम्बित गर्छ र कोठा उज्यालो तथा स्पेसियस देखिन्छ । यो सस्तो र प्रभावकारी तरिका हो ।

१०. वाल आर्ट वा फोटो ग्यालरी बनाउने

पुराना फोटो, प्रिन्ट आउट वा सस्ता पोस्टरबाट ग्यालरी वाल बनाउने । फ्रेमलाई पनि पुरानो सामानबाट बनाउन सकिन्छ । यो कामले घरमा व्यक्तिगत र कलात्मक टच थप्छ, र खर्च लगभग शून्य हुन्छ ।

